Marko Estrada en action à Shippagan

Après une pause de quelques années en raison de la pandémie, la lutte professionnelle est de retour au Festival des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick à Shippagan. Et qui d’autre que le très populaire Marko Estrada pour faire les frais de la finale d’un gala proposant six combats, mercredi soir, au Centre Rhéal-Cormier.

Le lutteur de Le Goulet, qui fait carrière au Québec, affrontera pour l’occasion Stephen Sullivan, le détestable propriétaire de la NSPW où travaille justement Estrada.

«Il y a une rivalité entre nous deux parce qu’il a toujours été malhonnête à mon endroit. Mercredi soir, je vais donc avoir l’occasion de lui faire payer», raconte Estrada en mode personnage.

Parce qu’il tenait à faire une belle place aux lutteurs de la région, cinq d’entre eux seront présents au Centre Rhéal-Cormier.

Ainsi, Chantal Roy, de Robertville, affrontera le flamboyant Léo «Sunshine» Harvey, qui est l’un des protégés d’Estrada à son école de lutte dans la capitale québécoise.

Rémi Petit, alias Rémi Lanteigne, de Pointe-Alexandre, affrontera pour sa part un autre mastodonte du ring, Robbie Hennessey. On parle ici d’un duel entre deux gaillards de plus de 300 livres. C’est du lourd.

Le champion de la C.A.W. Snake (Jonathan Chiasson), de Lamèque, aura pour sa part Gregor Belinsky comme opposant. Enfin, Kirk Aubé, de Dunlop, se mesurera à Alex William.

À noter que le gorille acadien Gabriel Vienneau, de Pokemouche, sera également de la partie dans un rôle qui n’a cependant pas été précisé.

«Je voulais d’une soirée où les lutteurs de la région puissent briller et en même temps venir montrer au public d’ici les apprentis lutteurs que j’entraîne à Québec», précise Estrada, alias Marc Roussel.

En bref… Marko Estrada est un homme plein de projets et il en avait deux autres à annoncer, dont une participation au très populaire balado Mike Ward sous écoute, en compagnie de l’humoriste Jo Cormier. L’émission sera disponible sur YouTube d’ici deux semaines. L’Acadien de Le Goulet participera également au Festimania, une parodie de gala de lutte qui aura lieu pendant la soirée du 23 juillet au Festival Juste pour rire. Estrada y affrontera l’humoriste Martin Lauzon…