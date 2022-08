Jeux du Canada: le N.-B. pourrait en mettre plein la vue en athlétisme

Si la première semaine s’est avérée, somme toute, plutôt satisfaisante avec 10 médailles, le Nouveau-Brunswick aura toutefois besoin d’un petit miracle pour égaler les 24 podiums obtenus en 2017 à Winnipeg.

Certes, tout est encore possible, d’autant plus qu’on peut s’attendre à une récolte d’au moins quatre médailles en athlétisme grâce au décathlonien Ryan Evans, au coureur de haies Chris Thorne et à l’athlète para Christel Robichaud.

C’est sans oublier que le sprinteur Jordan Henri, le coureur de demi-fond Andrew LeBlanc, le coureur de longue distance Isaac Cull, la sauteuse Lexie Shannon et le lanceur Samuel Bourque sont tous de sérieux prétendants.

Le mois dernier, l’un des entraîneurs de l’équipe d’athlétisme Steve LeBlanc a justement vanté dans nos pages le potentiel du groupe.

«C’est assurément l’un des meilleurs groupes d’athlètes que nous envoyons aux Jeux du Canada. Je m’attends à ce que nous ramenons sensiblement le même nombre de médailles qu’en 2017 et en 2013, soit huit ou neuf.»

Jointe dimanche après-midi, quelques minutes avant l’arrivée des athlètes pour la deuxième semaine, la chef de mission Nicole Smith espère surtout que les athlètes sauront sortir dans les prochains jours le meilleur d’eux-mêmes, comme l’ont fait leurs confrères et consoeurs dans la première semaine d’activités.

«C’est le moins que l’on puisse leur souhaiter, dit-elle. En discutant avec l’entraîneur de l’équipe de natation, ce dernier m’a raconté que tous les nageurs, à l’exception de quatre ou cinq d’entre eux, ont réalisé leurs meilleurs temps à Niagara. C’est très bien je crois.»

Le nageur Jesse Canney et ses six médailles des Jeux du Canada 2022. – Gracieuseté: Bruce McFarlane

Évidemment, quand on parle de natation, on ne peut pas éviter de citer le nom de Jesse Canney. Le nageur para de Durham Bridge, près de Fredericton, a complété sa semaine de travail avec une récolte de six médailles, soit une d’or, deux d’argent et trois de bronze.

«C’est certain que nous avons parlé beaucoup de Jesse. J’étais même avec sa mère Pam quand il a gagné sa première médaille. C’était quelque chose de voir sa réaction. Pour tout dire, j’ai beaucoup aimé regarder les parents voir leurs enfants performer. Ce sont parmi mes plus beaux moments de la première semaine. Jesse, c’est tellement un bon petit gars», mentionne-t-elle.

«Je dis petit gars, mais c’est en fait un grand jeune homme», ajoute Nicole Smith en riant.

«Je peux te dire que toute l’équipe du Nouveau-Brunswick est fière de lui. Et je ne parle pas seulement de l’équipe de natation. Tous les athlètes et entraîneurs des autres sports sont fiers de lui. Jesse s’était pourtant présenté ici avec dans l’idée de gagner trois médailles. Il en a finalement remporté six et il a terminé au pied du podium pour sa septième épreuve. C’est incroyable ce qu’il a accompli», raconte la chef de mission.

«En tout cas, nous avons vraiment bien choisi nos deux porte-drapeaux pour les cérémonies d’ouverture puisque Vivian (Kutnowski), qui accompagnait Jesse, a gagné une médaille de bronze en lutte», révèle Nicole Smith.

Si la chef de mission aime le potentiel de l’équipe d’athlétisme, elle espère également que l’équipe d’aviron saura retrouver sa gloire du passé.

Lors d’une séquence de cinq jeux consécutifs, de 1997 à 2013, le Nouveau-Brunswick a même trouvé le moyen de gagner 17 médailles. Ce n’est pas rien. Malheureusement, l’équipe avait été blanchie en 2017.

«C’est difficile de faire des prédictions parce qu’à cause de la pandémie, ces jeunes athlètes n’ont pas eu la chance de se comparer avec les meilleurs des autres provinces. C’est d’ailleurs le même problème avec plusieurs autres sports.

Outre l’athlétisme et l’aviron, il n’est pas dit que l’équipe de volleyball féminin pourrait à nouveau causer la surprise, elle qui a raflé le bronze à Winnipeg. Idem pour nos golfeurs masculins.

Déjà plusieurs finales mardi

La deuxième semaine va débuter en force, mardi, avec le présentation de plusieurs finales en athlétisme, en canoë-kayak, en cyclisme et en plongeon.

En athlétisme, il faut d’ailleurs s’attendre à au moins une médaille, gracieuseté de l’Acadienne Christel Robichaud, au lancer du poids para. C’est d’ailleurs elle qui détient le record canadien avec un jet de 6m61.

Ryan Evans aura également l’occasion de démonter son talent, lui qui disputera cinq des 10 épreuves du décathlon, soit le 100m, le 400m, les sauts en longueur et hauteur, ainsi que le lancer du poids.

En cyclisme sur route, nous aurons droit au contre-la-montre, tant chez les garçons que chez les filles.

Au canoë-kayak, il y a au menu les finales du 500m C-1, du 500m K-1, du 1000m C-2 et du 1000m K-2, tant chez les hommes que les femmes.

Enfin, au plongeon, les finales artistiques chez les dames et les hommes, ainsi que la finale par équipe mixte sont au programme.

Les rondes préliminaires de plusieurs épreuves d’athlétisme, ainsi que des matchs de premier tour de crosse en enclos du côté masculin, de soccer masculin, de volleyball masculin et féminin, et de balle molle masculine seront également présentées.

À noter que les épreuves de golf, de voile et d’aviron débuteront seulement mercredi.