Haltérophilie: Josée Gallant 5e à Bogota

Josée Gallant est revenue de la Colombie, plus précisément de Bogota où étaient présentés les Championnats panaméricains d’haltérophilie, avec une cinquième position chez les moins de 55 kilos, la tête remplie de souvenirs et un petit rhume.

Pour une première expérience sur la scène internationale, l’Acadienne de Campbellton ne retient que du positif, même si elle a d’abord voulu s’excuser pour sa voix nasillarde en raison d’un petit rhume qui squatte en elle depuis son retour.

«Tu m’excuseras, mais je suis congestionnée ces jours-ci, lance-t-elle en riant. Ç’a vraiment bien été là-bas pour une première fois au niveau international. Même que je suis passée très proche d’obtenir une médaille à l’épaulé-jeté. J’avais réussi à soulever les 108 kilos, mais les officiels ont trouvé que mes coudes bougeaient un peu trop à leur goût. Ça m’aurait donné une médaille de bronze.»

Effectivement, ces 108 kilos lui auraient permis de prendre le troisième rang devant la Brésilienne Leticia Moraes qui a soulevé 105 kg. Gallant a finalement dû se contenter de 104 kg.

Dans l’épreuve de l’arraché, l’athlète de 30 ans a pris le sixième échelon avec une réussite de 83 kilos, à seulement un kilo de la médaillée de bronze Orly Zabala, du Venezuela.

Au cumulatif, les 187 kilos soulevés par Gallant lui a procuré une cinquième place, à trois kilos du podium occupé, dans l’ordre par l’Américaine Shayla Moore (193 kg), l’Équatorienne Jennifer Chamorro (192 kg) et la Brésilienne Leticia Moraes (190 kg). La Mexicaine Irene Palacios (189 kg) a pris la quatrième place.

«Quand je me suis présentée sur scène la première fois, je n’étais pas prête mentalement. Je me disais que ce n’était pas normal d’être là. J’avais le syndrome de l’imposteur, alors que j’aurais dû me dire que je méritais d’être là comme toutes les autres filles. C’était étrange comme sentiment. C’est comme si je vivais une expérience à l’extérieur de mon propre corps», raconte-t-elle.

Heureusement pour elle, ç’a fini par se tasser et elle a pu démontrer l’étendue de son talent.

«Vraiment, tout a été positif, dit-elle. Je n’en veux pas aux officiels pour avoir refusé de m’accorder mon dernier épaulé jeté. Ça fait partie du sport. Le rêve a été à la hauteur de mes attentes. Chaque moment a été comme je l’avais imaginé.»

Josée Gallant va entamer sous peu sa préparation pour les Championnats mondiaux qui auront lieu en décembre, toujours à Bogota.

«C’est excitant parce que je sais maintenant à quoi m’attendre. Je serai mieux préparée. Je vais travailler sur ma force et sur ma technique dans les prochains mois. Je suis très optimiste», révèle-t-elle.

«Je vais avoir des beaux coudes aux Mondiaux», mentionne-t-elle en riant.

Sentant que son interlocuteur n’a peut-être pas saisi la pointe d’humour, elle ajoute qu’en haltérophilie ‘’avoir des beaux coudes’’ signifie qu’une levée s’est faite dans les règles de l’art.

Par ailleurs, d’ici les Mondiaux, Josée Gallant va participer à l’Open des Maritimes qui se tiendra le 22 octobre à Moncton.