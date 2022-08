Les luttes seront belles et nombreuses au camp des Wildcats

Le camp d’entraînement des Wildcats de Moncton va prendre son envol dans deux semaines et le moins qu’on puisse en dire c’est qu’il s’annonce fort intéressant. Non seulement plusieurs jeunes sont en bonne position pour se greffer au club, mais on y retrouve aussi quelques agents libres qui piquent la curiosité, et ce à toutes les positions, de même que deux prêts qu’on peut qualifier d’intrigants.

D’ici là, le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau tentera de continuer de faire de la place pour permettre l’entrée en scène de nouveaux talents.

Il vient justement de procéder à un échange avec les Cataractes de Shawinigan en cédant le vétéran ailier gauche Mathis Cloutier, 19 ans, aux Cataractes de Shawinigan. En retour, Thibeau a mis la main sur un choix de 6e ronde en 2024.

En 62 duels la saison dernière, Cloutier a produit 13 buts et 14 passes pour 27 points.

«Il n’y avait pas beaucoup d’équipes intéressées par Cloutier et c’est le mieux que nous pouvions obtenir pour lui, révèle Thibeau. Comme il ne figurait plus dans les plans de l’équipe, c’est quand même bien parce que nous l’aurions probablement perdu pour rien en le plaçant au ballotage à la fin du camp.»

Lors du week-end du repêchage, Thibeau a également échangé un autre vétéran pour libérer de l’espace, soit l’arrière de 19 ans Charles-Antoine Pilote, aux Olympiques de Gatineau contre un choix de 5e tour qui est devenu le gardien Eli James.

Malgré tout, si les Wildcats sont vraiment sérieux dans leurs intentions de faire graduer les défenseurs Adam Fortier-Gendron et Natan Grenier, ainsi que les attaquants Gabe Smith, Preston Lounsbury et Luke McPhee, il est clair que Thibeau a d’autres décisions à prendre.

À l’attaque, avec Charles Beaudoin, acquis des Cataractes, Vincent Labelle, Maxim Barbashev, Yoan Loshing, Jonas Taibel, Thomas Auger, Miles Mueller et Alex Mercier qui sont déjà assurés d’une place, et le fait que Smith, Lounsbury et McPhee sont aussi bien dire assurés d’une place en autant qu’ils performent à la hauteur des attentes, bien sûr, il ne reste pour ainsi dire que trois postes disponibles. Les vétérans Nicolas Pavan, Alexis Daniel, David Matthews sont évidemment sur les rangs, mais il y a aussi Kiefer Lyons, un prêt des Eagles du Cap-Breton, Manix Sarrasin et Gavin Cornforth, un Américain repêché cet été dont on dit le plus grand bien. Ajoutez à cela un autre agent libre, un gaillard de 6 pieds 2 pouces, dont on confirmera l’identité dans les prochains jours.

«Lyons est un gros bonhomme que nous aimions beaucoup quand il jouait chez les moins de 18 ans et nous voulons lui donner une chance. Cornforth, lui, sera au camp mais il n’a pas encore décidé s’il voulait jouer dans la LHJMQ. Il a aussi été repêché en première ronde dans la USHL (12e, Fighting Saints de Dubuque). Il a récemment été choisi au sein de l’équipe américaine des moins de 17 ans pour un tournoi international. Si Cornforth avait annoncé avant le dernier repêchage qu’il souhaitait vraiment jouer dans la LHJMQ, il aurait définitivement été choisi dans les deux premières rondes.»

Le problème d’espace est également visible en défensive.

Si on prend pour acquis que Thomas Darcy, Francesco Iasenza, Étienne Morin, Natan Grenier et Adam Fortier-Gendron sont déjà garantis d’une place et qu’une décision sera prise pendant le camp à savoir qui d’Anthony Hamel et Connor Olson héritera du troisième poste de 20 ans, il ne reste donc plus que deux postes en jeu.

Ethan Dollemont est bien sûr en bonne position pour hériter d’une place, mais les agents libres Trent Ballentyne, Creo Solomon et Raine Nadeau, trois gros bonshommes, pourraient compliquer drôlement les choses.

Devant les buts, Tristan Boileau, un prêt des Foreurs de Val-d’Or, et l’agent libre Jacob Steinman sont les favoris pour obtenir le poste de deuxième gardien derrière Vincent Filion.

«Boileau est un gars d’expérience qui va rendre le camp plus compétitif, tout en motivant davantage Filion», confie Thibeau.

En bref… Étienne Morin pourrait rater les deux premières semaines du camp d’entraînement en raison de la maladie. On a tenu à clarifier chez les Wildcats que le jeune arrière ne souffre pas de la COVID-19… Nathan Casey est l’autre blessé et dans son cas il faut s’attendre à une très longue absence. Il est plus que probable que l’aventure de Casey à Moncton soit déjà terminée… Comme Nick MacNeil s’est trouvé un nouvel emploi d’entraîneur adjoint avec les Eagles, les Wildcats sont à la recherche d’un autre homme pour aider l’entraîneur-chef Daniel Lacroix et son adjoint Joshua Hepditch. L’équipe a d’ailleurs déjà commencé à effectuer des entrevues… Pas moins de 41 joueurs se présenteront au camp d’entraînement le 15 août. Seize vétérans viendront se greffer au groupe le 20 août… Les recrues des Wildcats disputeront deux matchs préparatoires avant l’entrée en scène des vétérans. Dans les deux cas, les opposants seront les Sea Dogs de Saint-Jean, les 18 (Centre Aitken de Fredericton) et 19 août (UNIplex de Dieppe)… Notons que les Wildcats disputeront aussi des parties préparatoires au Colisée Léopold-Foulem de Caraquet (vs le Titan d’Acadie-Bathurst) et au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche (vs les Islanders de Charlottetown), les 10 et 11 septembre…