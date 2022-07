Baseball intermédiaire: Francis Bérubé ne cesse de s’améliorer

Parmi tous les jeunes joueurs du Circuit intermédiaire de la Vallée de la Miramichi revendiquant moins de trois saisons d’expérience dans le baseball pour adultes, il n’y en a aucun qui se soit amélioré autant en offensive que Francis Bérubé, des Dodgers de Dalhousie.

Imaginez, le jeune costaud de 6 pieds 1 pouce et 220 livres est passé d’une moyenne au bâton de ,208, à sa saison recrue en 2019, à une très respectable moyenne de ,326, la saison dernière, lors de la reprise des activités après une année de pause en raison de la pandémie.

Cette saison, toutefois, le rendement de l’Acadien de 23 ans dépasse carrément l’entendement, puisqu’il présente une moyenne de ,543, un sommet dans la ligue.

Depuis 2010, seulement six autres joueurs, avec au moins 30 présences au bâton, sont parvenus à maintenir une moyenne supérieure à ,500 pendant une saison complète.

Ils sont dans l’ordre Marc Michaud (,565), des Cataractes de Grand-Sault en 2011, Dennis Graham (,575), des Cardinals de Newcastle en 2012, Shane Dinan (,500), des Tigers de Chatham Head en 2012, Rémi Blanchard (,500), des Acadiens de Caraquet en 2014, Yan Rail (,633), également des Acadiens en 2017, et Orry Cook (,512), des Ironmen de Chatham en 2021.

Questionné sur son éclosion à l’attaque, Francis Bérubé avoue être le premier surpris d’afficher une telle moyenne.

«Je suis peut-être un peu plus confiant quand je me présente au marbre, soutient le jeune joueur. Je vois mieux la balle aussi. Je suis quand même surpris de ma moyenne. Quand j’ai débuté dans la ligue, j’étais plus craintif et je ne connaissais pas les lanceurs. Je suis plus à l’aise maintenant.»

L’entraîneur des Dodgers Serge LeBel est lui aussi d’avis que la confiance a beaucoup à voir avec les succès de Bérubé à l’attaque.

«Depuis qu’il a cogné son premier circuit, l’an dernier, avec les Cataractes de Grand-Sault, ça lui a ouvert les yeux, révèle LeBel. Il a pris énormément de confiance depuis.»

Deux deux ans, Bérubé et les frères Gendron, Olivier et Samuel, évoluent également avec la formation de Grand-Sault dans la Ligue senior Puribec du Bas Saint-Laurent. Tous les trois contribuent d’ailleurs très bien à l’offensive des Cataractes.

L’éclosion de Bérubé est d’autant plus étonnante quand on sait qu’il ne possède pas un grand vécu dans le baseball.

«Avant de me joindre aux Dodgers en 2019, j’avais joué une saison dans la Ligue provinciale bantam et une autre dans le midget. C’est tout. J’ai aussi joué à la balle molle», raconte l’athlète de Dalhousie Junction.

Serge LeBel croit que Bérubé n’a pas fini d’en mettre plein la vue.

«Je ne le connaissais pas beaucoup avant qu’il ne rejoigne l’équipe en 2019, mais il n’arrête pas de m’impressionner depuis qu’il s’est mis en marche, confie l’entraîneur des Dodgers. Le meilleur est encore à venir dans son cas. Je m’attends à ce qu’il continue de s’améliorer, surtout au niveau de la puissance.»

«J’aime aussi sa versatilité. C’est un gars fiable en défensive. Je peux l’utiliser autant au premier-but qu’au troisième-but et aussi comme receveur. Et au besoin, il peut aussi dépanner à l’arrêt-court», ajoute Serge LeBel.

En bref… Francis Bérubé est aussi un bon joueur de hockey. La saison dernière, il évoluait dans la Ligue senior Acadie-Chaleur avec les Maraudeurs de Dalhousie. Il a aussi porté les couleurs des Koyotes de Kent dans la Ligue junior B du Nouveau-Brunswick… Outre la moyenne au bâton, Bérubé domine aussi la ligue pour les doubles (6), la moyenne de présence sur les sentiers (,619), en plus d’occuper la deuxième échelon pour la moyenne de puissance (,714), tout juste derrière Kris Keating (,854), des Cardinals de Miramichi…