Jeux du Canada: le N.-B. fin prêt

Vivian Kutnowski, de Fredericton, et Jesse Canney, de Durham Bridge, seront les porte-drapeaux d’Équipe Nouveau-Brunswick lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux d’été du Canada 2022 à Niagara, le samedi 6 août, à 21 h, heure avancée de l’Atlantique.

La chef de mission d’Équipe Nouveau-Brunswick, Nicole Smith, en a fait l’annonce aux athlètes, aux entraîneurs et aux gérants, samedi, pendant le rassemblement d’Équipe Nouveau-Brunswick.

Âgée de 19 ans, Kutnowski fait partie du club de lutte Black Bears de Fredericton. Elle s’est récemment classée deuxième aux épreuves de sélection canadiennes de lutte et quatrième aux Championnats panaméricains de lutte 2022.

Âgé de 26 ans, Canney est un para-athlète masculin en natation et membre de l’équipe de natation des Aquanauts de Fredericton. Il est trois fois médaillé aux Jeux du Canada, et il a remporté quatre médailles aux Jeux olympiques spéciaux.

Kutnowski et Canney mèneront tous les deux la délégation du Nouveau-Brunswick dans le centre Meridian, le lieu de la cérémonie d’ouverture.

Les Jeux d’été du Canada 2022 devaient avoir lieu en août 2021, mais ils ont été reportés en raison de la pandémie. Présentés généralement en alternance été-hiver tous les deux ans, les jeux constituent l’une des plus grandes manifestations multisports au pays. Ils réunissent pendant une période de 16 jours plus de 5000 athlètes, entraîneurs et gérants issus de 18 disciplines.

Les sports figurant au calendrier des compétitions du Nouveau-Brunswick comprennent l’athlétisme, le baseball, le volleyball de plage, la crosse en enclos, le canoë-kayak, le cyclisme, le golf, le vélo de montagne, l’aviron, le rugby à sept, la voile, le soccer, le softball, la natation, le tennis, le triathlon, le volleyball et la lutte.

Plus de 1000 heures de couverture des jeux seront diffusées en direct sur une nouvelle plateforme de diffusion en continu. La diffusion de certains événements et compétitions sera accompagnée de commentaires en français et en anglais. Les gens qui regarderont les jeux au moyen de la plateforme auront également accès à de nombreux contenus sur demande, y compris des événements archivés et les récapitulatifs quotidiens des moments saillants.

L’horaire complet des compétitions des Jeux du Canada de 2022 est également disponible en ligne.

Les membres d’Équipe Nouveau-Brunswick s’entraîneront samedi en prévision des épreuves qui commenceront dimanche.