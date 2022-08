Les lutteurs font le plein de bronze à Niagara

Les lutteurs Kara Marie Steeves, Vivian Mei Kutnowski et Kai LeBlanc ont tous récolté des médailles de bronze jeudi aux Jeux du Canada.

Steeves (42 kg), de Moncton, a ouvert le bal avec une médaille de bronze contre la Britanno-Colombienne Brooklyn Diya Prasad.

Kutnowski (69 kg), de Fredericton, la porte-drapeau de la province avec Jesse Canney, a fait de même contre Angel Besskkaystare de la Saskatchewan, dans une victoire par tombée (5-0) comme sa consoeur Steeves.

Pour sa part, Kai LeBlanc (85 kg), de Riverview, a récolté la troisième médaille de bronze de la journée du Nouveau-Brunswick contre Mathis Rainville, de Marieville, au Québec, dans une victoire par blessure (5-0).

Kai LeBlanc, de Riverview, medaillé de bronze en lutte (85 kg). – Gracieuseté: Bruce MacFarlane Kara Steeves, de Moncton, médaillée de bronze en lutte (42 kg). – Gracieuseté: Bruce MacFarlane

Parmi les autres lutteuses, Sydney Gahan (64 kg) de Fredericton s’est classée en 5e place grâce à sa victoire contre Myla Jackson, de la Nouvelle-Écosse; Mariia Makhanets (79 kg) a pris le 5e rang avec une victoire contre Akwaima Akpan, aussi de la Nouvelle-Écosse; Kennedy Allen de Fredericton (52 kg) a perdu son match pour les 5e et 6e places contre Nina Zigic du Manitoba; Maecha Caissie (74 kg) s’est aussi classée au sixième rang après sa défaite contre la Manitobaine Emma Bear tout comme Reagan Chelsea Harnish (84 kg) d’Oromocto après sa défaite contre la Néo-Écossaise Morgan Elda Landry; enfin, Mackenzie Anne Morine (52 kg), d’Oromocto, a cédé le pas dans son match pour les 11e et 12e places contre Finn McDormand de la Nouvelle-Écosse.

Chez les garçons, Thomas Lipton (56 kg), de Riverview, a perdu son match de la médaille de bronze contre l’Ontarien Ebraheim Aldrar.

Ken Poirier (76 kg), de Bathurst, a manqué de peu les demi-finales, mais a sécurisé sa 5e place à la suite d’une victoire contre le Saskatchewanais Matthew Yong; Patrick Landry (98 kg), de Petit-Rocher, a aussi terminé en 5e place grâce à une victoire aux dépens de Makaulay Lawson, de la Nouvelle-Écosse; Johnathan William Sherrard (70 kg), de Riverview, s’est contenté de la 6e place après avoir été battu par Luken Lawson, de la Nouvelle-Écosse; Braydon Allen (65 kg), de Fredericton, a ravi la 7e place après sa victoire contre Eban Basnett, du Yukon; et enfin, Mackenzie Kearns (60 kg), de Moncton, a pris la 11e place grâce à sa victoire contre Travis Thorne, de Terre-Neuve-et-Labrador.

Dans les quarts de finale du basketball masculin, l’équipe du Nouveau-Brunswick s’est inclinée par trois petits points, dans une défaite de 90 à 87 contre la Nouvelle-Écosse, pour conclure son tournoi. À lui seul, Ben Power, de Grand Bay-Westfield, a récolté 33 points.

Du côté féminin, le Nouveau-Brunswick s’est incliné devant le Québec 77 à 56.

Au volleyball de plage féminin, le duo de Fredericton composé de Brett Boldon et Madeline Mills, a atteint le carré d’as après avoir remporté son match de quarts de finale contre l’Alberta (Avery Kelly et Alex Sinik de Calgary) en trois manches (23-21, 11-21, 15-12). Plus tôt dans la journée, elles avaient poinçonné leur billet pour les éliminatoires grâce à un gain de 21-11, 21-11 sur l’Île-du-Prince-Édouard.

Chez les garçons – Owen Flynn et Sebastien Doucet de Fredericton – n’ont pu imiter leurs consoeurs et se sont inclinés 21-16, 21-11 contre les Insulaires lors des matchs de qualification en matinée. Ils vont affronter le Yukon en match de consolation vendredi à 10h.

À la balle molle féminine, le Nouveau-Brunswick a réclamé le 7e rang avec une victoire de 5 à 4 contre l’Île-du-Prince-Édouard en matinée. Les matchs pour les médailles se tiendront vendredi.

Dans l’épreuve super-sprint du triathlon masculin, Yannick Dupuis, de Notre-Dame, a été le meilleur Néo-Brunswickois en inscrivant un temps de 25m38, bon pour le 18e rang. Kieran Everett, d’Aroostook, et Alexandre Comeau, de Miramichi, ont terminé leurs courses en 26m35 et 26m54 respectivement.

Chez les femmes, les trois participantes du N.-B. – Emerson Scott (32m33), Lydia Bodechon (32m46) et Kirsten Simpson (32m46) – ont terminé en queue de peloton, devançant uniquement une Terre-Neuvienne qui a abandonné sa course.

Au tennis mixte, l’équipe du Nouveau-Brunswick a perdu sa rencontre contre la Colombie-Britannique, 5 matchs contre 1, lors des quarts de finale.

En natation à l’université Brock, au 50 m dos féminin, Olivia Calder (32s81) a pris la 9e place et Jasmine Savoie (33s39), de Bathurst, la 13e place. Chez les garçons, Will Franklin (28s89), de Riverview, a inscrit le 8e temps, tout juste devant Aidan DeGrâce (29s22), de Bathurst, qui a pris la 9e place.

Au 800 m style libre féminin, Olivia Levesque (10m1s52), d’Edmundston, a inscrit le 15e temps, alors que Jordan LeRoy (10m20s85), de Rothesay, s’est classée 18e.

Au 1500 m masculin style libre, Alex Hussey, de Saint-Jean, a terminé sa finale en 13e place (17m21s81), alors que Xavier LeBouthillier, de Tracadie, s’est classé au 17e rang (17m47s47).

Au 200 m quatre nages individuel, chez les femmes, Myriam Plourde (2m34s48) a pris le 13e rang.

Jesse Canney a terminé au pied du podium au 50 m para libre, terminant la compétition en 4e place.

À l’horaire vendredi:

Basket-ball féminin et masculin (matchs de classement, demi-finales et consolations).

Natation: 3000m eau libre masculin et féminin.

Tennis mixte (rondes consolation, demi-finales et match 11e-12e places).

Volleyball de plage masculin et féminin (demi-finales, finales et consolations): Les filles du N.-B. sont qualifiées pour les demi-finales.

Soccer masculin (Finales et matchs de classement).

Baseball masculin (quarts de finale, demi-finales et matchs de classement).

Vélo de montagne – sprint fémimin et masculin (éliminatoires, finales et consolations).

Balle-molle féminin (finales or et bronze).

Crosse en enclos féminin (Finales et matchs de classement).

Triathlon relais mixte (finale).