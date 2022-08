Camp du Titan: aux jeunes de se faire valoir

Évidemment, il aurait été étonnant de l’entendre dire le contraire. Mais il n’empêche que la façon dont il en a fait mention, il est clair que Gordie Dwyer a aimé ce qu’il a vu jusqu’ici des 40 jeunes qui se sont présentés au camp des recrues du Titan d’Acadie-Bathurst.

«C’est encourageant», s’est exclamé le nouvel architecte de l’équipe, qui a pris il y a moins d’une semaine la relève de Jason Clarke, qui a accepté un poste d’entraîneur adjoint chez les Gulls de San Diego dans la Ligue américaine.

«Les gars nous ont donné deux excellents entraînements ce matin (mardi). Au niveau du talent, tout est là. Il y a plusieurs bons gabarits, de la vitesse et des habiletés. Nous sommes vraiment contents de ce que nous avons vu jusqu’ici. J’ai maintenant hâte de les voir en situation de match», révèle le DG et entraîneur-chef du Titan.

Le premier choix de l’équipe au dernier encan, Alexandre Lallier, et la première sélection du repêchage international, Markas Samenas, ont été particulièrement remarqués.

«Samenas a été excellent. Il se déplace très bien pour un gros bonhomme. J’ai l’ai bien aimé. Quant à Lallier, tu vois immédiatement que c’est un joueur de talent», indique Dwyer.

Avec humour, il raconte qu’il travaille encore à s’assurer de mettre les bons noms sur les visages de chaque joueur.

«Je travaille là-dessus, dit-il. Je pense que si on me demandait de passer un test, j’aurais la note de passage. Mais je suis pas mal certain que je n’aurais pas 100%.»

Aux jeunes, lundi matin, Gordie Dwyer a confié qu’il était important de saisir la chance qui leur est offerte.

«C’est important que les gars s’amusent, mais qu’ils nous laissent aussi une bonne carte de visite. Je veux que chacun d’entre eux me donne le meilleur de lui même. Ils ont l’occasion de se faire valoir et ils doivent en profiter. Cette semaine, c’est vraiment là-dessus que nous allons nous concentrer. Nous voulons évaluer nos joueurs», raconte Dwyer.

Des 40 joueurs qui participent au camp des recrues, une vingtaine sera invité au gros camp à partir de la semaine prochaine.

Dwyer dit s’attendre à de belles luttes à chacune des positions. Comme il n’y aura probablement qu’une dizaine de joueurs de la dernière campagne qui seront de retour cette saison chez le Titan, ça laisse donc beaucoup de places pour des nouveaux visages.

«Il y a plusieurs postes à gagner et je veux que les gars aient justement la volonté de les gagner ces postes. Il y a plusieurs espoirs qui sont d’âge midget (moins de 18 ans), mais il y a aussi de bons candidats qui ont joué junior A», souligne Dwyer.

Les premiers retranchements seront effectués samedi, au lendemain des deux matchs préparatoires contre les Eagles du Cap-Breton, jeudi et vendredi, à Truro.

Outre Samenas et Lallier, les arrières Thomas Peat, Harry Clements, Mason Chitaroni et Owen Arnold, le gardien Mathis Lacroix-Goulet, ainsi que les attaquants Kenny Pierre-Noël, Dominik Godin, Matthew McRae, Philippe Collette, Logan O’Neil, Alexander Christmas et Cameron Henderson sont à surveiller au cours des prochains jours parmi les recrues.

En bref… Gordie Dwyer avoue ressentir une grande fierté à l’idée de diriger le Titan. «Pour moi, d’avoir l’occasion de revenir dans ma région, avec la parenté qui est proche, c’est quelque chose dont je suis fier. J’en retire une grande fierté», affirme le natif de Dalhousie… Avant le Titan, Dwyer a aussi eu l’occasion de diriger les Islanders de Charlottetown, les Cataractes de Shawinigan et les Sea Dogs de Saint-Jean…