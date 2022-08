Jeux du Canada: de l’or pour Christel Robichaud

Bien qu’elle soit capable de beaucoup mieux, Christel Robichaud a entamé ses troisièmes Jeux d’été du Canada sur une bonne note, mardi, en raflant l’or à l’épreuve du lancer du poids en fauteuil roulant à Niagara.

L’athlète de Moncton s’est imposée avec un lancer de 5m57, ce qui est quand même très loin de son record canadien de 6m61 réalisé le mois dernier à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

Une recommandation des juges de l’épreuve serait toutefois à l’origine de ce manque de distance dans son tir gagnant.

«On m’a dit que j’étais trop avancée dans ma chaise. Ça m’a déconcentré un peu. En me retrouvant plus loin dans mon fauteuil, je ne pouvais plus me propulser comme je le pouvais», raconte la sympathique athlète.

Plutôt que de rouspéter la décision des juges, Robichaud a préféré s’adapter avec la situation et ça n’a finalement, fort heureusement, aucunement changé le résultat final.

«Le plus important c’est que j’ai réussi à gagner la médaille d’or, dit-elle. Il me reste maintenant l’épreuve du disque qui aura lieu samedi et j’espère de gagner une autre médaille. D’ici là, je vais bien sûr m’entraîner, mais je compte aussi aller explorer les alentours de Niagara. Je n’étais jamais venue ici et c’est tellement beau.»

Christel Robichaud reçoit sa médaille d’or du concours du lancer du poids para – Gracieuseté: Bruce Macfarlane

Fait à noter, le lancer de 5m57 de Robichaud était 31 centimètres plus court que son jet de 5m88 qui lui avait permis de terminer au quatrième rang, en 2017, aux Jeux de Winnipeg.

Il s’agissait d’une deuxième médaille à vie pour Robichaud aux Jeux du Canada, elle qui avait mis la main sur le bronze au lancer du disque en 2017.

Il faut par ailleurs souligner la brillante performance de la sprinteuse Carys Jacobson lors des qualifications du 100m, en vue de la finale qui sera présentée vendredi.

L’athlète de Fredericton, âgée de seulement 18 ans, a obtenu sa qualification pour la finale avec un temps de 12s06, battant du même coup le record provincial de 12s10 chez les moins de 20 ans qui était la propriété d’Allison Howatt depuis 2005. Il reste maintenant à voir si elle pourra faire encore mieux pendant la finale et, ultimement, s’inviter sur le podium.

La lanceuse Kyla Hughes, au javelot, a elle aussi assuré sa place dans la ronde des médailles, vendredi, grâce à un lancer de 41m15. La jeune femme de Cocagne est en excellente position pour obtenir, à tout le moins, une place dans le top-5.

Rémi Ouellette, pour sa part, a complété le concours du lancer du poids masculin para en quatrième position. Il a propulsé le poids à une distance de 4,7 mètres.

Dante Cormier, dans les épreuves de 100m et 400m en fauteuil roulant, a lui aussi tiré son épingle du jeu. Cormier a pris le deuxième rang de sa vague au 100m avec un temps de 20s, puis a terminé en quatrième place de sa vague au 400m grâce à un chrono de 1min25s14. Dans les deux cas, il s’est assuré d’une participation aux finales qui seront respectivement présentées vendredi et samedi.

Dans le sprint masculin de 100m, Jordan Henri va participer à la finale de vendredi grâce à une qualification de 10s87 dans sa vague.

Malheureusement, les résultats de la première ronde du décathlon n’étaient pas disponibles en fin de soirée. Rappelons que Ryan Evans et Maxime Mazerolle sont tous deux de sérieux candidats pour terminer dans le top-8. Même qu’Evans est le favori pour rafler l’or. Le concours se termine mercredi avec les cinq dernières épreuves.

Les résultats préliminaires du 4x100m masculin et du 4x100m féminin n’étaient pas disponibles, ainsi que le concours du lancer du disque masculin et du lancer du marteau féminin.

Autres résultats

En cyclisme sur route, Noah Lydon a offert une belle performance dans le contre-la-montre masculin avec un 15e place en 28min57s64.

Ses coéquipiers Maxime Ouellette, Colby Sirois et Pascal LeBlanc ont pris les 37e, 38e et 39e positions.

Chez les dames, toujours dans le contre-la-montre, Émilie McIntyre a terminé au 21e échelon grâce à un temps de 20min56s82. Laurence Arseneau et Florence Levesque ont de leur côté terminé aux 24e et 30e rangs.

En balle molle masculine, le Nouveau-Brunswick n’a pas fait le poids devant la Saskatchewan qui, à coups de circuits, l’a aisément emporté 14 à 0. William Major, avec deux dont un grand chelem, Maxwell Major et Ryan Bicknell ont tous cogné la longue balle. Nos représentants ont également eu des problèmes contre la Nouvelle-Écosse qui l’a emporté 14 à 2 en début de soirée. Zachary Daigle, qui avait réussi l’unique coup sûr du N.-B. dans le premier duel, a cette fois-ci frappé deux simples. Les Néo-Écossais ont à leur tour frappé quatre circuits contre nos représentants, dont deux par Brayden Woodworth.

Finalement, en crosse en enclos masculin, le Nouveau-Brunswick s’est incliné 5 à 3 devant le Manitoba. Nate Wilson a enfilé les trois buts du N.-B.

Le Néo-Brunswickois Ryan Johnston (99) lors d’un match de crosse, mardi. – Gracieuseté

L’horaire du mercredi 17 août:

Athlétisme: suite et fin des épreuves du décathlon chez les hommes; qualifications du lancer du poids masculin; qualifications du lancer du poids féminin.

Aviron: Qualifications du skiff féminin; qualifications du deux de pointe masculin; qualifications du quatre de couple féminin.

Balle molle masculin: Match de la ronde préliminaire entre le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-Labrador, puis un autre match de la ronde préliminaire contre l’Alberta.

Canoë-kayak: Qualifications du 1000m K-1 masculin.

Cross en enclos masculin: Match de la ronde préliminaire entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, puis autre partie de la ronde préliminaire face à la Saskatchewan.

Golf féminin: Première ronde individuelle chez les hommes, première ronde individuelle chez les femmes, première ronde du tournoi mixte.

Soccer féminin: Match de la ronde préliminaire entre le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-Labrador.

Voile: Finale du laser radial solitaire féminin; Finale du laser radial solitaire masculin.

Volleyball féminin: Match de la ronde préliminaire entre le Nouveau-Brunswick et l’Alberta.

Volleyball masculin: Match de la ronde préliminaire entre le Nouveau-Brunswick et l’Alberta.