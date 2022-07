Alexandre Soucy poursuivra son aventure au Delaware

Parce qu’il a vraiment adoré son expérience à Harrington, Alexandre Soucy n’a pas fait traîner trop longtemps les choses avant d’accepter l’offre du Thunder du Delaware dans la Ligue de hockey Federal Prospects (FPHL).

Le hockeyeur de Baker Brook dans le Nord-Ouest, qui a célébré le mois dernier son 35e anniversaire de naissance, a donc accepté une entente d’une saison que le président et directeur général du Thunder, Charles F. Pens Sr., s’est empressé de confirmer via le site web de l’équipe.

«Alex est le meilleur attaquant de puissance de la ligue et lorsqu’il saute sur la glace, les défenseurs se méfient. Il a la taille, la puissance et les habiletés. Il y a peu d’attaquants dans cette ligue qui joue une partie complète comme Alex. Et si jamais vous décidez de laisser tomber les gants contre lui, bonne chance. Alex sera à nouveau un leader dans notre équipe, tant sur la glace qu’en dehors de l’aréna», l’a vanté Charles F. Pens Sr.

Soucy a évidemment apprécié de lire les commentaires de son patron.

«C’est toujours plaisant de lire de telles choses, dit-il. Si j’ai accepté de revenir avec le Thunder, c’est parce que j’ai été bien traité. J’ai eu des offres pour prendre part à des camps d’entraînements dans la Ligue de la Côte-Est (ECHL), mais je ne voulais pas perdre ce que j’avais avec le Thunder. Surtout que nous devrions avoir un bon club cette saison. L’équipe vient d’ailleurs de signer trois Européens qui semblent être de très bons joueurs.»

Les trois Européens en question sont l’ailier droit Ramazan Aldamzharov, du Kazakhstan, ainsi que l’arrière Nikita Zhigalov et l’ailier gauche Kirill Malandrin, tous deux de la Russie. Les trois joueurs ont évolué dans un circuit professionnel en Ukraine la saison dernière.

«Nous avions surtout un club avec des jeunes la saison dernière, mais là le Thunder semble vouloir ajouter quelques vétérans. La saison dernière, nous avons gagné six de nos 13 derniers matchs, dont certains contre les meilleures équipes de la ligue. J’ai hâte de voir ce que je peux faire dans une saison complète. Je suis curieux de voir ce que je peux apporter pour aider l’équipe à gagner», révèle Soucy.

Depuis quelques semaines, Alexandre Soucy s’entraîne dans la région de Moncton sous la supervision de Derek Cormier et Rick Léger, deux sommités dans l’art de préparer les joueurs pendant la saison morte.

Soucy apprécie de s’entraîner en compagnie de bonshommes tels que Philippe Myers, Patrice Cormier, Kelsey Tessier et Éric Faille, entre autres. Mais il se dit toutefois davantage impressionné par les joueurs plus jeunes. Le défenseur Spencer Gill, que l’Océanic de Rimouski vient de sélectionner au cinquième rang de la première ronde, est l’un d’eux.

«C’est incroyable à quel point les jeunes de 16 ans sont matures comparativement à ce que c’était dans mon temps. Tu devrais voir les cuisses là-dessus. Tu vois que le moteur est déjà prêt pour jouer dans la LHJMQ. À mon époque, c’est le junior qui te préparait à devenir un joueur de hockey», raconte Soucy.

«J’avais déjà vécu un bon été d’entraînement à l’âge de 18 ans, quand j’étais allé m’entraîner avec des gars comme Pierre-Marc Bouchard à Baie-Comeau. C’était totalement différent de ce que c’est aujourd’hui. Alors que je m’entraînais surtout pour grossir et me renforcer à 18 ans, les gars aujourd’hui cherchent premièrement à améliorer leur agilité, leur souplesse et leur vitesse. Ils veulent également en savoir plus sur la récupération, le sommeil et la nutrition. Depuis que je suis ici, j’ai l’impression d’être à l’université», confie le hockeyeur de 6 pieds 2 pouces et 200 livres.

À sa première saison chez les professionnels, Soucy a compilé neuf buts et 16 passes en 23 matchs, tout en purgeant 62 minutes de pénalités.