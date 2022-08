Golf: un été de rêve pour Michel Landry

S’il désire pour l’instant conserver son statut d’amateur, le golfeur originaire de Tracadie, Michel Landry, continue d’accumuler les titres.

Le mois dernier, Michel Landry a signé un cinquième titre de champion amateur du Nouveau-Brunswick – en 20 ans de participation – à Fredericton.

En juin, il a remporté le Don Sinclair Invitational du Riverside Country Club (Saint-Jean).

Peu après, au championnat de l’Île-du-Prince-Édouard, Landry a aussi pris le premier rang dans la catégorie mi-amateur (25 ans+), avec sa 3e place au classement général (amateur).

«Les deux jeunes qui m’ont battu du côté amateur sont des joueurs qui évoluent dans le circuit collégial. Ils jouent tous les jours et ne travaillent pas. C’est plus difficile quand on conjugue une famille et une carrière», relativise Landry, qui est comptable et conseiller chez Grant-Thornton à Fredericton.

Il a ensuite pris la route de Boston pour un tournoi de qualification pour le championnat amateur des États-Unis. Il a terminé 7e dans sa catégorie, alors que seules deux places étaient disponibles.

Il n’est pas peu fier d’être le premier Néo-Brunswickois à récolter cinq titres amateurs.

«Cette victoire représente beaucoup pour moi. J’ai gagné mon premier championnat à 17 ans (il en a maintenant 37). Je n’ai manqué que quatre ou cinq championnats depuis.»

«Je n’ai récolté mon deuxième titre qu’en 2016, preuve que ce n’est pas un tournoi facile à gagner. Là, ça fait 4 titres en 7 ans… Comme je suis maintenant le seul à avoir 5 titres, c’est pas mal le fun d’avoir ce record-là!»

Il a débuté la saison sur une note plus difficile, en participant en mai à un tournoi de qualification pour le US Open, d’où il est revenu bredouille.

«C’était surtout pour commencer ma saison de bonne heure», assure le golfeur.

Comment explique-t-il la séquence de victoires de ces dernières années?

«Plus jeune, j’avais beaucoup de compétition et c’était difficile de gagner des tournois. Je gagnais rarement. Mais quand j’ai commencé à gagner ces dernières années, on dirait que je suis tombé sur une deuxième “gear”. J’ai donc pu élever mon niveau de jeu et me mettre dans une position pour gagner.»

Garder la forme

Comment souvent doit jouer un champion provincial pour se maintenir à son niveau?

«Pour l’instant (sa saison est terminée), avec la famille et le travail, je ne joue qu’environ une fois par semaine. Mais en préparation pour un gros tournoi par exemple, je vais jouer ou m’entraîner de 3 à 5 fois par semaine, dans les deux ou trois semaines qui le précèdent», explique-t-il.

Encore une fois cette année, Michel Landry a cédé sa place pour les championnats canadiens, tant amateur (Vancouver) au début du mois, que mi-amateur, qui se tiendra à Thornhill près de Toronto la semaine prochaine. En plus de la famille et du travail, les conditions dans les aéroports en cette période trouble ont aussi pesé contre sa participation à ces tournois.

«Avec tous les problèmes avec les avions et les gens qui perdent leurs bagages, ça ne me tentait pas tellement d’y aller», dit-il en riant.

«Pour le tournoi 25 ans + (mi-amateur), il se déroule fin août. Mais nous attendons notre troisième bébé en septembre, donc c’était trop proche pour ça», explique le fier papa.

Si sa saison est maintenant terminée, son titre provincial l’a tout de même qualifié pour l’Ominium de l’Île-du-Prince-Édouard l’an prochain. Ce tournoi fait partie du circuit de la PGA Canada.