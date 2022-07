Les Tigres font le plein de talents

Charles LeBlanc n’a pas chômé, vendredi. Outre le repêchage, le directeur général et entraîneur-chef des Tigres de Campbellton a également procédé à quelques transactions qui vont assurément changer le visage de l’équipe.

La transaction la plus importante a évidemment celle qui a envoyé l’attaquant Cael MacDonald et un choix de deuxième tour (13e au total) aux Bearcats de Truro, en retour du défenseur Romain Rodzinski et de leur première sélection, le sixième choix au total. LeBlanc en a d’ailleurs profité pour repêcher l’attaquant Kyle MacIntyre, du Wolfpack de Cole Harbour.

L’entrée en scène de Rodzinski est évidemment conditionnelle à la situation des joueurs de 20 ans des Eagles du Cap-Breton, dans la LHJMQ. En fait, tout va dépendre si les Eagles vont faire de la place ou non au Tchèque Ivan Ivan.

«Nous nous sommes bien sûr protégés avec cet échange, déclare LeBlanc. Si Rodzinski ne vient pas, nous aurons des compensations. Mais nous avons confiance. C’est un vétéran qui va être un excellent complément sur la première paire avec Peter Stanger. C’est un gros bonhomme qui peut jouer des grosses minutes, qui peut tuer des punitions et qui peut aussi nous aider à l’attaque. Il va venir solidifier notre défensive.»

«MacIntyre, lui, est un jeune joueur qui va avoir 17 ans à la fin de l’année et qui est déjà prêt à jouer dans la LHM. C’est un gros travaillant qui joue bien sur les 200 pieds de la patinoire. C’est un bon patineur qui aime jouer de façon physique. À long terme, c’est un bonhomme qui va jouer dans notre top-6 à l’attaque», assure LeBlanc.

Une autre transaction de grande importance, bien qu’elle n’a toujours pas été officialisée par la LHM, est celle qui amène l’attaquant Olivier Picard, dont les droits dans la LHM appartenaient aux Lumberjacks de South Shore. Picard, qui portait les couleurs des Sea Dogs de Saint-Jean la saison dernière, apportera lui aussi beaucoup d’expérience aux Tigres. On parle d’un joueur qui pourrait avoir un impact aussi grand que Jordan Brière en 2021-2022.

Parmi les autres acquisitions réalisées par Charles LeBlanc, notons celle de l’ailier gauche Rock Lamoureux, un bonhomme de 19 ans acquis des Crushers de Pictou County en retour d’un choix de quatrième ronde (46e au total).

Ironiquement, les Tigres ont récupéré ce 46e choix quelques heures plus tard en transigeant avec les Lumberjacks. En envoyant l’attaquant Alex Christmas aux représentants de South Shore, LeBlanc a aussi mis la main sur le défenseur Ethan Vallis, qui évoluait comme Kyle MacIntyre avec le Wolfpack de Cole Harbour. Les deux joueurs sont d’ailleurs les meilleurs amis du monde.

LeBlanc a également convaincu le défenseur Timothy St-Pierre, dont le frère aîné Elliott a déjà porté les couleurs de l’équipe, de se présenter au camp d’entraînement. St-Pierre doit d’abord se rapporter au camp des Tigres de Victoriaville. S’il ne s’y taille pas une place, il viendra s’ajouter à la brigade défensive des Tigres de Campbellton.

D’ici le camp d’entraînement, Charles LeBlanc aimerait ajouter un autre défenseur de 18 ou 19 ans avec de l’expérience, ainsi qu’un attaquant dans le même groupe d’âge. Dans les deux cas, il croit que ça devrait se faire sur le marché des agents libres.

En bref… En plus des choix territoriaux Izach Poirier (attaquant, Moose du Nord) et Anthony Savoie (gardien, Moose), choisis plus tôt la semaine dernière, les Tigres ont également repêchés les joueurs suivants vendredi: Jack MacKinnon (12e, défenseur, Wild de Kensington), Cooper Cormier (46e, attaquant, Flyers de Moncton), Reed Petitpas (48e, défenseur, Knights de Saint-Jean), Simon Duguay (70e, défenseur, Moose), Matthew Vohra (82e, attaquant, Majors de Weeks), Nathan Mills (94e, gardien, Mustangs de South Shore), Alexandre Lavoie (100e, attaquant, Saints de Mount Academy) et Noah Befekado (108e, défenseur, Vito’s de Saint-Jean)…