Repêché par Tampa Bay: Dyllan Gill plane sur un nuage

Quatre hockeyeurs du Nouveau-Brunswick ont trouvé preneurs lors du récent repêchage de la LNH. Les Acadiens Samuel Savoie (81e) et Marc-André Gaudet (152e) ont été les deux premiers, réclamés respectivement par les Blackhawks de Chicago et les Blues de St. Louis. Puis, dans la septième et dernière ronde, le défenseur Eli Barnett (195e) a d’abord été choisi par les Sharks de San Jose. Enfin, alors qu’il ne restait que trois choix en jeu, le Lightning de Tampa Bay a opté pour l’arrière Dyllan Gill au 223e rang.

Gill, un francophile de Riverview qui évolue avec les Huskies de Rouyn-Noranda, ne touche plus à terre depuis le 8 juillet.

«Je n’étais pas présent au repêchage à Montréal, dit-il. J’ai plutôt regardé le repêchage à la télévision en compagnie de ma famille et des gens de ma pension à Rouyn-Noranda qui ont fait le voyage à Riverview. Ç’a été une expérience incroyable, même si nous n’étions pas sur place.»

«J’avoue que j’étais pas mal nerveux vers la fin, mais j’étais vraiment fier d’avoir été choisi par une aussi grande organisation. C’est un grand honneur», mentionne Gill.

Selon l’arrière droitier, le Lightning est l’une des formations qui avaient démontré de l’intérêt à son endroit dans les derniers mois.

Au lendemain de sa sélection, Dyllan Gill a eu la chance de goûter à sa première expérience professionnelle lors d’un camp de développement en Floride.

«J’ai été repêché le vendredi et dès le lendemain j’étais dans un avion en direction de Tampa Bay, confie-t-il. Ç’a été une expérience complètement folle, mais je ne changerais rien pour tout l’or du monde.»

«C’était incroyable là-bas. J’ai vraiment aimé chaque moment. J’ai appris beaucoup sur la vie d’un joueur professionnel, tant sur la patinoire qu’à l’extérieur de l’aréna. Mon plus beau moment est toutefois notre victoire dans le tournoi à 3 contre 3 à la fin du camp. Ç’a comme bien terminé cette belle semaine», souligne-t-il.

Dyllan Gill, qui entamera en septembre sa troisième campagne dans la LHJMQ, devrait voir beaucoup d’action avec les Huskies. Il a cependant hâte de jouer contre son frère Spencer, que l’Océanic de Rimouski a sélectionné au cinquième échelon lors du dernier encan.

«Ç’a été spécial de voir Spencer être choisi aussi tôt dans le repêchage. Tout son dur labeur et son dévouement dans les dernières années commencent à payer. Pour lui, c’est la première étape de ce qui sera, je l’espère, une grande carrière dans le hockey. Je suis très content et surtout très fier de lui», raconte Gill.

Il dit avoir hâte de voir comment les choses vont se dérouler lorsque les Huskies et l’Océanic s’affronteront une première fois. Ils n’auront d’ailleurs pas longtemps à attendre puisque les deux formations disputeront un doublé, les 14 et 15 octobre, à l’Aréna Glencore de Rouyn-Noranda. Un troisième et dernier duel prendra l’affiche au Colisée Financière Sun Life de Rimouski le 12 mars.

«C’est sûr que ça va être intéressant, lance Gill. Ça va être spécial pour ma famille et nos amis.»

Notons que Spencer Gill a aidé les Flyers de Moncton à remporter la Coupe Telus en mai dernier, soit le Championnat des moins de 18 ans. Il a récemment pris part au camp de développement de l’équipe nationale des moins de 17 ans.