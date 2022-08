Jeux de la Légion canadienne: trois médailles pour le N.-B.

Audrée LeBlanc et Juliana Lemaire, deux des principales vedettes de la dernière Finale des Jeux de l’Acadie, ont retenu l’attention aux Championnats nationaux d’athlétisme de la jeunesse, également connus sous l’épellation des Jeux de la Légion canadienne, ce week-end à l’Université de Sherbrooke.

Les deux adolescentes, qui ont compétitionné dans la division des moins de 16 ans, sont parvenues à se hisser sur la deuxième marche du podium dans leur discipline respective.

Audrée LeBlanc a remporté l’argent au lancer du poids avec un jet de 12m88 pour établir du même coup un nouveau record provincial. Elle a ainsi envoyé aux oubliettes l’ancienne marque de 12m83 que détenait Kyla Hughes depuis 2015.

LeBlanc, auréolée d’or le mois dernier à Saint-Jean, avait également réalisé un nouveau record des Jeux de l’Acadie avec un lancer de 11m38. C’est quand même un mètre de moins que son tir à Sherbrooke, samedi.

Seule l’Ontarienne Jenna Tunks, avec un lancer de 13m46, a fait mieux que LeBlanc.

Rappelons que LeBlanc avait aussi remporté l’or au relais 4x100m, de même que l’argent au saut en longueur, aux Jeux de l’Acadie.

Juliana Lemaire, deux fois médaillée d’or aux Jeux de l’Acadie (2000m et 1200m), a fait honneur à l’excellence des filles du Nouveau-Brunswick au 1500m steeple des moins de 16 ans avec un chrono de 5min27s72, bon pour la deuxième place.

Juliana Lemaire a remporté l’argent au 1500m steeple, dimanche, aux Championnats canadiens d’athlétsme de la jeunesse (Jeux de la Légion), à Sherbrooke. – Photo: Sharon Peabody

C’est une Québécoise, Mikaella Martin, qui a triomphé en 5min07s20.

La seule autre médaille remportée par le Nouveau-Brunswick en fin de semaine est celle de bronze de l’équipe de relais medley de 1600m, toujours chez les filles âgées de moins de 16 ans.

L’équipe de relais du 1600m medley a remporté une médalle de bronze, samedi, aux Championnats canadiens d’athlétisme de la jeunesse (Jeux de la Légion), à Sherbrooke. Felicia Mortimer, Claire Nowlan, Sadie Enstrom et Malka Allain ont complété l’épreuve en 4min28s83. – Photo: Sharon Peabody

Le quatuor composé de Felicia Mortimer, Claire Nowlan, Sadie Enstrom et Malika Allain ont ramené un chrono de 4min18s83.

L’Ontario (4min13s40) et le Manitoba (4min27s32) ont pris les deux premières places.

Parmi les autres performances à retenir, cette fois-ci chez les garçons de moins de 16 ans, Breilan Levi Labobe, au 200m haies, et Everett Kent, au saut en hauteur, ont tous les deux terminé au pied du podium.

Levi Labobe a pris la quatrième place avec un temps de 28s55, alors que Kent a dû lui aussi se contenter du quatrième échelon même s’il a sauté la même hauteur que le Québécois Gabriel Genest.

Dans l’épreuve de 300m, toujours du côté masculin chez les moins de 16 ans, Greysen Tremble a pris le huitième rang avec un temps de 39s16.

Notons aussi les 10e et 15e positions de Malika Allain dans les courses de 800m (2min25s12) et de 1200m (3min52s73), ainsi que les 6e et 7e place d’Ariane Noël (1m50) et Emma LeBlanc (1m50) au saut en hauteur.

Chez les athlètes néo-brunswickois de moins de 18 ans, la meilleure performance appartient à Madalyn MacKinnon qui a terminé au 10e rang dans l’épreuve de 800m (2min20s79).