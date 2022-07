Baseball junior: les Mudcats sont déjà prêts pour les séries

La saison se termine dimanche dans la Ligue de baseball junior du Nouveau-Brunswick et les Metro Mudcats (10-7), filiale des Fisher Cats de Moncton, se maintiennent au premier rang.

Le gérant de la jeune troupe, Jim House, a bien voulu nous accorder quelques minutes jeudi à quelques heures d’un programme double, dans une séquence de cinq matchs en cinq jours pour rattraper les matchs repoussés par la pluie.

Si la saison régulière de cette ligue se termine tôt, c’est que plusieurs joueurs de ce calibre évolueront bientôt dans des collèges et des universités américaines qui débutent leurs activités en août.

«On veut s’assurer d’avoir le meilleur talent sur le terrain pour toute la saison», résume l’entraîneur.

À l’image de la ligue senior, la ligue junior connaît une parité exceptionnelle entre les quatre équipes qui la composent. Si les Metro Mudcats sont en tête, ce n’est qu’avec une légère avance sur les Royals juniors de Fredericton (9-9) qui les talonnent.

«On est là où on veut être, résume House. On aura l’occasion de confirmer notre première place en fin de semaine. Ça nous aiderait beaucoup comme nous sommes très à l’aise à domicile sur le gazon synthétique du parc Kiwanis.»

«Ça été plus difficile cette saison avec tous les matchs remis par la pluie. Ç’a réduit aussi le temps consacré aux séances d’entraînement. Depuis deux semaines, les gars améliorent grandement leur jeu. Ça promet!», s’exclame le pilote des Barbottes métropolitaines.

«N’importe quelle équipe peut battre n’importe quelle autre cette année», raconte House.

«C’est peut-être cliché, mais c’est la réalité. On peut dominer une équipe un soir, puis s’incliner aussitôt le lendemain contre la même équipe. C’est très serré et l’avantage du terrain pourrait s’avérer très important pendant les séries.»

Fredericton n’était qu’à un match des Mudcats au moment d’écrire ces lignes, avant le programme double contre les Ironmen juniors de Miramichi (7-8) qui ont deux matchs de retard, en quatrième et dernière place au classement.

L’offensive des Mudcats repose sur les épaules de plusieurs frappeurs.

«Nick (Nicholas) Richard connaît une solide saison pour nous comme frappeur partant. Il frappe pour ,333, ce qui le place au cinquième rang de la ligne. Jake (Jacob) Green est une recrue qui arrive du programme M18. Il frappe pour ,342 de moyenne. Nick St. Pierre (,286) se débrouille aussi très bien.»

Nick Dupuis de Kent-Sud a aussi été productif quand il se présente aux matchs. Il conserve une moyenne de ,342 en 12 parties. «Malheureusement, il travaille sur des toitures cet été. Alors je reçois parfois un texto en après-midi pendant les grosses chaleurs me disant qu’il est trop exténué pour prendre part au match», explique Jim (James) House avec empathie pour son jeune protégé.

Au monticule, House compte sur Kevin Aubé, Nick St.Pierre et Josiah Coombs comme partants.

«Kevin Aubé de Dieppe est l’un des meilleurs lanceurs de la province depuis cinq ou six ans. C’est probablement notre as actuellement. Nick St.Pierre – une autre recrue du programme M18 – a aussi été exceptionnel jusqu’à maintenant.»

«Josiah Coombs lance avec beaucoup de constance. Avec ces trois-là, on a une combinaison qui frappe fort pour les séries», résume House.

Aubé, Coombs et St.Pierre mènent d’ailleurs la catégorie de «Pourcentages de prises au premier lancer» que comptabilise la ligue, avec respectivement 60,4%, 60,2% et 59,7% de moyenne.

Fin de calendrier chargé

En plus du programme double de jeudi, les Mudcats se sont inclinés 8 à 7 mercredi contre les Alpines juniors de Saint-Jean. Vendredi, ils seront dans la capitale pour affronter les Royals juniors (19h30), puis dimanche, ils se rendront à Miramichi (13h30) pour disputer la victoire aux Ironmen juniors en tombée de rideau.

«C’est un gros défi. On a eu beaucoup de bras (de lanceurs) endoloris cette saison. On essaie de gérer les départs afin qu’ils aient l’occasion de bien se reposer. La pluie a aussi affecté les entraînements donc on a eu moins de temps pour corriger les points faibles.»

«Heureusement, nous aurons une pause de 10 jours quand Fredericton (champion en titre) participera au championnat national. Nous aurons alors l’occasion de mener des entraînements pour corriger nos points faibles, explique Jim House. Nos frappeurs s’améliorent continuellement et nos lanceurs sont solides. Nous avons confiance pour les séries.»

Les champions des séries du Nouveau-Brunswick de cette saison se qualifient pour le Championnat canadien de 2023.

Le Championnat de 2022 (M22) se déroule du 4 au 7 août, à Dartmouth et Halifax.

En bref… Les joueurs des Mudcats Kevin Aubé et Olivier LeBlanc ont déjà des entrées avec les Fisher Cats chez les seniors. Aubé a été appelé à participer à un match cette saison, où il a cumulé trois présences au bâton. LeBlanc, pour sa part, est plus régulièrement dans l’alignement officiel de l’équipe, où il pratique ses talents de receveur dans l’enclos des releveurs…