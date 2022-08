Une première course d’endurance en sentier dans le Restigouche

Les amateurs de course d’endurance en sentier auront un endroit supplémentaire à ajouter à leur calendrier cette saison.

«Plusieurs régions ont des courses d’endurance au Nouveau-Brunswick, mais c’est quelque chose qui manquait ici, au Restigouche. Et pourtant, nous avons l’endroit parfait pour ça.»

Porte-parole du club Les Aventuriers de Charlo, Vincent Leclair attendait depuis longtemps l’instant où le Restigouche aurait sa course d’endurance en sentier. Ce sera désormais chose faite. Et c’est chez lui, à son club, que celle-ci aura lieu. Avis aux intéressés, il ne reste que quelques semaines pour se mettre en forme puisqu’elle se déroulera le 10 septembre.

Pour cette première tentative, la distance maximale sera de 69 km. Des distances de 43 km et 26 km – donc les équivalents d’un marathon et d’un demi-marathon – seront également proposées.

«Ce sont de bonnes distances, mais elles demeurent quand même raisonnables si on se compare à d’autres endroits où l’on parle de parcours ultras de plus de 100 km. Mais pour une première expérience, je crois que c’est très acceptable», soutient M. Leclair, notant au passage que l’événement sera sanctionné par Course sur Sentier NB.

L’activité ne s’adressera toutefois pas qu’aux athlètes plus expérimentés. Des distances moindres seront également proposées pour les débutants (1 km, 5 km, 8,7 km).

Il n’existe toutefois pas un sentier pour la course d’une distance de 69 km au club Les Aventuriers. Du coup, pour cette première édition, les participants effectueront des boucles de 8,7 km, soit la distance du sentier actuel. On parle donc de huit boucles pour la plus grande distance au menu.

«C’est certain que c’est peut-être moins plaisant pour certains, car ils auront à parcourir le même trajet à quelques reprises, mais le challenge sera tout de même au rendez-vous. Et au niveau de la logistique, ce sera également plus facile pour les ravitaillements et les changements de vêtements», souligne l’organisateur.

Cet événement s’adresse, selon lui, aussi bien aux athlètes de haut calibre qu’aux simples passionnés de course en sentier des provinces maritimes et de la Gaspésie. Il servira notamment à mousser cette discipline qui gagne de plus en plus d’adeptes au Restigouche.

Dans les faits, selon M. Leclair, la course en sentier est l’une des activités physiques qui auraient connu le plus grand essor au cours de la dernière décennie.

«Beaucoup de coureurs sur route ont notamment effectué le changement pour la course en sentier qui se trouve en fait moins dure pour les articulations et le corps de façon générale. C’est aussi une façon de profiter davantage de la nature. Et ici, on est chanceux, car nous en avons beaucoup à proposer», souligne-t-il.

Avec les recettes de cette première course d’endurance, le club des Aventuriers entend développer de nouveaux kilomètres de sentiers.

«Nos sentiers sont très développés au niveau du ski de fond, mais il reste encore du travail pour notre offre de services estivale. On aimerait changer cela, soit avoir plus de sentiers destinés au vélo et à la course offrir aux usagers», mentionne-t-il.

L’objectif ultime serait, pour ce dernier, de relier son club au réseau de sentiers du Parc provincial Sugarloaf qui s’est aussi beaucoup développé à ce niveau au cours des dernières années.

«Ce serait extraordinaire de pouvoir connecter nos deux centres. On pourrait même être encore plus ambitieux et songer à faire de même avec le Parc du Mont Carleton. Là, on aurait vraiment un sentier de très haut calibre, une distance d’ultra», dit-il.

Les détails pour les inscriptions à la course (toutes catégories confondues) sont disponibles sur le site web des Aventuriers www.charloaventuriers.com.