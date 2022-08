Il y aura du hockey junior B à Cap-Pelé cet hiver

La Ligue de hockey junior B du Nouveau-Brunswick pourra compter sur une quatrième équipe avec l’entrée en scène des Knights du Sud-Est, qui auront pignon sur rue à l’aréna de Cap-Pelé.

Le directeur général des Knights, Paul Ouellette, est d’ailleurs déjà au travail depuis quelques semaines et il a fait savoir que Marc LeBlanc sera l’entraîneur-chef pour la saison inaugurale.

LeBlanc, qui a déjà été joueur et entraîneur adjoint avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton, possède plus de 20 ans d’expérience derrière le banc d’une équipe de hockey, tant au niveau mineur que scolaire. La saison dernière, il dirigeait les Phantoms du Sud-Est dans la Ligue provinciale des moins de 15 ans AAA mineur.

Paul Ouellette révèle que l’idée d’obtenir une concession dans la LHJNB a commencé à germer dans les dernières années, mais ce n’est que ce printemps, plus précisément en mars, qu’un groupe d’investisseurs a décidé de faire une demande officielle.

«Nous avions remarqué dans les dernières années qu’il y avait plusieurs jeunes de la région de Shediac et de Cap-Pelé qui n’avaient plus d’endroit pour jouer après avoir terminé leur hockey scolaire. C’est vrai qu’il y a plusieurs équipes juniors dans la région, mais le bassin de joueurs est tellement grand qu’il y a encore beaucoup de jeunes qui n’ont pas de place», affirme Ouellette.

Évidemment, il ne faut pas s’attendre à des miracles pour cette première saison. Contrairement aux autres circuits juniors, la LHJNB ne procède à aucun repêchage. C’est aux équipes de trouver des joueurs ici et là dans la province. Et comme les joueurs qui évoluaient la saison dernière avec les Koyotes de Kent, le Vito’s de Moncton et les Rangers de Richibucto n’ont pas la permission de rejoindre les Knights, ces derniers doivent donc commencer à zéro.

L’entraîneur-chef Marc LeBlanc confirme que le club sera relativement jeune et qu’on compte bâtir autour d’un quatuor de quatre joueurs de 18 ans qui portaient l’hiver dernier les couleurs des Patriotes de la polyvalente Louis-J.-Robichaud.

«Nous voulons construire un noyau autour de l’attaquant Patrice LeBlanc, des défenseurs Yanic LeBlanc et Patrick LeBlanc, ainsi que du gardien Samuel Ouellette. Nous allons avoir une jeune équipe. Nous ne serons pas les plus gros, mais nous serons très rapides», mentionne LeBlanc.

Le DG Paul Ouellette tente présentement de convaincre des joueurs d’un peu partout dans la province à se présenter au camp d’entraînement qui aura lieu à la mi-septembre.

«Nous avons déjà fait des invitations à plusieurs joueurs, mais s’il y en a qui sont passés sous notre radar, je les invite à m’envoyer un courriel (paul_ouellette@outlook.com). Nous aimerions accueillir de 30 à 35 joueurs à notre camp d’entraînement», dit-il.

En bref… Patrice LeBlanc, qui est le jeune frère de Dominic LeBlanc, des Rapides de Grand-Sault, a dominé le hockey scolaire de la Conférence Est en 2021-2022 avec 28 buts et 42 points en seulement 11 parties… La LHJNB permet à chaque formation de compter sur quatre joueurs de 21 ans. Il est à noter qu’il n’y aucune limite pour le nombre de patineurs de 20 ans. Une formation peut donc aligner un club composé uniquement de joueurs de 20 et 21 ans si elle le désire… Alex Saulnier sera l’un des adjoints à l’entraîneur-chef Marc LeBlanc. D’autres hommes de hockey seront confirmés dans les prochaines semaines… Le calendrier de la LHJNB n’est pas encore connu, mais tout indique que la saison 2020-2023 débutera entre le 30 septembre et le 2 octobre. Il n’a pas encore été décidé si le calendrier sera de 20 ou 24 parties… Les quatre formations de la LHJNB disputeront aussi quelques parties contre les trois équipes de l’Île-du-Prince-Édouard qui vont compter pour le classement. Il s’agit des Vipers de Kensington, des Western Red Wings d’Abrams-Village et du A&S Scrap Metal Metros de Charlottetown…