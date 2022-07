Les athlètes du Nouveau-Brunswick sont fébriles à l’approche des Jeux du Canada

Ils étaient plusieurs centaines d’athlètes des quatres coins de la province rassemblées à Fredericton samedi pour la présentation d’Équipe Nouveau-Brunswick à quelques semaines des Jeux du Canada qui seront présentés du 6 au 21 août à Niagara Falls, après un délai d’un an. Même masqué, on pouvait voir l’excitation et la joie dans les yeux des jeunes qui s’apprêtent à vivre une expérience unique dans leur carrière d’athlète.

Les 28es Jeux du Canada se mettront enfin en branle avec un an de retard à cause de la pandémie, si on doit encore le préciser. Comme on alterne jeux d’été et d’hiver, les 29es Jeux du Canada auront d’ailleurs lieu dès cet hiver.

Mais revenons à Fredericton. Si la liste précise de tous les participants n’est pas encore finalisée au moment d’écrire ces lignes (les sélections d’aviron et de volleyball féminin n’étaient pas établies au moment d’aller sous presse), environ 350 des 450 participants que compte la délégation étaient du rassemblement de samedi après-midi, dans le gymnase de l’école Les Éclaireurs (maternelle à la 8e année), sur la rive Est de Fredericton. Cette école francophone a ouvert ses portes en septembre 2015.

«Les Jeux du Canada visent à inspirer les rêves de jeunes Canadiens et Canadiennes, et les encourager à participer à des activités sportives (…) et à encourager leurs rêves. Les athlètes s’entraînent depuis longtemps et ça n’a pas été un parcours facile dans la dernière année», a rappelé la cheffe de mission du Nouveau-Brunswick Nicole Smith aux parents et amis rassemblés avant le défilé des athlètes.

Rencontré à l’extérieur avant le rassemblement, Michaël Losier de Dieppe, qui porte habituellement le 75 avec les Metro Mudcats (M18), est très excité de représenter sa province, et fonde beaucoup d’espoirs sur son équipe.

«On vise pour la médaille d’or, raconte le receveur et joueur de premier but. C’est bien entendu le but de tous les participants, mais le mieux que l’on puisse faire c’est de jouer de notre mieux, de gagner des parties et “hope for the best”».

Olivia Levesque, 15 ans, d’Edmundston est tout aussi fébrile de participer aux Jeux du Canada. Elle le fera en natation.

«Je suis extrêmement fière de représenter le Nouveau-Brunswick. Ça fait depuis 2016 que je m’entraîne pour mon objectif de 2021… mais là c’est 2022, et je m’en vais enfin au Jeux du Canada là! Je m’entraîne pour ça et c’est ça que je vise», s’emballe la spécialiste de longue distance, d’eau libre et de papillon.

Questionnée sur le rang qu’elle espère atteindre, Olivia préfère parler de performances personnelles. «Honnêtement, je me préoccupe moins du classement. Je me concentre plus sur les améliorations personnelles, d’apprendre de nouvelles choses lors de mes courses ou apprendre de nouvelles techniques. Je m’en vais vraiment là pour apprendre», explique sagement l’athlète qui désire visiblement continuer de se développer dans son sport au-delà des Jeux du Canada.

Croisée à la sortie du rassemblement, Izabelle Gallant de Grande-Digue, 16 ans, était tout sourire à côté de son papa. Elle a été sélectionnée dans l’équipe féminine de soccer.

«Je suis très fière de représenter ma province», précise Izabelle, qui croit que son équipe peut aspirer à la médaille d’or.

Izabelle Gallant, 16 ans, de Grande-Digue, représentera le Nouveau-Brunswick sur l’équipe de soccer féminine à Niagara Falls aux Jeux du Canada en août. Elle était au lancement d’Équipe NB à l’École Les Éclaireurs de Fredericton, le samedi 16 juillet 2022. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Olivia Levesque représentera le Nouveau-Brunswick en natation à Niagara Falls aux Jeux du Canada en août. Elle était au lancement d’Équipe NB à l’École Les Éclaireurs de Fredericton, le samedi 16 juillet 2022. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Nicole Smith, cheffe de mission d’Équipe NB au rassemblement à l’École Les Éclaireurs de Fredericton, le samedi 16 juillet 2022. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Les uniformes officiels des athlètes qui représenteront le Nouveau-Brunswick à Niagara Falls aux Jeux du Canada en août, au rassemblement d’Équipe NB à l’École Les Éclaireurs de Fredericton, le samedi 16 juillet 2022. – Acadie Nouvelle: Denis Savard

Un grand défi

Mme Smith, explique que malgré les nombreux défis, tout est fin prêt pour les Jeux. «On travaille de proche avec la société hôtesse. Dès qu’il y a des défis, c’est résolu rapidement la table. Mais on ne sait jamais ce qui peut survenir d’un jour à l’autre.»

«Ça a été un an de plus de préparation (avec la COVID), et maintenant, il y a les Jeux à l’Île-du-Prince-Édouard qui arrivent aussi rapidement. C’est donc un peu du jonglage entre les deux événements présentement, explique celle qui demeurera cheffe de mission pour les jeux d’hiver. Toutes les délégations sont dans le même bateau, mais on travaille ensemble et ça va bien.»

Celle qui est aussi directrice adjointe de l’école Les Éclaireurs explique que les athlètes seront logés dans les résidences de l’université Brock à St Catharines, à un jet de pierre de Niagara Falls. Beaucoup mieux que les dortoirs où les athlètes sont souvent assujettis dans ce genre de compétition.

Quel rang peut espérer le N.-B.? Mme Smith hésite avant de s’avancer.

«C’est difficile de le savoir en ce moment. On n’a pas encore le pouls des médailles, explique-t-elle à propos du manque de résultats dans la dernière année. Ça change un peu la donne. Il y a des compétitions où nos athlètes n’ont pu se mesurer à leurs adversaires. Après les quatre grosses provinces (Québec, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique), on essaie de s’enligner après eux.»

Après cette escale en Ontario, les Jeux du Canada reviendront en Atlantique pour les deux prochaines éditions, soit à Charlottetown (hiver 2023) et à St. John’s (été 2025).

«On est allé visiter une partie des installations à l’Île-du-Prince-Édouard au mois d’avril, mais on essaie de mettre ça de côté avant Niagara. On y retourne en octobre pour notre deuxième visite, mais ça va bon train de ce côté également», explique la cheffe de mission.