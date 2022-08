Titan d’Acadie-Bathurst: 44 recrues pour le 25e camp d’entraînement

Quarante-quatre recrues, dont le premier choix de l’équipe au dernier encan Alexandre Lallier, ainsi que la première sélection internationale Markas Samenas, vont se rapporter à Gordie Dwyer et ses adjoints Marc Lafleur et Adrien Lemay, lundi, pour le lancement du 25e camp d’entraînement du Titan d’Acadie-Bathurst au Centre régional K.-C.-Irving.

En attendant les 16 vétérans qui n’arriveront que le dimanche 21 août, le camp des recrues s’annonce particulièrement intéressant avec la présence de plusieurs recrues pour le moins intrigantes.

À l’attaque, par exemple, les amateurs ont sûrement hâte de voir les premiers coups de patin de Lallier et Samenas, mais aussi de l’agent libre ontarien Dominik Godin.

Les Alexander Christmas, Philippe Collette, Drew MacIntyre, Matthew McRae, Logan O’Neil et Kency Pierre-Noël sont parmi les autres bonshommes qui risquent de retenir l’attention au niveau des attaquants.

En défensive, le Québécois Thomas Peat, acquis des Cataractes de Shawinigan, et l’agent libre ontarien Mason Chitaroni, ont été annoncés en grande pompe. Et il faudra aussi surveiller les Noah Laberge, premier arrière repêché cet été, Owen Arnold, Harry Clements, Noah Standing et Cody Van de Sande.

Enfin, devant les buts, Joshua Fleming tentera de démontrer qu’il mérite le poste de deuxième gardien, lui qui a occupé ce poste en fin de saison dernière à la suite de la blessure de Chad Arsenault.

Mathis Lacroix-Goulet pourrait toutefois venir brouiller les cartes.

La journée de lundi sera consacrée à l’enregistrement des joueurs, incluant les tests médicaux.

Leș recrues sauteront sur la glace dès mardi matin. À noter que tous les entraînements et les matchs intra-équipes sont ouverts gratuitement au public.

Le Titan disputera un premier match préparatoire le jeudi 18 août à Truro, en Nouvelle-Écosse, face aux Eagles du Cap-Breton. Les deux équipes vont s’affronter de nouveau à Truro, le lendemain.

À noter que le Titan va disputer deux matchs préparatoires dans la Péninsule acadienne, soit le 24 août à l’Aréna des Îles Lamèque, contre les Sea Dogs de Saint-Jean, et le 10 septembre au Colisée Léopold-Foulem de Caraquet, face aux Wildcats de Moncton.

Pour tout dire, le seul match préparatoire prévu au Centre régional K.-C.-Irving aura lieu le 18 septembre, alors que les visiteurs seront les Sea Dogs.