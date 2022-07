Deux Milles de Tracadie: cinq ados font la barbe aux vétérans

Seize ans. C’était manifestement le thème de la 40e édition des Deux Milles de natation Denis-Sonier en eau libre qui a pris l’affiche sur la rivière Tracadie, dimanche matin, en bordure du Chalet et Camping de la Pointe.

Parmi les cinq premiers à l’arrivée, à commencer par le vainqueur Xavier LeBouthillier, de Tracadie, tous étaient âgés de 16 ans à l’exception de Zackary Murphy, de Saint-Jean, qui a un an de moins.

LeBouthillier, deuxième en 2019 et 2021, a complété les 3,2 kilomètres en 43 minutes et 14 secondes, soit 98 secondes de mieux que son bon ami Murphy (4min52).

Inass Rachidi (45min56), d’Edmundston, Maxime Kenny (50min03), de Losier Settlement, et Kikpesan Ward (53min38), de Burnt Church, complètent le top-5. Tous ont en commun de faire partie de l’élite provinciale en piscine dans leur groupe d’âge.

Xaver LeBouthiller pose avec l’énorme trophée de la victoire. – Acadie Nouvelle: Robert Lagacé

LeBouthillier, Murphy et Kenny sont d’ailleurs tous les trois membres de l’équipe provinciale en vue des Jeux d’été du Canada qui auront lieu le mois prochain à Niagara, en Ontario. Kikpesan, elle, est réserviste pour la même équipe. Quant à Rachidi, elle était trop vieille de quelques mois pour la sélection.

«Quand j’ai terminé la première boucle (1,6 km), je me sentais encore plein d’énergie et j’ai su à ce moment-là que la victoire était à moi. J’ai même accéléré à ce moment-là et comme Zackary était encore proche vers la fin, j’ai piqué un sprint pour terminer», révèle LeBouthillier, qui représentera justement le Nouveau-Brunswick en eau libre aux Jeux de Niagara.

Murphy, qui s’exprime très bien dans la langue de Molière, était satisfait de sa prestation compte tenu qu’il s’agissait seulement d’une deuxième expérience pour lui en eau libre. Il a tout de même dominé la première moitié de la course.

«Après la première boucle, je me suis senti fatigué. J’ai perdu mon énergie», raconte Murphy.

«J’ai bien l’intention de revenir l’an prochain et cette fois-ci je vais gagner», a ajouté Murphy avec un gros sourire en coin.

Première femme à l’arrivée, Inass Rachidi était très contente de sa course.

Inass Rachidi a été la première femme à franchr le fil d’arrivée. – Acadie Nouvelle: Robert Lagacé

«Ç’a vraiment bien été, dit-elle. Xavier et Zackary nageaient vraiment très bien devant moi et je savais que ça donnerait rien d’accélérer pour les rattraper. L’eau était très belle. Je veux revenir l’an prochain et cette fois-ci j’espère bien gagner», confie la sympathique nageuse d’Edmundston.

Rappelons que Rachidi, qui possède aussi la citoyenneté marocaine, représentera ce pays aux Mondiaux de la FINA en eau libre, en septembre, à Beau Vallon dans la république des Seychelles.

Au pied du podium, c’est un Maxime Kenny plutôt fier de sa prestation qui a accepté de raconter sa course avec un large sourire.

«Comme c’était ma première épreuve en eau libre, je ne pensais jamais devancer Alain Vautier (7e au total). Je suis plutôt frileux et j’ai aussi une mini-phobie à l’idée de nager en eau libre. Mais je vais essayer de revenir l’an prochain», mentionne Kenny en riant.

Pour une deuxième année de suiite, Kikpesan Ward a été la première femme de la Péninsule acadenne à compléter la course. – Acadie Nouvelle: Robert Lagacé

En cinquième position, Kikpesan Ward savourait un deuxième sacre consécutif chez les femmes de la Péninsule acadienne.

«J’ai beaucoup mieux nagé que l’an dernier, indique-t-elle. L’eau était vraiment très belle. Je remarque que je continue de progresser et j’ai bon espoir d’être un jour en mesure de compétitionner encore plus avec les meilleurs.»

Deux autres nageurs de moins de 20 ans ont terminé dans le top-10. Il s’agit d’Anika Leigh (6e, 53min54), de Campbellton, âgée de 18 ans, et Simon Lanctôt (9e, 55min12), de Tracadie, âgé de 16 ans.

Les trois autres membres du top-10 sont les trentenaires Alain Vautier (7e, 54min47), de Tracadie, et Roch St-Onge (55min60), de Bathurst, de même que le quinquagénaire Marc Godin (10e, 56min12), de Pont-Landry.

Marc Arseneau (11e, 56min19), de Beresford, Vanessa Noël (12e, 56min46), de Sainte-Rose, Jason Murphy (13e, 57min26), de Saint-Jean, Jaclyn Murgatroyd (14e, 59min04), de Moncton, et Josée Bourgeois (15e, 59min27), de Halifax, sont les seuls autres nageurs qui ont réussi à compléter les 3,2 km en moins d’une heure.

En bref… Xavier LeBouthillier est devenu le troisième nageur de Tracadie à être couronné aux Deux Milles de natation après Donald McGrath, en 1981 et 1982, et Alain Vautier, en 2019… Nathan Breau, d’Allarville, a remporté l’épreuve de 1,6 km. Âgé de seulement 14 ans, Breau a bien l’intention de tenter sa chance dans l’épreuve des Deux Milles en 2023. Nathan Breau fait partie du club de natation Blast de Bathurst… Si les Deux Milles de natation Denis-Sonier n’ont pas été organisés en 2018 et 2020, l’édition de 2010, elle, a été arrêtée pendant l’épreuve en raison d’un orage (avec éclairs) qui sévissait au-dessus de la rivière Tracadie. Aucun gagnant n’a donc été couronné…

Toute bonne chose a une fin

Xavier LeBouthillier (à gauche) en compagne d’Alain Vautier, qui a vu sa séquence de podiums consécutifs s’arrêter à neuf. – Graceuseté: France Comeau

Toute bonne chose à une fin. Après s’être hissé sur l’une des marches du podium dans chacune des épreuves présentées depuis 2011, Alain Vautier a vu son impressionnante séquence aux Deux Milles de natation Denis-Sonier se terminer à neuf.

Vautier, qui est originaire de Tracadie, se doutait bien que Xavier LeBouthillier allait remporter l’épreuve, dimanche matin.

«Il était mon choix, dit-il. Je sais qu’il y a toujours des surprises, mais j’étais confiant que Xavier allait l’emporter. J’étais convaincu que c’était son année. C’est tellement plaisant de voir les jeunes dominer. Ils étaient nombreux cette année.»

Vautier a triomphé en 2019, a pris le deuxième rang en 2012, 2013 et 2017, et a terminé au troisième échelon en 2011, 2014, 2015, 2016 et 2021.

«Sur la longévité, c’est quelque chose dont je suis fier, souligne Vautier. J’ai toujours essayé de demeurer compétitif, même si je me suis moins entraîné à la nage cette année. Je consacre surtout mon temps dans les courses à obstacles (courses Spartan). Je me prépare d’ailleurs pour le Spartak Ultra du Vermont, une épreuve de 50 km comprenant 60 obstacles et qui va avoir lieu le 10 septembre.»

Alain Vautier en était dimanche à son 26e Deux Milles de natation Denis-Sonier. Il n’en a pas raté un depuis 1994.

«J’avais 9 ans la première fois que j’ai pris part à l’épreuve. J’étais alors le plus jeune. J’étais cependant frileux lors de mes premières participations. J’ai même dû abandonner deux fois en 1996 et 1997 tellement je trouvais l’eau trop froid», se remémore-t-il.

Les gagnants au fil des années:

1981 – Donald McGrath, Tracadie

1982 – Donald McGrath, Tracadie

1983 – Cécile Chiasson

1984 – Francis Sonier, Québec

1985 – Jamie Cleveland, Fredericton

1986 – Francis Sonier, Québec

1987 – Francis Sonier, Québec

1988 – Raghu Venugopal, Fredericton

1989 – Raghu Venugopal, Fredericton

1990 – Raghu Venugopal, Fredericton 33min09

1991 – Raghu Venugopal, Fredericton 34min08

1992 – Karl Babineau, Bathurst 37min13

1993 – Karl Babineau, Bathurst 38min30

1994 – Karl Babineau, Bathurst 31min26

1995 – André Couturier, Edmundston 33min30

1996 – André Couturier, Edmundston 30min23

1997 – André Couturier, Edmundston 34min21

1998 – Robert Desroches, Petit-Rocher 34min33

1999 – Robert Desroches, Petit-Rocher 36min03

2000 – Justin Gionet, Shippagan 34min24

2001 – Justin Gionet, Shippagan 29min31

2002 – Maxime Daigle, Bathurst 32min06

2003 – Maxime Daigle, Bathurst 31min01

2004 – Alexandre Savoie, Dieppe 37min34

2005 – Alexandre Savoie, Dieppe 35min03

2006 – Véronique Légère, Moncton 37min58

2007 – Marie-Pier Daigle, Bathurst 38min00

2008 – Jay London, Memramcook 38min28

2009 – Marie-Pier Daigle, Bathurst 33min53

2010 – Aucun vainqueur n’a été couronné

2011 – Brandon Warren, Plaster Rock 35min57

2012 – Brandon Warren, Plaster Rock 35min13

2013 – Brandon Warren, Plaster Rock 36min05

2014 – Brandon Warren, Plaster Rock 31min54

2015 – Brandon Warren, Plaster Rock 35min54

2016 – Brandon Warren, Plaster Rock 36min37

2017 – Lauren Goodine, Plaster Rock 42min19

2018 – L’événement n’a pas eu lieu

2019 – Alain Vautier, Tracadie 53min43

2020 – L’événement n’a pas eu leu

2021 – Alex St-Onge, Edmundston 46min46

2022 – Xavier LeBouthillier, Tracadie 43min14