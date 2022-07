Aigles Bleus: Derek Cormier succède à Judes Vallée

Le comité mis en place pour trouver un successeur à Judes Vallée a eu beau rencontrer plusieurs bons candidats, mais finalement, c’est toujours le même nom qui revenait autour de la table. Grand favori avant même les premières entrevues, Derek Cormier est resté en tête de liste jusqu’au bout et c’est donc lui qui dirigera désormais les Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Après une seule saison comme entraîneur adjoint avec le Bleu et Or, Derek Cormier est devenu mardi matin le 14e entraîneur-chef dans l’histoire de l’organisation.

Le directeur des opérations hockey Luc Michaud soutient que Cormier possède toutes les qualités qu’on souhaitait voir dans le nouveau patron derrière le banc.

«Nous voulions un bon homme de hockey, mais aussi quelqu’un qui puisse faciliter la transition à la suite du départ de Judes. Nous voulions aussi une personne en mesure de développer des liens avec les partisans et les gens d’affaires. Et avec tout le vécu de Derek dans le hockey, ça faisait beaucoup d’éléments positifs en sa faveur», révèle Michaud.

«Derek est de plus un gars solide qui possède de très bonnes valeurs. Et ce qui ne nuit pas, c’est que nous savons qu’il pourra nous aider à trouver des endroits pour jouer à nos joueurs qui auront terminé leur carrière universitaire», ajoute Michaud.

Le nouvel homme de banc du Bleu et Or est évidemment très heureux de cette promotion.

«Je suis tellement excité, lance-t-il d’entrée de jeu. Quand tu regardes la liste des personnes qui ont dirigé cette équipe, c’est impressionnant. Je suis très fier de cette opportunité qui m’est offerte.»

Derek Cormier est déterminé à poursuivre le travail de relance accompli dans les dernières années.

«Depuis cinq ans, Jean-François Damphousse, Judes Vallée, Luc Michaud et l’Université de Moncton ont fait du bon travail pour ramener les Aigles Bleus à ce qu’ils étaient avant. Le plan est de ramener le Bleu et Or dans le sommet du classement. Et nous ne sommes pas si loin que ça de cet objectif. Nous l’avons vu de la façon dont l’équipe a terminé la saison malgré les blessures. Les gars ont joué du très bon hockey contre UNB en séries», confie Cormier.

Derek Cormier croit son équipe être en mesure de batailler pour une place dans le top-3 du classement dès la prochaine saison.

«Notre objectif est de gagner le championnat, dit-il. On ne joue pas à ce sport pour ne pas gagner. C’est sûr que nous visons le top-3. Et c’est le travail que nous allons investir qui va nous permettre d’y arriver.»

Tout en étant aussi intense que son prédécesseur, le Dieppois estime être un brin plus calme.

«J’ai la même intensité que Judes, mais elle n’est pas pareille, image-t-il. Je suis un passionné. Je suis un entraîneur qui va demander beaucoup à ses joueurs. Je veux que les gars travaillent chaque soir. On ne m’a jamais rien donné dans la vie et j’ai travaillé pour obtenir ce que j’ai eu. Je crois en moi. J’ai joué pendant 18 ans chez les professionnels et j’ai été capitaine de mon équipe pendant 10 saisons. J’ai du vécu.»

La priorité d’ici le camp d’entraînement est maintenant de trouver un nouvel adjoint pour remplacer Cormier, qui pourra toutefois compter sur les retours de Ricky Jacob et Adrien Lemay.

Le camp d’entraînement, lui, prendra son envol le lundi 29 août.

En bref…

Le curriculum vitae de Derek Cormier comprend près de 1000 matchs professionnels, la majorité en sol européen, où il a accumulé plus de 1200 points…

Rick Léger et lui, grâce à leur programme Pro-Évolution, s’occupent depuis une dizaine d’années de l’élite du hockey dans le Grand Moncton et d’ailleurs. Plusieurs hockeyeurs professionnels s’entraînent d’ailleurs avec eux, dont Philippe Myers, Patrice Cormier, Jordan Murray, Éric Faille, Dominic Cormier et Alexandre Soucy. La crème du hockey junior, dont Lukas Cormier et Nicolas Savoie, sont également d’autres hockeyeurs qui profitent de leurs sages conseils…

En 1993, Derek Cormier est devenu le premier (et seul) joueur du Nouveau-Brunswick à être choisi le joueur de l’année au pays dans le junior A…

Depuis 2015, il a cumulé les fonctions d’entraîneur adjoint des Flyers de Dieppe dans la Ligue des moins de 15 ans… Il est aussi le président de East Coast Ice de Dieppe, un organisme spécialisé dans le développement des jeunes joueurs. Il organise d’ailleurs pour leur compte des tournois de hockey le printemps…

Son fils aîné, Cole, sera l’un des trois joueurs de 20 ans des Olympiques de Gatineau la saison prochaine. Le plus jeune, Cooper, vient de remporter la coupe Telus avec les Flyers de Moncton et a été repêché récemment par les Wildcats de Moncton dans la LHJMQ et les Tigres de Campbellton dans la LHM…

Les entraîneurs des Aigles Bleus de l’Université de Moncton au fil du temps: