CRH: Ouellet veut renouveler la base de partisans

Alexis Ouellet est le nouveau président du Circuit régional de hockey. Le jeune avocat de 25 ans, grand passionné de notre sport national, souhaite convaincre davantage de jeunes partisans à aller voir les matchs.

Originaire de Kedgwick, Alexis Ouellet est demeuré un inconditionnel du CRH même s’il habite à Dieppe depuis déjà plusieurs années.

«J’ai commencé à suivre les activités de cette ligue à un très jeune âge, confie Ouellet. Ma conjointe vient de Grand-Sault, alors quand nous nous rendons dans le Nord-Ouest pour visiter la famille pendant une fin de semaine, j’en profite toujours pour aller voir des matchs.»

Avec humour, Ouellet raconte qu’il revendique une moyenne de buts alloués et un taux d’arrêts immaculé dans le CRH. Cet ancien gardien a effectivement disputé une saison avec le Dynamo de Kedgwick en 2015-2016, alors qu’il n’était âgé que de 18 ans.

«J’ai été l’adjoint de Charles Austin pendant toute la saison. Pour tout dire, je n’ai joué qu’une quarantaine de secondes quand Charles s’est blessé à la fin d’une deuxième période. Il est ensuite revenu au jeu pour entamer la troisième. Je crois que j’ai reçu un lancer et je l’ai arrêté. J’ai donc été parfait comme joueur», lance-t-il en riant.

En acceptant de remplacer Normand Thériault à la présidence du CRH, Alexis Ouellet s’est donné comme principale mission de rajeunir les gradins des six équipes de la ligue.

«Dans les derniers matchs que je suis allé voir, la première chose que j’ai constatée c’est qu’il y avait pas mal de cheveux gris dans la foule. C’est bon qu’ils soient là, mais il faut rajeunir (la moyenne de) nos partisans», mentionne-t-il.

Ouellet suggère d’ailleurs aux équipes de la ligue d’ajouter de jeunes mordu(e)s de hockey dans leurs comités d’opérations afin qu’elles puissent aller chercher de nouvelles idées pour vendre le produit.

Ouellet voit aussi d’un très bon œil la volonté des équipes à faire de plus en plus de place à des jeunes joueurs.

«Plusieurs recrues ont fait leur début la saison dernière dans la ligue et il va y en avoir plusieurs autres cet automne. Même les Castors de Saint-Quentin, qui sont les champions en titre, m’ont dit qu’ils comptaient ajouter plusieurs jeunes cette saison. Il y a un vent de jeunesse qui est en train de s’installer», indique le président du CRH.

Dans un monde idéal, Alexis Ouellet souhaite également le retour d’au moins deux équipes dans le CRH.

Alex Ouellet a d’autres idées qu’il compte partager aux organisateurs du circuit en temps et lieu.

«Je vais d’abord prendre le temps de bien m’acclimater. Ma première saison en sera donc une d’apprentissage», souligne-t-il.

Outre les Castors de Saint-Quentin et le Thunder de Kedgwick, le CRH comprend également les Draveurs du Bas-Madawaska, les As de Saint-Basile, le Thunder de Perth-Andover et les Panthères du Haut-Madawaska.

Les autres membres du comité exécutif du CRH sont Yves Bolduc (premier vice-président), Gilles Duval (secrétaire), Maryse Thériault (trésorière), Patrick Thibault (statisticien et responsable du site web) et Normand Thériault (président sortant). Le poste de deuxième vice-président devrait être comblé sous peu.