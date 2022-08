Jeux du Canada: le N.-B. ajoute 3 médailles à sa récolte

Vingt-quatre heures après la médaille d’or de Christel Robichaud au lancer du poids para, l’équipe d’athlétisme du Nouveau-Brunswick a ajouté trois autres médailles à sa récolte, mercredi soir, aux Jeux d’été du Canada à Niagara. Ryan Evans, au décathlon, et Isaac Cull, au 3000 m steeple, ont savouré l’argent, alors que Lexie Shannon, au triple saut, s’est hissée sur la troisième marche du podium.

Evans, qui était le favori avant le début de la compétition, a finalement pris la deuxième place du décathlon grâce à une récolte de 6690 points. Il s’agit de son meilleur pointage à vie.

Bref, si l’or lui a échappé, c’est uniquement parce que le Québécois Édouard Lavoie-Beaulieu a accompli un petit miracle en allant chercher 6725 points, soit plus de 650 points de mieux que son meilleur pointage jusqu’ici cette année.

L’Ontarien Jared Hendricks-Polack a pris la troisième place avec 6388 points.

Pour sa part, l’Acadien de Cocagne Max Mazerolle a terminé en neuvième place au classement final avec 5598 points.

Dans le 3000 m steeple, Isaac Cull y est allé d’une performance de 9min8s64 pour terminer tout juste derrière le médaillé d’or Cole Dinsdale, de la Colombie-Britannique, auteur d’un temps de 9min6s68. L’autre Néo-Brunswickois dans la finale, Chance Blackstone, a complété l’épreuve au 11e échelon avec un temps de 9min34s73.

«C’est absolument incroyable, a révélé Cull quelques minutes après sa course. La course s’est déroulée exactement comme je l’avais imaginé. Ç’a même été une course très serrée. Le gars qui m’a devancé a dû tout donner. Je suis très content.»

Cull aura l’opportunité de remporter une autre médaille, puisqu’il prendra part à l’épreuve de 5000 m, samedi.

Dans le triple saut féminin, Lexie Shannon s’est assurée du bronze en réalisant un saut de 12m43, 13 petits centimètres derrière la médaille d’argent Peace Omonzane (12m56). Jasmine Scott-Kilgo, également de l’Ontario, a remporté l’or avec un bond de 12m74. La coéquipière de Shannon, Chloe Stubbert, a dû se contenter de la 14e et dernière position.

Dans les autres finales d’athlétisme présentées mercredi, Emma Mattinson et Amelia Reid ont pris respectivement les 10e et 11e places au saut en hauteur grâce à des bonds identiques de 1m60.

Au 1500 m para masculin en fauteuil roulant, Dante Cormier a terminé au huitième échelon grâce à un temps de 5min50s65.

Dans le 3000 m steeple féminin, Emily Doucet a complété la course en 13e place avec un chrono de 11min36s14.

Dans les épreuves de qualifications, il faut noter que Ryan Evans aura l’occasion de remporter une deuxième médaille, lui qui prendra part à la finale du lancer du javelot, vendredi. Evans a propulsé le javelot à une distance de 60m93, en qualifications. Seulement deux lanceurs ont fait mieux que lui, mercredi.

Craig Thorne, au 110 m haies, en est un autre qui s’est qualifié aisément. Thorne a enregistré le meilleur temps de sa vague en 14s24. Un temps pour le moins intéressant puisque le record des Jeux du Canada est de 14s09, réussi par le Manitobain Jared MacLeod en 2001. Thorne aura donc l’occasion de briser la marque dans la finale de samedi.

Kyla Hughes, au lancer du poids féminin, en est une autre qui s’est assurée d’une place dans la finale du concours qui aura lieu vendredi.

Autres résultats

Dans les autres sports, Justin Babineau a terminé la première ronde du tournoi de golf avec une carte de 74, quatre coups seulement derrière les trois meneurs qui ont complété la journée avec 70 coups.

Le Dieppois, qui se trouve au huitième rang, est toujours convaincu qu’il peut quitter Niagara avec une médaille autour du cou.

«C’est l’objectif que j’avais en tête en arrivant ici, dit-il. Je suis satisfait de ma ronde, mais j’aurais pu faire beaucoup mieux. Il y a quelques coups que j’aimerais bien revoir. J’ai eu de la misère avec mes coups de départ. Mais ce tournoi est loin d’être terminé.»

Jacob Rockwood a pour sa part joué une ronde de 78, bon pour la 16e place.

Chez les dames, Callie Taylor (78) et Addison McClune (85) ont terminé leur première journée de travail aux 13e et 16e positions.

Toujours au golf, mais cette fois-ci dans l’épreuve en équipe mixte, le Nouveau-Brunswick occupe pour l’instant le septième échelon avec un total de 152 coups.

En balle molle masculine, le Nouveau-Brunswick a perdu deux autres matchs de la ronde préliminaire, cette fois-ci par la marque de 9 à 4 devant Terre-Neuve-Labrador et 4 à 2 face à l’Alberta.

Dans la ronde préliminaire de la crosse en enclos, le Nouveau-Brunswick a subi des défaites de 7 à 3 contre le Québec, ainsi que 8 à 4 devant la Saskatchewan.

Au volleyball masculin, nos représentants ont perdu 3 à 1 (26-24, 25-23, 21-25 et 25-21) contre l’Alberta dans un match de ronde préliminaire. Les filles, elles, ont baissé pavillon 3 à 0 (25-23, 25-12 et 25-15) face aux Albertaines.

Au soccer féminin, les filles ont remporté leur premier match de la ronde préliminaire en blanchissant Terre-Neuve-Labrador 3 à 0.

Horaire du jeudi 18 août

Aviron: Qualifications et repêchage de l’épreuve deux de couple chez les dames; qualifications et repêchage de l’épreuve quatre de pointe chez les hommes; qualifications et repêchage de l’épreuve quatre de pointe chez les dames; qualifications et repêchage de l’épreuve huit de pointe avec barreur chez les dames; qualifications et repêchage de l’épreuve deux de couple poids léger chez les hommes.

Balle molle masculine – La ronde préliminaire se poursuit avec des duels entre nos représentants contre la Colombie-Britannique, puis contre le Manitoba.

Canoë-kayak: Qualifications et finales du 200 m K-1 chez les dames avec Kyra Hector; qualifications et finales du 200 m K-1 chez les hommes avec Jon Magee; qualifications et finales du 500 m K-2 mixte.

Crosse en enclos masculin: La ronde préliminaire se poursuit avec une partie entre le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard.

Cyclisme: Course sur route chez les dames; course sur route chez les hommes.

Golf: Deuxième ronde du tournoi de golf féminin; deuxième ronde du tournoi de golf masculin; deuxième ronde du tournoi de golf mixte.

Soccer féminin: La ronde préliminaire se poursuit avec un match entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.

Voile: Troisième et quatrième courses de laser radial solitaire chez les dames; troisième et quatrième courses de laser solitaire chez les hommes.

Volleyball féminin: La ronde préliminaire se poursuit avec un duel entre le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan.

