Un autre podium pour le nageur Jesse Canney

À moins d’une terrible malchance, Jesse Canney quittera Niagara auréolé du titre de plus grand médaillé dans l’histoire du Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada. Mardi soir, le nageur de Durham Bridge a ajouté un deuxième podium en autant de jours et un cinquième en carrière.

Canney est désormais à égalité avec le fondeur para Louis Fortin et le patineur de vitesse Mark Jackie. Au premier rang, on retrouve la sprinteuse en fauteuil roulant Veronica Coombes, forte de ses six médailles, dont trois d’or.

Lundi soir, Canney a raflé le bronze dans le 100m style libre para. Malheureusement, le chrono n’était toujours pas disponible avant d’aller sous presse.

Par ailleurs, Canney aura l’occasion non seulement de rejoindre Coombes mardi soir, mais aussi de la devancer au sommet des médaillés. Il va participer à la finale du combiné des épreuves de 50m et 100m papillon, ainsi que celle du combiné du 50m et du 100m dos.

Myriam Plourde a d’autre part été la seule autre nageuse de la province qui soit parvenue à prendre part à une finale, lundi soir.

L’athlète d’Edmundston a terminé en huitième place dans la finale du 50m brasse avec un temps de 35min42.

Notons toutefois la victoire d’estime d’Olivia Levesque, elle aussi d’Edmundston, dans la finale B du 200m papillon.

Dupuis satisfait

Au triathlon masculin, dans l’épreuve du sprint, Yannick Dupuis a livré une solide performance en prenant la 16e position au classement final grâce à un temps cumulatif de 1h06min12.

Pour le triathlète de Notre-Dame-de-Kent, il s’agissait d’un meilleur temps à vie dans le sprint.

«Ç’a vraiment bien été, affirme Dupuis. J’ai surtout très bien fait à la nage. Au vélo, par contre, j’aurais pu faire mieux je crois. Il faut dire que les conditions n’étaient pas les meilleures. Il y a eu beaucoup de pluie et dans les deux gros virages il fallait les prendre très lentement. Il y a eu beaucoup de chutes, mais pas moi heureusement. À la course, j’ai réalisé l’un de mes meilleurs 5 km à vie (20min35).»

Les deux autres Néo-Brunswickois de la course, Kieran Everett et Alexandre Comeau, ont pour leur part terminé en 20e et 24e place.

Chez les dames, Emerson Scott, Kirsten Simpson et Lydia Bodechon ont pris respectivement les 25e, 27e et 28e positions.

Au soccer masculin, le Nouveau-Brunswick est demeuré invaincu en signant un gain de 1 à 0 face à l’Île-du-Prince-Édouard. Cette victoire survient après celle de 3 à 2 devant le Manitoba, dimanche soir.

Au baseball masculin, le Nouveau-Brunswick a bien rebondi en triomphant 9 à 7 devant le Manitoba. Rappelons que l’équipe s’était inclinée 4 à 2 face au Québec, dimanche. En soirée, nos représentants affrontaient l’Alberta.

Au basketball féminin, les Néo-Brunswickoises ont servi toute une correction au Yukon par la marque de 131 à 29. Bailey Russell a sonné la charge avec 24 points. Eavan McLaughlin (17), Danielle Alexander (16), Bella Quinn (15), Addie Mombourquette (12) et Jessica Cerise (12) ont elles aussi inscrit au moins une douzaine de points. Les garçons, eux, affrontaient en soirée les Ontariens.

Dans la nouvelle discipline crosse en enclos, chez les filles, le Nouveau-Brunswick s’est incliné 7 à 2 devant les puissantes Québécoises.

Macey Hatfield, auteure d’un tour du chapeau dimanche dans le gain de 8 à 1 devant l’Île-du-Prince-Édouard, et Maddy Corrigan ont réussi les buts du Nouveau-Brunswick. Kay Garland a bien fait dans la défaite en repoussant 38 des 45 tirs du Québec.

En cyclisme, les finales de cross-country en vélo de montagne seront à oublier pour le Nouveau-Brunswick.

Alors que Noah Lydon a pris le 14e échelon chez les garçons, Antoine Lacombe et Anthony Arseneau n’ont pas été en mesure de compléter l’épreuve. Ç’a été encore pire chez les filles puisque Laurence Arseneau, Émilie McIntyre et Vanessa Thomson n’ont pu terminer la course.

Espérons que ça ira mieux mercredi, alors que les finales du relais en vélo de montagne, autant chez les filles que chez les garçons, auront lieu.

En balle molle, les filles ont subi un revers de 5 à 1 devant l’Alberta. Nos représentantes présentent maintenant un dossier d’un gain et deux revers en ronde préliminaire.

Au volleyball de plage masculin, le duo composé de Sébastien Doucet et Owen Flynn ont encaissé une défaite de 2 à 0 (21-9, 21-13) devant l’Alberta. Les filles (Brett Boldon et Madeline Mills), elles, ont également perdu 2 à 0 (21-15, 21-13) face à la Colombie-Britannique. Les deux équipes étaient en action plus tard en soirée.

Au rugby à 7, les filles ont encaissé un revers de 22 à 19 contre la Saskatchewan. Elles affrontaient en fin de soirée l’Ontario.

Finalement, au tennis mixte, nos représentants ont baissé pavillon 5 à 1 devant la Nouvelle-Écosse.

Horaire des différents sports pour mardi:

Balle molle féminine (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Québec.

Baseball masculin (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Terre-Neuve-Labrador.

Basketball féminin (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Nouvelle-Écosse.

Basketball masculin (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Saskatchewan.

Crosse en enclos féminine (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Saskatchewan; Manitoba vs Nouveau-Brunswick.

Lutte féminine par équipe (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Québec; Nouveau-Brunswick vs Saskatchewan; Nouveau-Brunswick vs Terre-Neuve-Labrador.

Lutte masculine par équipe (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Québec; Nouveau-Brunswick vs Île-du-Prince-Édouard.

Natation: Finale du combiné 50m et 100m dos para féminin; Finale du combiné 50m et 100m dos para masculin; Finale du combiné 50m et 100m papillon féminin; Finale du combiné 50m et 100m papillon masculin; Finale du relais 4x100m style libre féminin; Finale du relais 4x100m style libre masculin.

Rugby à 7 féminin (ronde préliminaire): Alberta vs Nouveau-Brunswick; Nouveau-Brunswick vs Nouvelle-Écosse.

Tennis mixte (ronde préliminaire): Manitoba vs Nouveau-Brunswick.

Volleyball de plage féminin (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Québec.

Volleyball de plage masculin (ronde préliminaire): Manitoba vs Nouveau-Brunswick.