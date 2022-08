Jeux du Canada: Canney devient le plus grand médaillé du N.-B.

Jesse Canney n’est manifestement pas le genre à laisser traîner les choses.

Vingt-quatre heures après avoir rejoint Louis Fortin et Mark Lackie au deuxième rang avec cinq podiums, le nageur de Durham Bridge a d’abord égalé le record de six médailles de Veronica Coombes en début de soirée mardi, puis l’a dépassé deux petites heures plus tard pour devenir le plus grand médaillé dans l’histoire du Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada.

Canney a entamé sa marche vers la gloire avec une médaille d’argent au 100m dos para, puis a mis la main sur son septième podium à vie avec une troisième place au combiné du 50m et du 100m papillon en fin de soirée. Malheureusement, les chronos n’étaient toujours pas disponibles au moment d’aller sous presse.

Dans la finale du 50m papillon masculin, Noah Beausoleil, de Moncton, a pris la sixième place grâce à un temps de 26s02.

Notons par ailleurs la victoire d’estime de Will Franklin dans la finale B du 100m dos masculin.

Bathurst brille en lutte

En lutte, les filles ont entamé la ronde préliminaire du tournoi par équipe de belle façon en signant des victoires de 39 à 9 contre le Québec et 40 à 10 face à Terre-Neuve-Labrador. Elles ont toutefois perdu 37 à 11 devant la Saskatchewan.

Parmi les filles qui sont parvenues à s’illustrer, on retrouve Maecha Caissie, de Bathurst, qui sera définitivement à surveiller dans le tournoi individuel plus tard cette semaine.

La jeune lutteuse est d’ailleurs ravie de son parcours jusqu’ici.

«Je suis arrivée ici avec l’objectif de gagner au moins un match cette semaine, incluant le tournoi en équipe, lance en démarrant la pugiliste de 74 kilos. Aux Nationaux, ça avait beaucoup moins bien été et j’en étais même arrivée à me demander si j’étais vraiment de calibre.»

«Finalement, ç’a l’air que oui», a-t-elle ajouté en riant.

«J’ai gagné deux de mes trois combats et j’ai seulement perdu contre la fille de la Saskatchewan (Shelby Guerin-Daniels) qui m’a ébranlé avec un coup de tête. J’ai même cru que mon tournoi était terminé sur le coup, tellement j’ai cru que j’avais eu une commotion cérébrale. Mais non, je suis correct. Je crois aussi que nous avons encore une chance pour une médaille, ou au moins de terminer dans le top-5», mentionne Maecha Caissie.

Son coéquipier Koen Poirier, du côté masculin, a lui aussi épaté la galerie, même si l’équipe masculine était toujours en quête d’un premier gain après des défaites de 34 à 14 contre le Manitoba et 28 à 16 devant le Québec.

Après avoir savouré un gain de 2 à 0 contre son opposant manitobain, Poirier a livré un solide duel au Québécois Connor Church qui l’a finalement emporté 14 à 4.

«Je suis le premier lutteur au pays à réussir un point contre lui dans la dernière année, soutient le lutteur de 76 kilos. C’est encourageant. Ça me donne de la confiance. J’espère le revoir plus tard cette semaine dans le tournoi individuel. Je suis ici pour causer une surprise.»

Au volleyball de plage féminin, Brett Boldon et Madeline Mills ont perdu 2 à 0 (21-16, 21-10) contre les représentantes du Québec. Elles terminent donc la ronde préliminaire avec dossier de trois revers en autant de duels dans la poule B.

Du côté des garçons, Sébastien Doucet et Owen Flynn ont vendu chèrement leur peau, mais ils ont dû s’avouer vaincus 2 à 1 (19-21, 21-19, 15-8) face au Manitoba. Eux aussi terminent la ronde préliminaire avec trois défaites en trois duels dans la poule A.

Au basketball féminin, Bailey Russell a amassé 16 points pour mener nos filles à un gain serré de 66 à 64 contre la Nouvelle-Écosse.

Addie Mombourquette (14) et Jessica Cerise (13) ont également bien fait à l’attaque dans le triomphe.

Le Nouveau-Brunswick complète donc sa ronde préliminaire avec une fiche parfaite de deux gains en autant de duels, bonne pour le premier rang de la poule C.

Pour leur part, les garçons ont encaissé un deuxième revers crève-cœur de suite, cette fois-ci au compte de 77 à 74 devant la Saskatchewan. Lundi soir, ils ont perdu 87 à 77 devant l’Ontario.

À la balle molle féminine, le Nouveau-Brunswick a perdu 7 à 0 devant le Québec pour compléter sa ronde préliminaire avec un dossier d’une victoire et trois défaites dans la poule B.

Au rugby à 7 féminin, les filles ont baissé pavillon 22 à 10 devant l’Alberta puis ont plié l’échine 31 à 5 face à la Nouvelle-Écosse. Elles terminent la ronde préliminaire avec quatre revers.

Dans le tournoi féminin de crosse en enclos, nos représentantes ont signé un gain de 5 à 3 contre la Saskatchewan, puis se sont inclinées 7 à 1 devant les puissantes Manitobaines. Elles terminent donc la ronde préliminaire au troisième rang de la poule B avec un dossier de deux gains et deux revers.

Au baseball masculin, le Nouveau-Brunswick a dû s’incliner 9 à 7 devant les représentants de Terre-Neuve-Labrador et leur dossier est désormais d’un gain contre trois revers en ronde préliminaire.

Horaire des différents sports pour mercredi:

Balle molle féminine (ronde qualification): Nouveau-Brunswick vs Nouvelle-Écosse. À noter que si les filles perdent leur match contre la N.-É., elles disputeront en soir la partie visant à déterminer les 9e et 10e positions.

Baseball masculin (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Île-du-Prince-Édouard.

Basketball féminin (ronde qualification): Nouveau-Brunswick vs Nunavut.

Crosse en enclos féminine (ronde de quart de finale): Nouveau-Brunswick vs Colombie-Britannique.

Cyclisme féminin: Finale du relais en vélo de montagne.

Cyclisme masculin: Finale du relais en vélo de montagne.

Lutte féminine par équipe (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Colombie-Britannique; Nouveau-Brunswick vs Yukon. À noter que les différentes finales auront lieu mercredi soir.

Lutte masculine par équipe (ronde préliminaire): Nouveau-Brunswick vs Colombie-Britannique; Nouveau-Brunswick vs Nunavut. À noter que la ronde finale aura lieu mercredi en fin d’après-midi et en soirée.

Natation: Finale du 200m style libre féminin; Finale du 200m style libre masculin; Finale du 50m dos féminin des Olympiques spéciaux; Finale du 50m dos masculin des Olympiques spéciaux; Finale du 200m dos féminin; Finale du 200m dos masculin; Finale du combiné 50m et 100m brasse para féminin; Finale du combiné 50m et 100m brasse para masculin; Finale du 100m brasse féminin; Finale du 100m brasse masculin; Finale du 100m papillon féminin; Finale du 100m papillon masculin; Relais 4x100m 4 nages féminin; Relais 4x100m 4 nages masculin.

Rugby à 7 féminin (ronde consolation, ronde quart de finale, ronde demi-finale et ronde finale): Nouveau-Brunswick vs Terre-Neuve-Labrador (ronde consolation).