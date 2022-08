Baseball M18: Moncton se mesure aux meilleurs au pays

Michaël Losier, de Dieppe, et Éric Bourque, de Grande-Digue, ont quitté les Jeux du Canada pour rejoindre leurs coéquipiers des Mudcats de Moncton à Fort McMurray, où ils entament jeudi leur premier match au Championnat national de baseball M18.

L’entraîneur des Mudcats Patrick Tardif a bien voulu nous faire part de ses états d’âme à l’aube de ce tournoi.

Les Metro Mudcats (13-7) ont terminé leur saison en deuxième place derrière les Royals de Fredericton (17-2) de Fredericton au classement général. Les séries provinciales du circuit se tiendront à la fin du mois. Les Mudcats se sont qualifiés pour Fort McMurray en vertu du dernier championnat provincial.

Le tournoi national regroupe dix équipes représentant les provinces (sauf l’Î.P.-É.) et l’équipe hôtesse, les Oil Giants de Fort McMurray.

En ronde préliminaire, les Mudcats évoluent dans le groupe B, avec la Nouvelle-Écosse, le Manitoba, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador. La première équipe de ce groupe est qualifiée pour les demi-finales avec les deux premières formations du groupe A (C.-B., Québec, Ontario, Alberta et les Oil Giants), composé d’équipes de plus haut calibre.

Un match de qualification déterminera le dernier demi-finaliste, entre la 3e équipe du groupe A et la 2e équipe du groupe B, samedi soir.

«On a eu une belle occasion ce matin (jeudi) de voir les quatre équipes de notre groupe jouer. J’ai pas mal confiance que l’on est une des meilleures équipes de notre groupe. De ce que je peux voir, c’est la Saskatchewan et le Manitoba qui vont nous donner le plus de compétition», explique Tardif, qui était l’entraîneur des Fisher Cats jusqu’à l’an dernier, avant de céder sa place à Greg Hickox.

«On ne peut prendre personne à la légère, rappelle sagement Tardif. On n’a qu’à voir ce qui s’est passé aux Jeux du Canada la semaine dernière: le N.-B. s’est incliné devant Terre-Neuve-et-Labrador en ronde préliminaire. Dans un tournoi comme ça, tout peut arriver dans une partie.»

Sur une lancée

«On a bien fini la saison. Connor Green dans le dernier mois a été l’un de nos gros frappeurs. Michaël (Losier) a connu un très bon tournoi au Jeux du Canada. Kolin Betts a également été très solide au bâton toute la saison. Il va frapper troisième», révèle l’entraîneur.

Les gérants d’équipe ont aussi l’occasion d’aller chercher du renfort chez leurs rivaux provinciaux pour le grand tournoi. Les Mudcats en ont profité pour étoffer, entre autres, leur enclos de lanceurs.

Ainsi, Max Jardine (Miramichi), Ben Cairns (Quispamsis), Caleb Rice et Aaron Hicks (Fredericton) ont fait le voyage avec les Mudcats.

«Nous avons aussi invité un joueur de notre équipe AA qui a bien fait toute la saison», indique Tardif, en parlant de Will Gray, de Dieppe.

Ce surplus de lanceurs est d’ailleurs très à propos alors que l’équipe devra jouer plusieurs matchs en quelques jours.

«Le défi est de bien gérer les lanceurs et le nombre de lancers. On essaie d’avoir un plan en place, jusqu’à ce que les performances sur le terrain nous forcent à nous ajuster. C’est le plus gros défi d’un entraîneur: il faut bien prévoir pour arriver le samedi et le dimanche avec des lanceurs qui te donnent une chance. En même temps, il faut aussi utiliser de bons lanceurs si on veut se rendre là.»

Julien Bourgeois de Dieppe devait être le lanceur partant pour le premier match, jeudi soir, contre Terre-Neuve-et-Labrador, qui s’est incliné 11 à 0 contre le Manitoba en matinée.

«On est très très excités d’être ici, résume Tardif. Les installations sont incroyables. C’est presque gênant en pensant aux nôtres. Les terrains secondaires sont meilleurs que notre terrain principal à Moncton.»