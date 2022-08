Mondial Junior: le Canada se moque de la Slovaquie

Le Canada (2-0-0) est demeuré invaincu en deux matchs jeudi soir à Edmonton dans le cadre du Championnat mondial de hockey junior.

Le pays hôte a profité d’une performance de quatre buts et six points de Mason McTavish (23) pour vaincre la Slovaquie (0-2-0) 10 à 1.

Auteur d’un but la veille face à la Lettonie, le défenseur Lukas Cormier, de Sainte-Marie-de-Kent, a profité du festival offensif pour ajouter deux aides à sa fiche.

Les Slovaques n’ont jamais été dans le coup, eux qui tiraient déjà de l’arrière 4 à 0 après 20 minutes de jeu.

Outre McTavish, un espoir des Ducks d’Anaheim, le jeune Connor Bedard s’est à nouveau mis en évidence. Celui qui est pressenti pour devenir le premier choix de l’encan 2023 de la LNH a marqué un but et obtenu une passes.

Will Cuylle, Brennan Othmann, Olen Zellweger, Logan Stankoven et Joshua Roy ont inscrit les autres filets des Canadiens. Roy, un espoir des Canadiens de Montréal, a de plus amassé deux aides.

Riley Kidney, du Titan d’Acadie-Bathurst, a été laissé de côté par l’entraîneur Dave Cameron.

Samedi, le Canada affrontera la Tchéquie (1-1) à 19h.