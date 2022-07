Sean Couturier tient à dissocier son nom du Titan d’Acadie-Bathurst

Sean Couturier en a assez. Gêné par les événements de la dernière année, il ne veut plus voir son nom associé aux activités du Titan d’Acadie-Bathurst.

Pour tout dire, il y a déjà un peu plus d’un an que le joueur étoile des Flyers de Philadelphie souhaite être libéré de son association avec le Titan.

Il a même demandé aux actionnaires de récupérer son argent, demande qui lui a été refusée jusqu’ici.

«Quand j’ai embarqué dans le projet de l’achat du Titan, j’ai eu droit à une clause spéciale qui faisait en sorte que je n’avais pas un mot à dire dans les décisions. (Sur le plan financier), je ne participais donc pas aux pertes et aux gains de l’équipe. C’était ce que je voulais parce que je n’avais pas le temps de m’occuper de ça de toute façon», explique Couturier.

«Les actionnaires, eux, utilisaient mon nom pour promouvoir l’équipe. J’étais là pour l’image. Je participais, entre autres, au tournoi de golf de l’équipe. Ça faisait mon affaire, d’autant plus que c’était une façon de redonner à la communauté. Mais depuis les deux ou trois dernières années, j’étais de plus en plus déçu par la façon dont c’était géré et j’ai demandé de ravoir mon argent l’année dernière. Ils ont refusé. C’est fâchant.»

«J’ai maintenant le sentiment d’être prisonnier de cette clause. Pourtant, je ne suis au courant de rien de ce qui se passe. Comme tout le monde, j’apprends toutes les nouvelles concernant le Titan via ce qui sort dans les médias. Ça fait deux ans qu’aucun actionnaire de l’équipe ne me tient au courant de ce qui se passe», poursuit-il.

«C’est maintenant rendu gênant d’être associé à l’équipe. C’est honteux. Je trouve ça plate que mon nom soit associé à cela publiquement. C’est vraiment gênant. C’est pourquoi je tiens à éclaircir la situation. Je veux être complètement dissocié de tout ça», ajoute Sean Couturier.

Pour le natif de Bathurst, c’est le long message sur Facebook d’une partisane de l’équipe, Mylène Ouellet-LeBlanc, qui a fait déborder le vase.

Dans son texte, Mme Ouellet-LeBlanc demande clairement plus de transparence de la part des actionnaires à la suite des nombreuses rumeurs de déménagement de l’équipe. Elle souligne, et avec raison, que les actionnaires manquent de respect envers les fidèles partisans en les tenant dans l’ignorance. Elle termine son texte en nommant tous les actionnaires de l’équipe dont fait toujours partie Sean Couturier, par la force des choses.