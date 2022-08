Mondial Junior: une fête plutôt tranquille à Moncton

C’est à une fête plutôt tranquille à laquelle ont assisté environ une centaine d’amateurs de hockey en plus des passants attirés par les activités tenues vendredi en début de soirée, à la Downtown Place de Moncton, qui côtoie le Centre Avenir.

Après une première tentative annulée mercredi en raison de la pluie, la présentation de la demi-finale du Championnat mondial de hockey junior s’est amorcée sur écran géant, sous un soleil radieux après une brève averse.

Une autre soirée de visionnement de hockey en plein air est d’ailleurs prévue pour la finale du tournoi, samedi soir, à 21h. Le site ouvrira ses portes à 16h, question que la population de Moncton ait un avant-goût du tournoi que la ville accueillera en compagnie de Halifax, en décembre et janvier.

À peine deux maillots d’Équipe Canada étaient visibles dans la foule parsemée vendredi, peut-être un signe des temps difficiles que vit présentement Hockey Canada.

Qu’à cela ne tiennent, les partisans qui sont restés ont célébré vivement chaque but du Canada sans retenue.

Malgré la musique de DJ à défoncer les tympans entre les périodes, nous avons sondés quelques partisans qui se sont déplacés.

Éric Cormier s’en rendu sur place après avoir entendu le bruit depuis sa résidence.

«J’ai vu qu’il se passait de quoi dehors, alors de suis venu voir, explique l’homme attablé avec des amis, appréciant visiblement l’expérience. Je ne savais pas que c’était présenté à l’extérieur!Je suis le tournoi depuis le début. J’espère vraiment que le Canada gagne», explique-t-il.

Pour Marc-André Boutin, qui habite aussi à proximité, c’était une occasion de prendre l’air avec ses deux filles, Mélodie et Sami-Ève.

«Ce n’est pas loin, donc on a décidé avec les filles d’aller prendre une marche», souligne-t-il, près d’un banc bien à l’écart de l’enclos licencié qui occupe une bonne partie de l’espace.

Marc LeBlanc, interrompu alors qu’il discutait avec l’un des rares partisans à porter l’unifolié, avoue s’être déplacé de Dieppe spécifiquement pour assister à la demi-finale en plein air.

«Moi je suis un “hockey fan”. Comme je suis seul, j’ai décidé de venir voir ça ici. J’ai entendu ça à la radio au travail. Mais je pensais qu’il y aurait beaucoup de monde, raconte-t-il visiblement déçu en glanant la foule éparse. Y’a pas de monde en toute, mais la game est bonne. Donc c’est correct. Go! hockey Go! et Go! Habs Go!», lance le partisan du Canada et du Canadien avec enthousiasme.

Il explique d’ailleurs avoir suivi de près la coqueluche acadienne de Sainte-Marie-de-Kent, Lukas Cormier, qui prend part au tournoi.

«On espère qu’ils gagnent la médaille d’or!», ajoute Marc LeBlanc.