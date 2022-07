Baseball senior : les équipes du Nord-Ouest s’approvisionnent aux États-Unis pour demeurer compétitives

Il y a une époque où les équipes de baseball du Nord-Ouest pouvaient se fier à leur banque de joueurs locaux pour exceller. Dans le cas des Cataractes de Grand-Sault et du Frontière FM d’Edmundston, il était primordial d’aller voir sous d’autres cieux afin de mettre en place des formations pouvant se frotter aux autres équipes de la Ligue Puribec du Bas-Saint-Laurent.

Dans le cas des Cataractes, il s’agit d’une première cette année puisque l’équipe a toujours compté sur un bon bassin de joueurs des environs. L’organisation a donc été chercher de jeunes joueurs prometteurs issus des collèges américains.

François St-Amand, l’un des entraîneurs des Cataractes, avoue que la formation devait faire ce choix afin de pouvoir rivaliser avec les équipes du Québec qui comptent plusieurs joueurs ayant évolué dans les rangs professionnels.

«Ça fait 22 ans que je suis impliqué auprès des Cataractes et c’est la première fois que l’on fait ça. À date, on est bien satisfait.»

Après avoir connu une saison plus difficile l’an dernier, les Cataractes ont exploré l’idée d’aller chercher ces joueurs ayant le potentiel d’avoir un impact immédiat sur les résultats de l’équipe.

«On n’avait pas le choix, car la Ligue Puribec est un circuit qui est très fort. Ça nous prenait ces gars-là pour compétitionner.»

«À Grand-Sault, on est assez bilingues, alors on s’est dit que si l’on pouvait se trouver un joueur américain, même s’il est anglophone, il ne serait pas trop dépaysé.»

Corbin Paxton, de l’Université de Toledo, a donc été le premier joueur à signer avec l’équipe de baseball de Grand-Sault, à la fin avril.

«On s’est entendu sur une structure à mettre en place avec lui, qui concerne l’hébergement, la nourriture et des choses comme ça. Ç’a valu la peine, car on ne s’en cache pas, c’est notre meilleur joueur. Il est venu remplacer Matt Curry qui était notre meilleur joueur pendant plusieurs saisons, mais qui n’était pas de retour avec nous cette saison.»

Tout juste avant le début de la saison, le lanceur Koby Midgley s’est aussi entendu avec l’équipe.

M. St-Amand reconnaît toutefois que les membres de l’organisation avaient une certaine appréhension à inviter des joueurs étrangers au sein de leur groupe. Après tout, plus de la moitié de l’alignement est composé de joueurs qui demeurent à une dizaine de minutes du terrain de baseball.

«On est un groupe de vétérans et ça doit faire 10-15 ans que l’on joue ensemble alors on avait peur que ça vienne briser l’esprit d’équipe. On a toutefois été très chanceux que nos deux nouveaux joueurs s’intègrent bien.»

François St-Amand considère que cet appui a fait en sorte que les Cataractes sont au plus fort de la lutte à l’approche des séries éliminatoires.

À Edmundston, le Frontière FM a lancé cette tendance en 2019 alors qu’il a ajouté quelques joueurs ayant évolué aux États-Unis dans le giron d’équipes des Ligues majeures de baseball.

Elixander Fernandez, Ricardo Bautista et Bryan Collazo avaient été des rouages importants de l’édition 2019 qui a remporté les grands honneurs cette saison-là.

Le président du Frontière FM, Jean Lebel, soutient que le recrutement de ces joueurs d’origine latine a été nécessaire à la survie de l’équipe d’Edmundston au sein de la Ligue Puribec.

«Au départ, quand l’équipe a décidé d’évoluer dans la Ligue Puribec, ç’a été difficile. La Ligue a même lancé un ultimatum. Si on ne faisait rien pour changer l’équipe, elle allait être retirée de la ligue.»

«On s’est rendu à l’évidence que si on voulait être performant, il fallait aller chercher des joueurs de l’extérieur. La Ligue Puribec nous a donné l’autorisation. On a fait l’acquisition de trois joueurs qui ont fait la différence et qui ont créé un engouement.»

À ce moment, Edmundston flottait sur un nuage. Cependant, la COVID-19 a tôt de ramener tout le monde sur terre.

Après avoir raté les deux dernières saisons, le Frontière FM était de retour en 2022 en souhaitant répéter la même formule. Dans cette optique, l’équipe a conclu une entente avec trois nouveaux joueurs en Kevin Pena, ainsi que Mario et Reol Alvarez.

«Ç’a été difficile, car il a fallu recommencer à zéro. Nos trois joueurs importés de 2019 avaient d’autres plans alors il a fallu se tourner vers d’autres joueurs.»

Même si les trois nouveaux venus représentent des atouts au bâton, la grande différence par rapport aux trois joueurs qui faisaient partie de l’équipe en 2019, c’est qu’ils ne sont pas des lanceurs.

«Le baseball se joue beaucoup avec le lanceur. Offensivement, ils sont très forts, mais notre lacune est au monticule.»

Mais pourquoi embaucher des joueurs originaires de Porto Rico, de Cuba ou de la République dominicaine, au lieu de s’approvisionner au Canada?

«On pourrait aller chercher des gars de Montréal, par exemple, mais ils ne voudront pas venir s’installer à Edmundston pour y passer l’été. Ils sont prêts à venir jouer quelques parties, mais sans plus. Tandis qu’un joueur importé qui vient d’un autre pays, on lui trouve une place à rester et on l’accommode avec certaines choses. Il n’a pas vraiment le choix de rester aux alentours. On sait qu’ils vont jouer toutes leurs parties avec nous», a expliqué M. Lebel.

«On sait tous également que les gens qui viennent de pays comme Cuba ou la République Dominicaine ont grandi en jouant du baseball. Ils connaissent bien le sport.»

En plus de permettre l’équipe d’être compétitive, Jean Lebel croit que l’ajout de joueurs professionnels ou semi-professionnels est également un bon moyen d’attirer les spectateurs.

Des résultats fort différents

Pour ce qui est du classement de la Ligue Puribec, les équipes du Nord-Ouest sont aux antipodes. Alors que les Cataractes se trouvent actuellement au troisième rang avec une fiche de 10 victoires et huit revers, le Frontière FM a connu un peu plus de difficultés, comme en fait foi sa fiche de 3 victoires et 13 défaites.

Selon François St-Amand, l’objectif de Grand-Sault était de terminer dans le top quatre afin d’avoir l’avantage du terrain, du moins en première ronde des séries.

«À moins d’une catastrophe en fin de saison, on devrait atteindre cet objectif. On est bien satisfaits de notre saison et ce qui est intéressant aussi est que nous avons trois jeunes de la région de Grand-Sault qui ont fait le saut à temps plein et qui font leur place tranquillement.»

«On a un bon groupe de joueurs.»

À Edmundston, après l’extase du championnat en 2019, on a vécu un lendemain de veille en différé à la suite des deux ans de pause COVID.

«Deux ans sans activités, ça paraît. On a perdu quelques joueurs. Nos joueurs les plus âgés sont encore plus âgés. Nos jeunes sont bons, mais ils ont manqué d’expérience», a indiqué Jean Lebel.

Malgré tout, le président de l’équipe de baseball d’Edmundston demeure optimiste. Il croit que le bassin de jeunes joueurs, qui viendront éventuellement en relève aux joueurs actuels, s’améliore.

«Dans quelques années, ils devraient assurer une bonne relève, mais pour l’instant il est difficile de se fier sur nos joueurs locaux, car on n’en a pas assez. Il est plus facile d’avoir des joueurs aux parties locales qu’à l’extérieur.»

Pour ce qui est du reste de la campagne 2022, M. Lebel croit qu’Edmundston peut causer une certaine surprise.

«La fiche que l’on a n’est pas nécessairement représentative de la manière dont on a joué. On a perdu beaucoup de matchs par un ou deux points. Les séries, c’est une autre saison. Si on peut aligner un bon noyau de joueurs, je vois ça de manière positive.»