Plus de 200 participants attendus à Course Caraquet

La Course Caraquet se tiendra à nouveau cette année et rassemble de plus en plus de monde.

La Course Caraquet est l’une des plus grosses courses sur sentier des Maritimes. Créée en 2009, la course qui était appelée à l’origine le 10 km de Caraquet et qui se tenait sur un sentier d’asphalte, a changé son format en 2019.

À la suite des changements au sein du nouveau comité organisateur, l’événement se déroule en sentiers, plus précisément ceux du Club Plein Air de Caraquet, possède maintenant une catégorie d’un parcours de 50 km pour les athlètes expérimentés et s’appelle Course Caraquet. Sa réputation n’a néanmoins pas changé.

«C’est une des plus grosses courses, routes et sentiers confondus, de la province, affirme Mathieu Fortin, le directeur de course. Ce n’est pas rien, parce que les gens se déplacent de loin pour venir à Caraquet et c’est pas sur leur chemin. C’est le signe que cette course est vraiment appréciée.»

Plus de 200 participants vont courir dans les sentiers du Club Plein Air de Caraquet, dimanche.

En raison de la pandémie, l’édition qui devait avoir lieu en 2020 a été annulée. L’événement a cependant profité d’une fenêtre où les restrictions ont été levées en août 2021 pour pouvoir tenir la course.

L’événement garde sa forme classique. Les coureurs pourront participer dans quatre catégories: 5 km, 10 km, 25 km et 50 km. La catégorie du 25 km était une nouveauté de l’année dernière qui a été très appréciée.

«Ça a été un gros succès, donc on a décidé de reproduire ça cette année. C’est la première distance qui a affiché complet. C’est le signe qu’on a visé juste avec cette distance.»

La catégorie du 25km et du 50km sont les seules qui affichent un nombre de participants complets.

L’événement n’est cependant pas destiné seulement aux adultes. Les plus jeunes pourront en effet participer dans deux catégories: 100 m et 1 km.

«On est très fier de ça, parce que c’est la relève. On leur donne l’occasion d’essayer la course à pied et c’est une expérience qui va leur rester.»

Cependant, les catégories pour enfants ne font pas partie de la compétition.

La Course recevra aussi un bon nombre de participants et de visiteurs, puisque sa date correspond à celle du Festival acadien de Caraquet. Une volonté des organisateurs de coordonner les deux événements, même si le Festival n’influence pas vraiment la Course selon Mathieu Fortin.

«Je ne suis pas sûr que ce soit le Festival en tant que tel qui nous donne plus de visibilité, mais ça reste un bon timing.»

Les trois meilleurs temps de chaque catégorie, sauf ceux pour les enfants, seront récompensés. Chaque participant de la course recevra une médaille de participation faite en bois par l’Atelier Ephemer de Caraquet.