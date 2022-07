Fin de semaine importante pour les Fisher Cats

Avec une victoire et une défaite contre les Royals de Fredericton (8-7) dans la dernière semaine, les Fisher Cats de Moncton (9-10), de la Ligue de baseball senior du N.-B., se maintiennent en milieu de peloton dans un circuit à cinq équipes où l’écart entre premier et dernier est toujours à moins de trois matchs.

Si tout va bien – et même très bien – au monticule, le gérant Greg Hickox ne sait plus à quel saint se vouer pour trouver une solution à la léthargie qui mine son offensive. Il attend toujours la bougie d’allumage qui va, par effet d’entraînement, redonner confiance à tout l’alignement.

«Depuis trois semaines, notre équipe de lanceurs a été incroyable. Lors des six derniers matchs, nos lanceurs partants n’ont donné que 3 buts sur balles. On ne peut rien leur demander de plus. Il n’y a que l’offensive qui ne réponde pas aux attentes», ajoute-t-il avec un brin de découragement dans la voix.

Fisher Cats c. Ironmen

Vendredi, les Fisher Cats affrontent les Ironmen à Miramichi (7-9).

«On va avoir un Chris Leger bien reposé qui va commencer le match sur le monticule, annonce Hickox. Récemment, on a beaucoup de difficulté à maintenir le nombre de joueurs sur la route, comme plusieurs ont des situations particulières. Par exemple, on a deux joueurs dont les conjointes sont sur le point d’accoucher. Mais demain (vendredi) soir, nous devrions enfin être en nombre suffisant pour le voyage. Ça donne plus d’options à mesure que le match progresse.»

«D’un match à l’autre, il est impossible de prédire le résultat. Avec un dossier de 9-6, les Alpines de Saint-Jean (9-10) semblaient en bonne position il y a quelques semaines, puis ils ont perdu deux programmes doubles contre les Islanders de Charlottetown (10-7). Personne n’est encore parvenu à se démarquer comme meneur jusqu’à présent.»

«Chaque équipe est construite différemment, poursuit le pilote du Coude. On a eu beaucoup de difficultés contre les Royals qui ont une équipe très jeune. Quand on est jeune et qu’on joue beaucoup, on peut seulement s’améliorer. Je crois que c’est ce qui se passe avec eux, car ils ont autrement très peu de profondeur. Les jeunes dans d’autres équipes ne progressent pas si rapidement comme ils ne jouent pas souvent.»

Alpines c. Fisher Cats

Dimanche après-midi, la troupe de Hickox recevra les Alpines de Saint-Jean, qui ont glissé de la première à la quatrième place au classement à cinq équipes. Hickox évite quand même de faire des prédictions comme le classement est si serré.

«On espère profiter des difficultés de Saint-Jean. Justin Cormier va amorcer le match au monticule, dévoile l’entraîneur. Il a fait une très bonne sortie la semaine dernière à Charlottetown. Il nous a donné une victoire alors que nous en avions vraiment besoin pour nous sortir d’une mauvaise passe. On ne doute jamais de ses efforts, mais on n’arrive pas à marquer des points pour l’appuyer», se désole Hickox.

Parmi les rares qui se sont démarqués récemment au bâton, il y a Mitchell Hazlett, qui a franchi la barre des ,300. Mais il n’a joué que neuf matchs jusqu’à maintenant.

«Mitchell est l’un de ceux qui ne nous accompagnent pas sur la route dernièrement, puisque sa conjointe est enceinte. En fait, elle devait accoucher il y a quelques jours, et il ne veut pas être pris sur la route si ça se produit. Il tient à être là.»

«On espère un accouchement en bonne santé pour le retrouver rapidement sur la route avant la fin de la saison. Son bâton est très spécial. Ça fait une grosse différence quand il est dans l’alignement. Lors de notre victoire de dimanche contre Fredericton (5 à 4), il a réussi deux frappes à faire écarquiller les yeux. Il peut frapper fort», conclut Greg Hickox.