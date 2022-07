Jeux du Canada: l’équipe d’athlétisme du N.-B. pourrait causer des surprises

Si Craig Thorne, au 110 mètres haies, Ryan Evans, au décathlon, et Christel Robichaud, aux lancers du poids et du disque para, devraient logiquement se retrouver pas très loin de la plus haute marche du podium aux Jeux du Canada, il s’en trouve plusieurs autres qui pourraient causer la surprise, selon l’entraîneur des lancers et des épreuves combinées Steve LeBlanc.

LeBlanc, qui est aussi l’entraîneur-chef du club Aetos de Moncton ainsi que des équipes de cross-country et d’athlétisme des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, est convaincu que le Nouveau-Brunswick va avoisiner la dizaine de médailles à Niagara, du 16 au 20 août.

Il cite, entre autres, les noms du sprinteur Jordan Henri (100m), du coureur de demi-fond Andrew LeBlanc (800m), du coureur de longue distance Isaac Cull (3000m steeple et 5000m), de la sauteuse Lexie Shannon (triple saut) et du lanceur Samuel Bourque (lancers du poids et du disque).

«C’est assurément l’un des meilleurs groupes d’athlètes que nous envoyons aux Jeux du Canada, soutient LeBlanc. Je m’attends à ce que nous ramenons sensiblement le même nombre de médailles qu’en 2017 et en 2013, soit huit ou neuf.»

Steve LeBlanc croit même que le Nouveau-Brunswick va récolter pas loin de 20 top-10 en athlétisme, ce qui serait assez exceptionnel.

Outre les noms mentionnés, LeBlanc croit sincèrement aux chances de Chance Blackstone (3000m steeple), Kyla Hughes (lancers du poids), Jarod Manuel (lancer du poids), Brandon Robichaud (lancer du javelot), Max Mazerolle (décathlon), Rémi Ouellette (lancers du poids et du disque para) et Dante Cormier (200m et 400m en fauteuil roulant para) d’aller chercher des top-10. Ajoutez à cela Ryan Evans au saut à la perche et au lancer du javelot.

Steve LeBlanc était également fier de pouvoir dire que sept représentants des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, neuf en comptant lui-même et l’entraîneur adjoint Earl Church, ont été sélectionnés dans l’équipe d’athlétisme des Jeux de Niagara. Les athlètes sont Caroline Gagnon, Kyla Hughes, Rachelle Haché, Guillaume Basque, Max Mazerolle, Jérémie Thériault et Samuel Bourque.

En 2017, à Winnipeg, le Nouveau-Brunswick avait récolté huit médailles, dont trois d’or par Veronica Coombs (200m, 400m et 1500m en fauteuil roulant) et deux d’argent par Laura Dickinson (3000m steeple et 5000m). Liam Turgeon (lancer du poids), Jacob LeBlanc (1500m para) et Christel Robichaud (lancer du disque para) avaient quant à eux mis la main sur du bronze.

En 2013, à Sherbrooke, c’est pas moins de neuf médailles que le Nouveau-Brunswick a remportées. Geneviève Lalonde (2000m steeple) et Caleb Jones (lancer du javelot) avaient particulièrement retenu l’attention en raflant l’or. Veronica Coombes avait aussi brillé avec trois deuxième places (200m, 400m et 1500m en fauteuil roulant). Les autres médailles sont venues de Mitchell Quigg (décathlon), l’argent, ainsi que Lalonde (1500m), Quigg (javelot) et Sarah MacPherson (5000m) avec du bronze.

Ces deux belles récoltes suivaient deux éditions (2009, Île-du-Prince-Édouard; 2005, Régina) où la province avait été totalement écartée du podium.

Les membres de l’équipe provinciale ont deux autres compétitions à venir avant la tenue des Jeux du Canada. Ils seront donc à Dartmouth, du 22 au 24 juillet, afin de prendre part aux Championnats de l’Atlantique, puis le 6 août ils ont rendez-vous au Stade de Moncton pour la Classique estivale d’Aetos.