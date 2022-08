Le talent ne manque pas au camp des recrues des Wildcats

S’il y a un camp des recrues qui suscite l’intérêt parmi les équipes des Maritimes dans la LHJMQ, c’est bien celui des Wildcats de Moncton. Non seulement on retrouve amplement de jeunes de qualité, mais plusieurs agents libres précédés de rumeurs positives pourraient forcer l’organisation à prendre des décisions difficiles dans les prochaines semaines.

L’entraîneur-chef des Wildcats Daniel Lacroix se dit d’ailleurs excité devant les belles luttes qui s’annoncent à chaque position.

«Nous avons plusieurs joueurs qui sont de retour, mais la compétition qui s’annonce à chaque poste fait en sorte que nous avons quand même plusieurs points d’interrogation un peu partout», signale Lacroix.

«Ça revient toutefois aux jeunes de nous pousser à prendre des décisions avec certains vétérans. C’est arrivé dans le passé que des jeunes volent un poste à un vétéran. Nous avons hâte», dit-il.

«En même temps, il faut être prudent avant de parler de la possibilité de voir des vétérans perdre leur poste. Nous attachons beaucoup d’importance à la culture du club ici. Les gars qui ont grandi ici sont là parce qu’ils savent ce que nous attendons d’eux», mentionne-t-il.

Dès sa première rencontre avec les jeunes, lundi, Daniel Lacroix s’est justement assuré de leur parler de l’importance qu’apporte l’organisation à la culture de l’équipe.

«C’est sûr que je veux qu’ils me montrent leurs habiletés, mais je veux aussi qu’ils démontrent qu’ils ont en eux du caractère, de la fougue et de la ténacité. Ce sont trois valeurs qui représentent bien notre club. Ici, il n’y a pas que le talent qui soit important. La détermination l’est tout autant. Nous voulons des jeunes qui vont s’engager à aider l’équipe à progresser», révèle Daniel Lacroix.

Le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau, qui n’a rien manqué des premiers entraînements de l’équipe, dit avoir beaucoup aimé ce qu’il a vu jusqu’ici.

«Évidemment, il faut laisser aux jeunes le temps de se familiariser parce qu’il ne faut pas oublier qu’ils en sont à leurs premières expériences dans la LHJMQ», confie-t-il.

«Mais règle général les jeunes ont bien fait ça. Même des noms qui font moins partie des conversations m’ont fortement impressionné. Je pense à des gars comme Sidney Deslauriers, Quincy Supprien et Vincent Légaré, entre autres. Tu vois que ces gars-là ont de belles habiletés», indique Ritchie Thibeau.

Les joueurs à surveiller pendant le camp des recrues sont, devant les buts, Tristan Boileau, Jacob Steinman et Eli James, en défensive, Trent Ballentyne, Ethan Dollemont, Adam Fortier-Gendron, Natan Grenier, Hugo Marcil, Raine Nadeau et Creo Solomon, ainsi que les attaquants Gavin Cornforth, Preston Lounsbury, Kiefer Lyons, Luke McPhee, Maxis Sarrasin, Gabe Smith et Rodion Tatarenko.

Les vétérans ne se présenteront au camp que samedi. D’ici là, les recrues auront eu le temps de disputer deux parties préparatoires contre les Sea Dogs de Saint-Jean, soit jeudi au Centre Aitken de Fredericton et vendredi au UNIplex de Dieppe.

Les premiers retranchements seront réalisés vendredi.