Baseball intermédiaire: Dave Cowan s’amuse comme un enfant à Caraquet

Ça ne devait durer que le temps d’un match afin d’ajouter un énième souvenir commun avec son bon ami Yan Rail. Mais comme c’est souvent le cas dans la vie, les plans peuvent changer rapidement. Un mois plus tard, malgré ses 55 ans bien assumés, Dave Cowan endosse toujours l’uniforme et s’amuse comme un gamin avec les jeunes Acadiens de Caraquet.

«Au départ, l’idée était d’être le receveur pendant une partie avec Yan au monticule. C’est Yan qui m’avait mis cette idée en tête. Et le fait que Roger (Mercure) avait lui aussi décidé de faire un retour, j’ai finalement accepté. J’étais curieux de voir ce que ça allait donner. C’était aussi une façon de faire revivre nos belles années avec les Aigles de Tracadie dans la Ligue senior du Nouveau-Brunswick en 2003 et 2004. De me retrouver de nouveau avec Yan et Roger dans le même uniforme, c’est une grosse affaire pour moi», raconte Cowan dans sa bonne humeur habituelle.

Quand Cowan a parlé de son projet à son frère aîné Elden, ce dernier s’est empressé de l’encourager à sauter sur l’occasion.

«Elden était content pour moi. Mais le plus comique c’est quand je l’ai dit à ma mère. Elle m’a dit: ‘’Ben oui, va jouer, t’es encore jeune’’. Pour ma mère, ses enfants sont toujours jeunes. Il n’y a rien qui a changé. Je suis encore son petit bébé», révèle-t-il en riant.

Bien qu’utilisé sporadiquement, Cowan revendique une respectable moyenne au bâton de ,250 grâce à trois simples en 12 présences.

«Ce ne sont pas des gros coups sûrs par exemple, confie Cowan avec humour. Mes contacts avec la balle ne sont pas encore à point. Mais je m’amuse beaucoup. J’aime plus ça que je ne l’aurais pensé. Les jeunes sont tellement gentils, même si nous n’écoutons pas la même musique.»

Quand on lui demande quels sont les joueurs qui l’ont inspiré plus jeune, il cite les noms de son père Norman, ainsi que deux coéquipiers un brin plus âgés que lui, Luc Bourdon et Alban Lanteigne, à l’époque des Bradors de Petite-Rivière-de-l’Île.

«Ils ont été des gars importants dans mon développement comme joueur de balle. Et à la télévision, j’aimais beaucoup regarder jouer Willie Stargell, des Pirates de Pittsburgh. Les Bradors avaient d’ailleurs la même casquette que les Pirates. Ça ressemblait à des casquettes en forme de gâteau, un peu comme les chapeaux que portaient les conducteurs de locomotive dans les films de cowboys», ajoute Dave Cowan en éclatant de rire.

En terminant, Cowan soutient que ses deux plus beaux souvenirs dans le baseball sont le championnat des Maritimes des Aigles de Tracadie en 1999 au niveau intermédiaire, ainsi que les deux saisons dans la Ligue provinciale senior, toujours avec les Aigles, en 2003 et 2004.

De rivaux à camarades

André-Oliva Roussel, des Acadiens de Caraquet. – Gracieuseté: Stéphane Thériault

De l’automne au printemps, Dave Cowan et André-Oliva Roussel sont des rivaux au hockey senior. Le premier dirige les Acadiens de Caraquet, l’autre les Marchands de Shippagan. Cet été, pour faire changement, ils sont réunis dans la même équipe de baseball à Caraquet.

Évidemment, vous avez probablement déjà deviné que les deux vétérans en ont profité pour se tirer la pipe. Cela allait de soi.

C’est Roussel qui a démarré le bal, le soir même où Cowan prenait part à son premier entraînement.

«Je suis arrivé à la pratique avec ma casquette des Marchands sur la tête. Les gars ont bien rit», lance Roussel, pince-sans-rire.

«C’est sûr qu’il nous arrive de parler de hockey, mais comme les Marchands sont les champions en titre, il ne peut pas trop s’obstiner avec moi», ajoute Roussel en riant.

Cowan confirme la blague de la casquette des Marchands.

«On se taquine un peu pour le hockey c’est certain. Mais bon, je ne peux pas avoir le dernier mot avec lui puisqu’ils (Marchands) sont les champions. André-Oliva ne perd jamais une occasion de nous le dire. Mais nous parlons quand même beaucoup de baseball. C’est tellement un bon gars. Ce qui est drôle, c’est que nous jouons tous les deux à la position de receveur», raconte Cowan.

Roussel, qui est âgé de 37 ans, connaît ses meilleurs moments à l’attaque depuis quelques semaines. Il présente actuellement une moyenne au bâton de ,278.

«Dave, Yan (Rail), Roger (Mercure) et moi sommes des vétérans qui sont là pour soutenir les jeunes, pour les aider à grandir dans leur sport», mentionne Roussel.

«Les Acadiens ne gagnent pas souvent ces temps-ci, mais tu vois que les jeunes s’améliorent. Un gars comme Martin Duguay m’impressionne beaucoup. Tu vois qu’il a le même potentiel que son père Marc», dit-il.

«J’ai arrêté de jouer au hockey senior parce que je sentais que j’étais sur la pente descendante. Mais au baseball, j’ai le sentiment que je peux encore donner de bonnes années. J’ai l’intention de jouer encore plusieurs saisons. J’ai toujours aimé la compétition et le baseball me permet justement de continuer dans ce sens», révèle André-Oliva Roussel.

Fait à noter, l’entraîneur-chef de la troisième formation de hockey senior de la Péninsule acadienne (Alpines de Tracadie), Martin Albert, joue lui aussi au baseball intermédiaire, avec les Aigles de Tracadie.