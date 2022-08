Recrutement: un jeune Acadien monte en grade

Des Acadiens qui occupent un poste de recruteur dans la LHJMQ, il y en a déjà un bon nombre. Plusieurs formations en ont un ou deux qui se promènent ici et là dans les amphithéâtres des Maritimes afin d’évaluer les meilleurs hockeyeurs de moins de 18 ans. Mais d’en voir un occuper cette fonction pour aller épier uniquement les talents du Québec, c’est probablement une première. C’est ce que Mathieu Hachey, un jeune homme de Petit-Rocher, fera pour les Eagles du Cap-Breton.

Bien qu’il ne soit âgé que de 27 ans, Mathieu Hachey possède déjà une feuille de route assez spectaculaire.

Tout a commencé à l’âge de 19 ans, quand Danny Dupont lui a offert le poste de responsable de la vidéo avec le Titan d’Acadie-Bathurst.

Après cette aventure qui lui a confirmé son envie de faire carrière dans le hockey, Hachey déménage ses pénates en Beauce où, dès 2015, il devient entraîneur-chef d’un programme sport-études dans le midget espoir.

Il a alors la chance de diriger des jeunes joueurs comme Joshua Roy, Olivier Nadeau et William Champagne, entre autres.

«De 2015 à 2018, j’étais un entraîneur-chef à temps plein. C’est avec le hockey que je gagnais ma vie», dit-il.

«Puis, en raison de la pandémie, j’ai dû me trouver un travail en ressources humaines au sein d’une entreprise en Beauce. Et quand le hockey a repris, j’ai accepté de devenir l’adjoint de Jonathan Ferland, un ancien joueur du Titan, avec le programme collégial des Faucons du cégep de Lévis.»

Récemment, Ferland a accepté de remplacer Pier-Alexandre Poulin à la barre des Condors de Beauce-Appalaches dans la Ligue junior AAA du Québec. Et il a aussitôt demandé à Hachey de devenir son adjoint.

Sauf que quelques semaines plus tard, Hachey reçoit un appel du nouveau directeur général des Eagles du Cap-Breton, Sylvain Couturier, qui lui offre un poste de recruteur dans le territoire du Québec.

«Quand j’ai reçu l’appel de Sylvain, j’ai d’abord pris quelques jours pour y penser. Comme je veux faire carrière dans le hockey et me rendre le plus loin que je pourrai le faire, j’ai dit oui. Après tout, quand c’est quelqu’un comme Sylvain qui t’offre un poste, c’est pas mal difficile de refuser», confie Hachey, dont le père Renaud est le marqueur des parties locales du Titan d’Acadie-Bathurst.

Jonathan Ferland ne perdra pas pour autant son adjoint puisque Hachey a accepté un poste à temps partiel.

«Je vais être là pour les trois entraînements de la semaine et je serai derrière le banc lors des parties locales du jeudi soir, mentionne-t-il. Je suis content parce que j’ai développé une belle chimie avec Jonathan. Les fins de semaine, je vais faire du recrutement. Je m’attends à voir entre 200 et 250 parties cet hiver. Ça adonne bien, ça va être une belle cuvée pour le prochain repêchage.»

«Ça va être un beau défi. Je vais commencer la semaine prochaine avec les parties préparatoires du Circuit des moins de 18 ans, puis je vais me rendre au camp d’entraînement des Eagles à compter du 15 août. J’ai aussi déjà encerclé la première visite des Eagles à Bathurst et j’ai l’intention de m’y rendre pour vivre ça», poursuit Mathieu Hachey.

Les Eagles seront les visiteurs au Centre régional K.-C.-Irving pour un programme double les 7 et 8 octobre.

En bref… C’est avec les Rebelles de l’École secondaire Népisiguit de Bathurst que Mathieu Hachey a joué son dernier match de hockey organisé… Plus jeune, il a évolué pour le Lightning de Chaleur dans la Ligue des moins de 15 ans du Nouveau-Brunswick, sous la gouverne de l’entraîneur Roch Bois. Parmi ses coéquipiers, on retrouvait, entre autres, les défenseurs Justin Haché et Jacob Arseneau…