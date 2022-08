L’équipe d’athlétisme a livré la marchandise

L’équipe d’athlétisme du Nouveau-Brunswick s’est présentée à Niagara bien déterminée à faire aussi bien qu’aux Jeux d’été de 2017 et de 2013. Non seulement elle a tenu parole, mais elle a également démontré au reste du pays qu’un petit territoire peut tenir tête aux grosses provinces dans les courses, les lancers, les sauts et les épreuves combinées.

Le plus intéressant dans les neuf médailles récoltées par le Nouveau-Brunswick, c’est qu’elles ont été obtenues par sept athlètes. Lors des deux derniers jeux, ils étaient cinq à mettre la main sur les huit (2017) et neuf (2013) podiums récoltés.

Les lanceurs Samuel Bourque et Christel Robichaud, tous deux au lancer du poids et du disque, sont les seuls à s’être hissés à deux reprises sur le podium. Robichaud deux fois sur la plus haute marche, Bourque à chaque fois sur la deuxième.

«Ç’a été une bonne semaine, s’est exclamé en riant Samuel Bourque, de Notre-Dame-de-Kent. Je savais en me présentant ici que j’avais des chances de médailles, mais je me voyais plutôt en troisième place. Ç’a donc été mieux que prévu, comme quoi tout peut arriver dans une compétition.»

Bourque était d’autant plus heureux d’être devenu le premier athlète dans l’histoire du Nouveau-Brunswick à propulser le poids à plus de 16 mètres. Co-détenteur jusque-là du record provincial avec Jonathan Gionet, depuis qu’il a atteint les 15m92 le mois dernier aux Championnats de l’Atlantique à Dartmouth, Bourque a cette fois-ci obtenu un tir de 16m25.

«Je suis fier d’être le premier, dit-il. J’ai hâte d’aller montrer mes médailles à ma famille et à mes amis à Notre-Dame. J’ai hâte de leur montrer le fruit de mon travail des dernières années. Je veux que les gens réalisent que c’est possible pour un jeune de Notre-Dame d’aller gagner des médailles sur la scène nationale.»

Samuel Bourque a particulièrement hâte de montrer ses médailles à sa mère Janice Gagnon. Cette dernière est elle-même une ancienne athlète élite puisqu’elle a représenté le Nouveau-Brunswick aux Jeux d’été du Canada en balle molle aux Jeux d’été de 1993 à Kamloops, en Colombie-Britannique. Cette dernière est d’ailleurs membre du Temple de la renommée de Balle Molle Nouveau-Brunswick depuis 2017.

«Je vais prendre deux semaines de repos avant de reprendre l’entraînement en vue de ma saison en salle avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton, confie-t-il. J’ai deux gros objectifs pour l’année 2023. Je veux d’abord me rendre aux Championnats canadiens en salle et remporter une médaille, puis je veux atteindre les 17 mètres au lancer du poids pendant l’été.»

Notons que Bourque a remporté l’argent au lancer du disque grâce à un tir de 48m34. Ça se veut son deuxième plus long lancer à vie, lui qui avait atteint les 48m81 le mois dernier à Saint-Jean.

Deuxième médaille d’or

Christel Robichaud, de son côté, a ajouté une deuxième médaille d’or au lancer du disque après celle au lancer du poids en début de semaine dernière. Robichaud a propulsé le disque à une distance de 17m48, soit 28 centimètres de mieux que son record personnel de 17m20 réalisé en juin dernier lors des Championnats canadiens présentés à Langley, en Colombie-Britannique.

«Ç’a mieux été qu’au lancer du poids, révèle la native de Moncton qui habite désormais à Grande-Digue. Le matin, quand je me suis levée, je me sentais vraiment bien pour l’épreuve du disque. Par contre, quand ils ont décidé de déplacer le tout dans l’après-midi, ça m’a un peu dérangé. Heureusement, tout a finalement bien été. Je suis très contente de mes deux médailles d’or. Surtout qu’au disque, je ne me voyais pas avec l’or. Je croyais plus en mes chances de gagner l’argent ou le bronze. C’est encourageant.»

Robichaud, qui a eu l’occasion de porter le drapeau en compagnie du médaillé d’or du 110m haies Craig Thorne lors des cérémonies de fermeture, compte s’accorder un peu de repos avant de reprendre l’entraînement afin de reprendre la compétition en salle en janvier.

«Je suis pas mal fier de moi»

Un autre médaillé qui avait toutes les raisons du monde d’être fier, c’est le colosse Jarod Manuel, de Baie-Sainte-Anne. Le lanceur de 6 pieds 3 pouces et 300 livres a remporté une médaille de bronze au lancer du marteau, alors qu’il a propulsé la charge à une distance de 52m82. C’est la première fois qu’il franchissait les 50 mètres, lui dont le record personnel remonte au mois dernier avec un tir de 49m24 à Dartmouth.

«Je suis pas mal fier de moi, affirme le sympathique athlète. Ç’a été une très longue route pour me rendre jusqu’ici. Ceci dit, j’y croyais avant d’arriver à Niagara. Même si j’étais classé au sixième rang parmi les favoris, je savais que c’était pas mal proche entre nous. Il me fallait juste tomber dans une bonne journée et faire de mon mieux.»

Petite anecdote concernant Manuel, il n’a pas eu le temps de célébrer sa médaille de bronze au lancer du marteau puisqu’il a dû se diriger aussitôt de l’autre côté de la piste pour prendre part à l’épreuve du lancer du poids.

«Les gars étaient déjà en train de faire leur lancers d’entraînement quand je suis arrivé, raconte Manuel en ricanant. Je n’ai même pas eu le temps de faire une pause. À mon quatrième lancer, j’ai même dit à mon entraîneur Earl Church que je n’avais plus de jus. Je suis quand même content de ma cinquième place, même si je sais très bien que j’aurais pu terminer au quatrième rang si j’avais eu plus de temps pour me préparer. Il faisait tellement chaud.»

Les autres médaillés en athlétisme sont, outre Bourque, Robichaud, Thorne et Manuel, le décathlonien Ryan Evans (argent), le coureur du 3000m steeple Isaac Cull (argent) et la spécialiste du triple saut Lexie Shannon (bronze).