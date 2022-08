Gordie Dwyer est le nouveau DG et entraîneur du Titan

Le Titan d’Acadie-Bathurst a trouvé son homme: le Néo-Brunswickois Gordie Dwyer succède à Jason Clarke à titre d’entraîneur et directeur général de l’équipe de la LHJMQ.

Clarke a remis sa démission la semaine dernière afin de poursuivre sa carrière avec les Gulls de San Diego dans la Ligue américaine.

La saison dernière, Dwyer, qui a vu le jour à Dalhousie et a grandi à Nackawic, dirigeait les Sea Dogs de Saint-Jean, qu’il a mené au troisième rang du classement général.

Après que l’équipe ait été éliminée en première ronde des séries, la direction des Sea Dogs a congédié Dwyer et l’a remplacé par Gardiner MacDougall, qui a conduit l’équipe de la ville portuaire au championnat de la coupe Memorial, à titre d’équipe hôtesse.

Dwyer débarque à Bathurst avec un impressionnant bagage. Âgé de 44 ans, il a notamment été entraîneur au niveau professionnel dans la KHL russe (avec Zagreb et Minsk) et en Suisse (Amri-Piotta).

Avant cela, Dwyer avait piloté le Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard, plus tard devenu les Islanders de Charlottetown, pendant quatre saisons – au cours desquelles il n’a gagné qu’une seule série éliminatoire.

Dwyer a également travaillé sur de multiples affectations avec Hockey Canada, comme lors de la conquête d’une médaille d’or au Championnat du monde U18 de 2021 et un championnat de la Coupe Spengler.

En tant que joueur, Dwyer a remporté une coupe du Président en 1995 avec les Olympiques de Hull et a ensuite joué cinq saisons dans la LNH avec les Rangers de New York, le Lightning de Tampa Bay et les Canadiens de Montréal.

«Je suis honoré et excité par l’opportunité qui m’est présentée de diriger le Titan d’Acadie-Bathurst. Je suis ravi de me joindre à l’organisation et à la communauté d’Acadie-Bathurst et j’ai hâte de participer à un camp d’entraînement compétitif», a déclaré M. Dwyer.

Le camp d’entraînement du Titan se met en branle lundi.