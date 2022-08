Jeux du Canada: une cinquième médaille pour Jesse Canney

Jesse Canney ne sait pas quand s’arrêter. Après être devenu l’athlète le plus décoré dans l’histoire du Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada, mardi, le nageur de Durham Bridge a ajouté un autre podium, mercredi soir, dans la finale du 100m brasse para.

Canney totalise désormais huit podiums à vie et il aura l’occasion d’ajouter une neuvième breloque, une sixième à Niagara, dès jeudi avec la finale du combiné 150m et 200m quatre nages para.

Canney n’est cependant pas le seul à se hisser sur le podium puisque Ella Tucker, elle aussi dans la finale du 100m brasse para, a pris la troisième position.

Dans les deux cas, les chronos n’étaient pas disponibles au moment d’aller sous presse.

Le Nouveau-Brunswick totalise maintenant six médailles à ces jeux, deux d’argent et quatre de bronze, et il les doit toutes à ses deux nageurs para.

En balle molle, nos représentantes ont bien entamé la ronde de qualifications avec un gain de 6 à 2 contre la Nouvelle-Écosse, mais ont ensuite perdu 8 à 0 face à la Saskatchewan.

Au baseball, les garçons ont complété la ronde préliminaire en défaisant aisément l’Île-du-Prince-Édouard par la marque de 11 à 1.

Le lanceur de l’équipe de baseball du Nouveau-Brunswick, Jack Baxter, de Saint-Jean. – Gracieuseté

Au basketball féminin, Evan McLaughlin (17), Bailey Russell (16) et Addison Martin (15) ont mené l’attaque dans une victoire facile de 102 à 39 contre le Nunavut dans la ronde des qualifications.

En crosse en enclos, le Nouveau-Brunswick s’est incliné en quart de finale par la marque de 16 à 2 devant l’Alberta.

En cyclisme, c’était la journée du relais en vélo de montagne et les garçons, grâce à Noah Lydon, Antoine Lacombe et Anthony Arseneau, ont pris le cinquième rang avec un chrono de 40min21. Chez les filles, Vanessa Thomson, Laurence Arseneau et Émilie McIntyre ont guidé la province vers une sixième place en 48min45.

Laurence Arseneau de l’équipe de vélo du Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada. – Gracieuseté

En lutte, les filles ont terminé le tournoi en équipe en sixième place suite à une défaite crève-cœur de 22 à 21 devant la Nouvelle-Écosse. De leur côté, les garçons ont complété leur tournoi au huitième échelon après avoir subi un revers de 22 à 17 contre la Nouvelle-Écosse.

Il sera toutefois intéressant de surveiller le tournoi individuel dans les différentes catégories de poids qui débute jeudi, tant chez les garçons que chez les filles.

Au rugby à 7 féminin, nos filles ont baissé pavillon 27 à 0 devant la Saskatchewan et terminent donc le tournoi en huitième place.

Enfin, au tennis mixte, le Nouveau-Brunswick a assuré sa place dans la ronde quart de finale en triomphant 5 à 1 contre l’Île-du-Prince-Édouard.

Soccer: le N.-B. assuré d’une historique quatrième place

L’alignement partant de l’équipe masculine de soccer du Nouveau-Brunswick, lundi. – Gracieuseté

Pour la deuxième fois de son histoire, le Nouveau-Brunswick fait partie du carré d’as du tournoi de soccer masculin des Jeux d’été du Canada. La troupe de Younes Bouida affrontera jeudi soir dans l’une des deux demi-finales la puissante équipe de l’Ontario au Youngs Sportsplex de Niagara.

Le Nouveau-Brunswick a mérité sa place en remportant ses deux matchs de la ronde préliminaire en poule D face au Manitoba et l’Île-du-Prince-Édouard.

«Nous nous sommes présentés ici avec comme objectif de faire mieux que la dernière fois», affirme Bouida, tout en rappelant que la province avait pris le cinquième rang en 2017 à Winnipeg.

Évidemment, ce duel contre l’Ontario a tout l’air d’une énième reprise du duel David contre Goliath.

Ce match s’annonce d’autant plus difficile que l’Ontario, invaincue dans la poule A, est considérée comme la favorite pour tout rafler en soccer. Juste pour vous donner une petite idée de la force de frappe de cette formation, notons que tous les membres du club font partie de l’Académie du FC Toronto. Ils sont non seulement l’élite de la plus grande province du pays, mais ils jouent ensemble sur une base quotidienne depuis déjà plusieurs mois. Ils pourront aussi compter sur l’appui de la foule puisque les jeux ont lieu en Ontario.

Tout cela, Bouida le sait déjà. Il ne s’en formalise d’ailleurs pas trop.

«Comme nous avons déjà atteint notre but, nous n’avons donc plus rien à perdre et tout à gagner. C’est sûr que nous devons composer avec plusieurs impondérables, mais je crois sincèrement que nous pouvons gagner. Nous ne sommes pas venus ici pour faire du tourisme», dit-il.

«Les gars doivent aussi réaliser qu’une telle occasion ne se présente pas tout le temps. C’est une chance exceptionnelle que nous avons devant nous. Ce n’est pas facile d’atteindre le carré d’as quand on sait que des grandes provinces n’y sont pas cette année», révèle Bouida.

À noter que l’autre demi-finale va opposer l’Alberta et le Québec, ce qui veut dire que la Colombie-Britannique et le Manitoba sont déjà écartées du podium.

Les Ontariens devront avoir à l’œil les deux principales menaces offensives du Nouveau-Brunswick, soit Charles Crowther et Jared Ndopedro. Crowther a marqué deux buts dans le premier match, alors que Ndopedro a obtenu deux passes décisives et le but vainqueur contre l’Île-du-Prince-Édouard. Robert Kamano, qui se joindra aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton à la rentrée des classes, club justement dirigé par Younes Bouida, en est un autre qui a bien fait jusqu’ici.

Rappelons qu’à Regina en 2005, le Nouveau-Brunswick avait surpris le pays entier en ramenant une médaille d’argent à la maison. Plusieurs Acadiens faisaient partie de l’équipe, dont Olivier Babineau.

Horaire des différents sports pour jeudi:

Balle molle féminine (ronde de qualifications et matchs pour les positions 5 à 8): Le Nouveau-Brunswick affrontera l’Île-du-Prince-Édouard dans le match visant à déterminer les 7e et 8e places.

Basketball féminin (rondes consolation et quart de finale): Le Nouveau-Brunswick se mesurera au Québec dans la ronde quart de finale.

Basketball masculin (rondes consolation et quart de finale): Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-Labrador vont s’affronter dans la ronde quart de finale.

Crosse en enclos féminine (rondes consolation et demi-finale): Le Nouveau-Brunswick va affronter le Québec dans la ronde consolation.

Lutte féminine (tournoi individuel): 44 kg: Eleanor Caufield; 48 kg: Kara Marie Steeves; 52 kg: Kennedy Allen; 56 kg: Mackenzie Anne Morine; 64 kg: Sydney Gahan; 69 kg: Vivian Mei Kutnowski; 74 kg: Maecha Caissie; 79 kg: Maria Makhanets; 84 kg: Regna Chelsea Harnish.

Lutte masculine (tournoi individuel): 56 kg: Thomas Lipton; 60 kg: Mackenzie Kearns; 65 kg: Braydon Allen; 70 kg: Jonathan William Sherrard; 76 kg: Koen Poirier; 85 kg: Kai LeBlanc; 98 kg: Patrick Landry.

Natation mixte: Finale du 50m style libre féminin; Finale du 50m style libre masculin; Finale du 50m style libre Olympiques spéciaux féminin; Finale du 50m style libre Olympiques spéciaux masculin; Finale du 800m style libre féminin; Finale du 1500m style libre masculin; Finale du relais 4x100m style libre mixte; Finale du 50m dos féminin; Finale du 50m dos masculin; Finale du combiné 150m et 200m quatre nages para féminin; Finale du combiné 150m et 200m quatre nages para masculin; Finale du 200m quatre nages féminin; Finale du 200m quatre nages masculin.

Soccer masculin (rondes de qualifications et demi-finale): Exempté de la ronde des qualifications, le Nouveau-Brunswick affrontera en demi-finale l’Ontario en soirée.

Tennis mixte (ronde quart de finale): Le Nouveau-Brunswick affronte la Colombie-Britannique en ronde quart de finale.

Triathlon mixte: Super-sprint féminin; Super-sprint masculin.

Volleyball de plage féminin (rondes des qualifications, de consolation et de quart de finale): En raison de sa quatrième place en ronde préliminaire dans la poule E, le Nouveau-Brunswick va débuter sa journée en affrontant l’Île-du-Prince-Édouard dans sa ronde de qualifications.

Volleyball de plage masculin (ronde des qualifications, de consolation et de quart de finale): En raison de sa quatrième position en ronde préliminaire dans la poule A, le Nouveau-Brunswick va entamer sa journée en se mesurant à l’Île-du-Prince-Édouard dans sa ronde de qualifications.