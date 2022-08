Guillaume Blanchard remporte le 50 km de Course Caraquet

Deux jeunes coureurs, un de Caraquet et un de Saint-Basile-Le-Grand, ont respectivement gagné l’épreuve du 50 km et celle du 25 km lors de la Course Caraquet.

Le soleil était présent à Caraquet dimanche. Près de 300 personnes de partout au Canada, adultes et enfants, étaient présentes au Club Plein Air de Caraquet pour courir dans les parcours de 5, 10, 25 et 50 km.

Outre les sentiers parfois imprévisibles du Club, le principal obstacle auquel les coureurs ont fait face fut la chaleur. Parce qu’il a fait chaud en début de journée et les participants ont souffert sur de longues distances dans la forêt.

Mais c’est finalement Guillaume Blanchard de Caraquet qui a terminé la course de 50 km en premier après 5 heures et 24 minutes d’efforts.

«C’était vraiment le fun, il y a une belle organisation et les bénévoles ont fait un super travail», a-t-il déclaré à la foule.

Il a été suivi de Frédéric Savoie de Dieppe en 5 heures et 27 minutes et de Gaétan Chiasson de Caraquet en 5 heures et 31 minutes.

Le podium du 50 km chez les hommes: Frederic Savoie (2e), Guillaume Blanchard et Gaétan Chiasson (3e). – Acadie Nouvelle: David Simard-Jean

Jessica Kenny de Fredericton était la seule femme à participer sur cette distance et a fini avec un temps de 7 heures et 46 minutes.

Jessica Kenny de Fredericton a été la seule femme à participer au 50 km et a fini avec un temps de 7 heures et 46 minutes. – Gracieuseté

Dans la catégorie du 25km, la deuxième plus populaire de l’événement, c’est Pierre-Luc Royj, qui habite à Saint-Basile-Le-Grand sur la Rive-Sud de Montréal, et qui avait déjà gagné l’année passée, qui a fini de nouveau en première place avec un temps de 2 heures et 14 minutes.

«Les conditions étaient chaudes, mais le sentier était super, souligne-t-il. J’ai donné mon 100% même si j’avais pas mon challenger de l’année dernière, mais aujourd’hui la chaleur était mon adversaire.»

Les autres coureurs qui sont montés sur le podium sont Danny Jardine de Moncton et Shaun Girouard de Dieppe, avec des chronos de 2 heures 23 minutes et 2 heures 30 minutes.

La première femme à avoir compléter le parcours fut Sophie Arbour, une Québécoise s’étant récemment installé à Saint-Léolin, avec un temps de 2 heures et 54 minutes.

«C’était une belle surprise pour moi. Je ne m’attendais pas à un parcours comme ça, parce que je ne connaissais pas l’endroit, et je ne m’attendais pas à une place sur le podium non plus. J’ai adoré» a-t-elle commenté.

Les deuxième et troisième positions ont été l’affaire de Nancy Béland de Hanwell en 3 heures 14 minutes et Marilyne Paradis de Petit-Rocher Sud en 3 heures 21 minutes.

La première place masculine pour la course de 10 km a été remportée par Kevin Aube Doucet de Beresford, qui a complété le parcours en 51 minutes et 16 secondes, suivi de Théo Simard de Pointe-À-Tom en 51 minutes 43 secondes et Alex Coffin de Sussex en 53 minutes 54 secondes

Chez les femmes, c’est Véronique Savard de Saint-Basile-Le-Grand qui l’a emporté en 1 heure et 2 minutes, suivie de Jody-Anne Lafrenière de Lévis (1 heure 4 minutes) et Jolene Harvey de Beresford (1 heure 8 minutes).

Le podium du 10 km chez les femmes : Jolene Harvey (3e), Véronique Savard et Jody-Ann Lafrenière (2e) – Acadie Nouvelle: David Simard-Jean Le podium du 10 km chez les hommes: Alex Coffin (3e), Kevin Aube Doucet et Théo Simard (2e). – Acadie Nouvelle: David Simard-Jean

Timmy Basque de Shippagan a remporté la course du 5 km avec un temps de 19 minutes et 49 secondes, suivi de Sébastien Lanteigne de Caraquet avec 20 minutes 9 secondes et de Jérôme Thériault de Paquetville avec 20 minutes 13 secondes.

Amy Caissie de Six-Roads est monté sur la plus haute marché du podium chez les femmes avec 25 minutes et 59 secondes, suivie de sa sœur Kaitlyn Caissie avec 29 minutes 4 secondes et Helene Hall de Saint-Isidore avec 29 minutes et 5 secondes.

Les plus jeunes ont aussi profité de deux parcours de 100 m et de 1 km qui leur étaient destinés. Les courses en question ne sont pas compétitives.

Pour le directeur de la course, Mathieu Fortin, cette édition de la Course Caraquet a été un franc succès. «Ça a été au-delà de nos attentes», dit-il.

Il est aussi content de la belle météo de la matinée, même s’il sait qu’il est plus difficile pour les coureurs. «Pour ceux qui courent, ils ne ressentent pas la même chose. Sinon, on est vraiment content de la température.»

C’est aussi ce que pense Jessica Lebreton, directrice générale de Club Plein Air Caraquet, pour qui la course donne une très belle vision à l’endroit.

«C’est vraiment l’endroit idéal pour tout le monde, affirme-t-elle. C’est sécurisé, c’est vérifié et on a une super bonne équipe. Course Caraquet on l’accueille à bras ouverts.»

Pour rappel, la Course Caraquet s’est associée avec le Club Plein Air pour devenir une course sur sentier depuis 2019.

«C’est intéressant, parce que ça amène un autre aspect à la course. C’est plus intimiste lorsque l’on court.»

Le Club a aussi profité de l’événement pour amasser des fonds pour l’acquisition d’une nouvelle surfaceuse pour les pistes de ski de fond.