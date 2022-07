Haltérophilie: Josée Gallant vise les Jeux de Paris 2024

Josée Gallant est très excitée et c’est le moins que l’on puisse dire. Mardi prochain, l’haltérophile originaire de Campbellton sera sur la scène du Palais des sports de Bogota, en Colombie, afin de prendre part aux Championnats panaméricains. Pour l’Acadienne de 30 ans, il s’agira d’une toute première compétition internationale.

«Je suis très excitée», s’est exclamé le petit bout de femme de 5 pieds 1 pouce, mardi matin, en entrevue téléphonique.

«Je me sens en forme, je suis prête et je vais bien m’amuser, poursuit celle qui vit depuis quelques années à Truro, en Nouvelle-Écosse. Pour toute dire, je ressens plus de stress à l’idée de faire ce voyage post COVID que de la compétition elle-même. Parce qu’une fois que je serai dans la capitale colombienne, c’est là que le fun va commencer.»

Josée Gallant est inscrite chez les 55 kilos, la catégorie de poids dans laquelle elle s’est imposée, le 21 mai, lors des Championnats canadiens présentés au Rutland Arena West de Kelowna, en Colombie-Britannique.

«Je ne veux pas le crier trop fort, mais je vais là-bas pour gagner, dit-elle. Ceci dit, j’y vais aussi pour vivre une belle expérience. Peu importe ce qui va se passer, ça va être une belle journée.»

Il n’en reste pas moins qu’elle ne détesterait pas battre (ou égaler) le record canadien à l’arraché qui est présentement de 91 kilos. C’est la Québécoise Rachel Leblanc-Bazinet qui détient cette marque depuis 2019 et c’est cette même haltérophile que Gallant a devancée à Kelowna, en mai dernier.

«Mon record personnel est de 87 kilos, mais j’ai déjà réussi 91 kilos à l’entraînement. On verra bien», confie celle dont la marque personnelle à l’épaulé jeté est de 106 kilos, à neuf kilos du record que détient la double Olympienne Maryse Turcotte depuis 2001.

Josée Gallant, haltérophile originaire de Campbellton. – Photo gracieuseté

Paris 2024

Josée Gallant ne s’en cache pas, elle caresse le rêve de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Avec humour, elle dit qu’elle se verrait très bien être assise dans l’avion menant les athlètes canadiens vers la France en compagnie de la coureuse de steeple Geneviève Lalonde.

«C’est mon rêve d’aller aux Jeux de Paris. Je ne connais pas tout le processus qui mène à ça, mais c’est là-dessus que je vais me concentrer dans les deux prochaines années. Il y a entre autres un système de points que tu dois amasser sur la scène internationale», souligne-t-elle.

«Je suis déjà qualifiée pour les Mondiaux qui auront lieu en décembre, toujours à Bogota, et il s’agira de la première compétition de qualification en vue des Jeux olympiques de 2024», confie-t-elle.

En bref…

Josée Gallant a un nouvel entraîneur depuis peu. Il s’agit de l’Albertain Kevin Zimmerman. «Nous travaillons bien ensemble, note Gallant. Bogota sera officiellement notre première compétition où il sera à mes côtés. Je pourrai aussi compter sur l’appui des entraîneurs de l’équipe canadienne»…

Avant de se lancer dans l’haltérophilie, Josée Gallant a d’abord excellé en crossfit. Celle qui est d’ailleurs copropriétaire d’une salle d’entraînement (Bluenose Fitness) de cette discipline à Truro, a remporté en 2021 l’Open de la Nouvelle-Écosse. Elle se consacre toutefois depuis uniquement à l’haltérophilie…

Son titre canadien du 21 mai dernier a eu lieu exactement cinq ans, jour pour jour, après celui de 2017 à La Prairie, au Québec. À l’époque, Gallant ne pratiquait l’haltérophilie que depuis quelques mois…

Plus jeune, elle a pratiqué la danse, la planche à neige et la lutte olympique. Elle a même goûté un peu au culturisme avant de se lancer dans le crossfit en 2014…