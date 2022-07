Un jeune golfeur acadien fait tourner les têtes

Depuis un bon moment, le golfeur acadien Julien Babineau fait flèche de tout bois, fers et putter.

À la fin juin, Julien Babineau a été dominant au Championnat junior de la côte Est à Hartland, avec une fiche impeccable de -4 (70,70), et une avance de cinq coups sur son plus proche rival, le Néo-Écossais Simon Mullen. Mullen avait terminé en 2e place au Championnat canadien l’an dernier.

«Je suis vraiment fier de ma performance dans ce tournoi. J’ai été très constant et ça m’a permis de conserver une bonne fiche», résume le jeune golfeur du club de golf Fox Creek de Dieppe.

Champion junior du N.-B.

La semaine suivante au terrain Fraser à Edmundston, le jeune de Dieppe âgé de 17 ans a été couronné champion junior du N.-B. Malgré une deuxième ronde difficile (71-78-67) amorcée avec un double boguey, Babineau est revenu en force le dimanche en inscrivant sept oiselets, ramenant une carte de 67. Il a donc complété son tournoi à la normale, avec trois coups d’avance sur Jacob Rockwood, du club de golf de Hampton.

«C’est un très gros tournoi, je suis donc très fier de cette victoire. La deuxième ronde a été un peu plus difficile et j’ai moins bien joué. Mais j’ai bien joué pour la dernière ronde ce qui m’a permis de revenir de l’arrière. C’est un tournoi que je voulais gagner depuis longtemps et c’est finalement arrivé!»

«J’ai eu besoin de quelques parties pour m’habituer au terrain, explique-t-il à propos du Fraser. Mais c’est un terrain que j’aime beaucoup. Il supporte bien mon style de jeu.»

En fin de semaine dernière, le protégé de Louis Melanson a terminé à égalité en 11e place au championnat amateur du N.-B. à Fredericton, avec une fiche de 81-70-73. Malgré une première ronde désastreuse avec 8 bogueys, le jeune golfeur s’est ressaisi le samedi avec une fiche de 70, en dépit d’un double boguey au 7e trou.

Babineau est maintenant en préparation pour un mois d’août occupé.

Dans deux semaines il prendra part à son deuxième Championnat canadien junior (M19) à Kelowna, où il se mesurera aux meilleurs du pays.

«J’espère faire un top-10, dit Babineau quand on lui demande son objectif. J’ai participé à ce tournoi l’an dernier, donc je connais un peu les autres joueurs.»

De là, il rejoindra la délégation néo-brunswickoise à Niagara Falls, pour les Jeux du Canada, où il a également été sélectionné dans l’équipe de golf.

«J’ai très hâte. Tout le monde me dit que c’est une merveilleuse expérience. Même si le golf ne va pas bien, ça reste une merveilleuse expérience donc je suis très excité d’y participer.»

Comme si ce n’était pas suffisant, Julien amorcera sa deuxième saison de l’année en septembre, alors qu’il prendra part aux tournois de la NCAA avec les Fighting Illini de l’Université de l’Illinois, où il entreprendra des études en administration.

Julien Babineau crédite ses entraîneurs pour sa progression rapide dans la dernière année.

«C’est sûr que Louis (Melanson) aide beaucoup, mais je passe aussi beaucoup de temps avec Jean-François Richard pour m’entraîner en gymnase, pour travailler mon corps et ma mobilité. Avec le soutien de Louis, ça semble porter ses fruits. Ça m’aide beaucoup.»

«Des scores comme 70, c’était plus exceptionnel l’an dernier. Mais maintenant, je commence à être habitué à inscrire des scores autour de ça.»

Entend-il en faire une carrière professionnelle?

«C’est sûr que c’est mon but ultime. Tout ce que je fais, c’est dans ce but. C’est ça mon plan», résume le Dieppois sans détourner la question

À 17 ans, Babineau a une autre saison devant lui chez les juniors. S’il domine déjà la scène, tous les espoirs sont permis pour ce jeune talent.

En bref… Jean-François Richard est l’entraîneur d’Équipe Nouveau-Brunswick au Championnat canadien M19 ans à Kamloops, en Colombie-Britannique du 8 au 11 août. En plus de Julien Babineau, les autres membres de l’équipe masculine sont Jacob Rockwood (Hampton Golf Club) et Noah Riggs (Gage Golf Club). Jacob LeBlanc (Académie de Golf Louis Melanson – Fox Creek) est le substitut…