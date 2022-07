Le N.-B. se démarque au hockey balle

Les équipes masculines du Nouveau-Brunswick ont tout raflé, en fin de semaine, lors des Championnats canadiens de hockey balle de niveau B, C et D présentés au Centre Grant-Harvey de Fredericton.

Dans la division B, les Mooseheads du Nouveau-Brunswick ont eu raison du Dream Team de Toronto par la marque de 3 à 2 dans le match pour la médaille d’or.

Andrew Stewart, Evan LeBlanc et Aaron Earle ont réussi les buts des représentants du Nouveau-Brunswick. À noter qu’on y retrouvait deux Acadiens bien connus des amateurs de hockey, Joey Richard et Daniel Vautour.

Le Blizzard de Winnipeg a remporté le bronze en disposant du Storm de Winnipeg 7 à 4.

Dans la division C, les Pigeons Pub Down Under du Nouveau-Brunswick ont défait en finale les Killer Bees d’Edmonton au compte de 2 à 1.

Kale McCallum, qui évolue pour les Foreurs de Val-d’Or dans la LHJMQ, et Austin Perry ont marqué les buts des Pigeons.

Trois anciens porte-couleurs du Titan évoluaient aussi pour les Pigeons, soit Anderson MacDonald, Jaxon Bellamy et Ian Smallwood.

Dans la rencontre pour la médaille de bronze, les Plugs de Toronto ont eu raison des Blues de Fredericton 3 à 2.

En division D, la victoire est allée au Farm Team de Saint-Jean qui s’est imposé 4 à 2 devant les Knowlton Gnoshers d’Edmonton.

L’ancien des Wildcats de Moncton Zach Alchorn a sonné la charge avec deux buts et une passe. Riley Yeomans et Harry Noftle ont complété la marque.

Dans le duel pour la médaille de bronze, les Minotauros de Saint-Jean ont baissé pavillon 6 à 4 face aux Blackhawks de Bayview.

Enfin, dans la division B chez les dames, les Cherry Pickers d’Edmonton ont triomphé en finale devant Team Canada U20 par la marque de 1 à 0.

Le prochain rendez-vous national aura lieu du 28 au 31 juillet à Winnipeg, où les meilleures équipes du pays dans les divisions masculines M19, M17 et M15, de même que dans les divisions féminines M19 et M16 se feront la lutte.

Puis, du 8 au 13 août, les Championnats canadiens de niveau A, tant chez les hommes que les dames, prendront l’affiche à Hamilton. Les championnats chez les maîtres, tant du côté masculin et féminin, auront également lieu aux mêmes dates au même endroit.