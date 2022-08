Jeux du Canada: une première médaille pour le N.-B.

Le Nouveau-Brunswick a connu une première journée de compétition plutôt intéressante, dimanche, aux Jeux d’été du Canada présentés à Niagara. Le point fort de la journée a évidemment été la médaille d’argent remportée par le nageur Jesse Canney, dans le combiné contre la montre des épreuves de 200m et 400m en style libre para.

Canney, originaire de Durham Bridge, en est à ses troisièmes Jeux d’été du Canada après ceux de Sherbrooke en 2013 et ceux de Winnipeg en 2017.

Il y a cinq ans, Canney s’était déjà illustré avec deux médailles d’argent (50m papillon para et 200m medley para) et une autre de bronze (100m dos para). Ce n’est donc pas pour rien s’il a été choisi pour être l’un des deux porte-drapeaux pour les cérémonies d’ouverture, samedi, en compagnie de la lutteuse Vivian Kutnowski.

Du côté féminin, toujours dans le combiné contre la montre des épreuves de 200m et 400m en style libre, Ella Tucker, de Sackville, a pris la 12e place au classement.

Autres résultats en natation: 800m style libre masculin – Alex Hussey, 14e; Xavier LeBouthillier, 17e; 1500m style libre féminin – Olivia Levesque, 15e, Jordan LeRoy, 16e; Relais 4x200m style libre féminin – 8e place (Jordan LeRoy, Sammy White, Céline Després et Sara McNabb); Relais 4x200m style libre masculin – 6e place (Noah Beausoleil, Jonathan Tselichtchev, Will Franklin et Alex Hussey).

Brillante performance de Hatfield

Dans la nouvelle discipline de la crosse en enclos chez les dames, le Nouveau-Brunswick n’a fait qu’une bouchée de l’Île-du-Prince-Édouard par la marque de 8 à 1.

Macey Hatfield a mené l’offensive du N.-B. avec trois buts et deux passes. Kyler Brown, auteure de deux buts et une aide, ainsi que Taylor Adams, Morgan Daley et Lacey Campbell ont réussi les autres filets du Nouveau-Brunswick.

Kat Garland a été solide devant la cage néo-brunswickoise pour remporter le gain.

En balle molle féminine, nos représentantes ont démarré sur le bon pied en défaisant les filles de Terre-Neuve-Labrador au compte de 6 à 1.

Au baseball masculin, les garçons ont baissé pavillon 4 à 2 devant le Québec.

Tyler Stewart (1d, 1s), Ian Humphrey (3s), Connor Sheasgreen (1d) et Jack Bennett (1s) ont réussi les coups sûrs de la formation néo-brunswickoise.

Ben Soke, bien qu’il ait réussi sept retraits au bâton, a été crédité de la défaite.

À l’horaire lundi, il faudra surveiller les finales du cross-country féminin et masculin en vélo de montagne, les finales du sprint féminin et du sprint masculin au triathlon, ainsi qu’une multitude de finales en natation.

Horaire des différents sports pour lundi:

Baseball masculin (ronde préliminaire): Manitoba vs Nouveau-Brunswick; Alberta vs Nouveau-Brunswick.

Basketball féminin (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Yukon.

Basketball masculin (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Ontario.

Crosse en enclos féminin (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Québec.

Cyclisme: Finale du cross country féminin en vélo de montagne; Finale du cross-country masculin en vélo de montagne.

Natation: Finale du 100m style libre féminin; Finale du 100m style libre masculin; Finale du 100m style libre para féminin; Finale du 100m style libre para masculin; Finale du 100m style libre olympiques spéciaux féminin; Finale du 100m style libre olympiques spéciaux masculin; Finale du 50m brasse féminin; Finale du 50m brasse masculin; Finale du 50m brasse olympiques spéciaux féminin; Finale du 50m brasse olympiques spéciaux masculin; Finale du 200m papillon féminin; Finale du 200m papillon masculin; Finale du 400m quatre nages féminin; Finale du 400m quatre nages masculin; Relais 4x100m quatre nages mixte.

Rugby à 7 féminin (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Saskatchewan; Nouveau-Brunswick vs Ontario.

Soccer masculin (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Île-du-Prince-Édouard.

Balle molle féminine (ronde préliminaire): Alberta vs Nouveau-Brunswick.

Tennis mixte (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Nouvelle-Écosse.

Triathlon: Finale du sprint féminin; Finale du sprint masculin.

Volleyball de plage féminin (ronde préliminaire): Colombie-Britannique vs Nouveau-Brunswick; Nouveau-Brunswick vs Ontario.

Volleyball de plage masculin (ronde préliminaire): Alberta vs Nouveau-Brunswick; Colombie-Britannique vs Nouveau-Brunswick.