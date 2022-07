Titan: Sammy Mayers promu recruteur-chef

C’est dans sa propre cour que le Titan d’Acadie-Bathurst a trouvé son nouveau recruteur-chef en la personne de Sammy Mayers. Le jeune Montréalais de 28 ans, qui est à l’emploi de l’équipe depuis 2015, estime bien humblement être prêt pour cette nouvelle aventure.

«Je suis reconnaissant à l’endroit du Titan de m’offrir cette occasion. Je crois que je suis prêt pour ce poste. André (Lévesque) m’a bien préparé», confie Mayers.

«Honnêtement, je ne ressens pas vraiment de pression supplémentaire. Je dirais plus que je suis excité. Mon travail sera sensiblement le même qu’avant, soit de voir entre 300 et 400 matchs pendant la prochaine saison de hockey», dit-il.

«La seule différence, c’est que je vais avoir à parler plus régulièrement avec Jason (Clarke). Évidemment, j’aurai aussi à gérer le personnel de recruteurs et à parler avec eux afin de m’assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde et que tout se passe bien. Une autre partie de mon travail consistera aussi à aller voir des matchs pour épier le talent des autres équipes avant une possible transaction», poursuit-il.

Sammy Mayers n’a pas l’intention de révolutionner le monde du hockey junior. Il espère toutefois être en mesure de découvrir des joueurs dont le potentiel ne demande qu’à éclore.

«Quand on regarde jouer un jeune, le talent est important, mais nous recherchons plus que ça. Nous cherchons aussi à connaître sa personnalité, ses valeurs familiales et son désir de vouloir s’améliorer. Mais la plus grande qualité que nous voulons voir chez un jeune, c’est son amour pour son sport. Nous voulons voir la passion qui l’habite et sa volonté de réussir», résume Mayers.

Ce sont des qualités qu’on retrouvait justement chez le défenseur Marc-André Gaudet, un joueur que Mayers avait chaudement recommandé à l’équipe en 2019, bien qu’il refuse de prendre le crédit de la sélection de l’Acadien au 109e rang de la septième ronde.

«Le recrutement d’un joueur, ça demeure un travail d’équipe, soutient Mayers. Je me souviens que la première fois que j’ai vu jouer Marc-André en 2018, il ne mesurait que 5 pieds 8 pouces et il n’était pas très lourd.»

«C’était l’année des Jeux du Canada et il n’avait même pas été invité au camp de sélection d’Équipe Nouveau-Brunswick. Il a grandi de trois ou quatre pouces cet hiver-là et nous l’avons vu s’améliorer. Charles LeBlanc nous parlait régulièrement de lui. Tu voyais que le talent était là. Au repêchage, comme les autres équipes ne l’avaient pas vraiment suivi, nous avions pas mal confiance qu’il serait encore là en septième ronde. Aujourd’hui, on peut dire qu’il a été un véritable vol», raconte Mayers au sujet de Gaudet, récemment repêché par les Blues de St. Louis et qui évoluera avec les Saguenéens de Chicoutimi en 2022-2023.

Questionné à savoir si le Titan a justement réalisé un vol, ou deux, lors du dernier encan, Sammy Mayers y va d’abord d’un petit rire. Il ajoute ensuite que tout va dépendre du développement. Il risque tout de même deux joueurs qu’il croit en mesure de réaliser de belles choses: l’attaquant Samuel Fréchette et le défenseur Alexandre Ritchie, choisis respectivement dans les septième et huitième rondes.

«Nous sommes très contents d’avoir pu repêcher ces deux jeunes. Ritchie a vraiment un beau potentiel, alors que Fréchette est un véritable marqueur naturel. Nous espérons qu’ils vont poursuivre leur développement. Ils pourraient bien être des vols», mentionne Mayers.

Un repêchage qui promet

Le repêchage de 2023 s’annonce beaucoup plus riche que celui de 2022, croit Sammy Mayers. Tant au Québec que dans les Maritimes, les joueurs au talent exceptionnel sont nombreux.

Au Nouveau-Brunswick, deux noms sortent déjà du lot, dont celui de l’attaquant des Flyers de Moncton, Zachary Wheeler.

«Wheeler est un gros bonhomme que les équipes vont avoir à l’œil. Il y en a un autre qui a également beaucoup de talent et c’est (Liam) Kilfoil qui jouait à Mount St. Charles Academy. Il y a d’autres bons joueurs, mais ce sont les deux qui ressortent pour l’instant», confie le recruteur-chef du Titan.

«Ce qui est intéressant en plus, c’est que nous sommes dans une année des Jeux du Canada et pour les recruteurs ce sera une autre très belle occasion de voir les meilleurs joueurs jouer contre la crème de leur âge», poursuit Mayers.

Zachary Rushton et Landon Paul sont deux autres Néo-Brunswickois remplis de promesses.

Au Québec, les attaquants Nathan Lecompte et Zachary Morin et l’arrière Benjamin Amyot sont déjà vus comme d’éventuelles sélections du top-10 de l’encan 2023. Lecompte et Amyot évoluent pour les Grenadiers de Châteauguay, alors que Morin porte les couleurs du Phénix du collège Esther-Blondin. Shawn Carrier, des Estacades de Mauricie, en est un autre qui n’est pas piqué des vers.

En Nouvelle-Écosse, le défenseur Owen Conrad, un colosse de 6 pieds 2 pouces et près de 180 livres, fait déjà saliver les équipes de la LHJMQ. Les attaquants Luke Sinclair, Lane Sim et Jacob Rhyno sont parmi les autres bonshommes qu’il faudra avoir à l’œil dans les prochains mois.

Du côté de l’Île-du-Prince-Édouard, il sera intéressant de suivre la progression des avants Austin Walker et Ryan Dwyer.

Pour ceux et celles qui se posent la question, non il n’y a pas de Sidney Crosby dans la cohorte de 2023. Mais Sammy Mayers croit que la venue d’un prochain joueur générationnel dans la LHJMQ est peut-être plus proche qu’on ne le croit.

«Il y a à Montréal un jeune joueur de 13 ans, James Scantlebury, qui possède tout un potentiel. Il pourrait très bien être le prochain Sidney Crosby», mentionne-t-il.

À moins qu’il ne demande le statut de joueur exceptionnel, ce qui pourrait lui permettre d’être sélectionné en 2024, il faudra attendre en 2025 avant d’apprécier le talent de James Scantlebury.

En bref…

Sammy Mayers, qui n’a pourtant jamais joué au hockey compétitif, a entamé sa carrière de recruteur à l’âge de 18 ans pour les Musketeers de Sioux City dans la USHL. Après deux saisons, il s’est laissé convaincre par André Lévesque de joindre les rangs du Titan…

Jason Clarke a récemment procédé à l’embauche de Roy Cheung comme analyste de recherche en hockey. Il s’agit d’un tout nouveau poste qui a été créé spécialement pour lui…