Ironman: à sa 11e tentative, Louis-Philippe McGraw réalise l’exploit

Pour réussir dans un sport, à moins d’être un surdoué, il faut s’attendre à dépenser de l’énergie sans compter, à souffrir dans l’effort et, surtout, à persévérer en dépit des embûches. Dimanche, Louis-Philippe McGraw en a fourni une belle preuve en obtenant, à sa 11e tentative, son laissez-passer pour les Mondiaux du Ironman qui auront lieu le 6 octobre à Kailua-Kona, dans l’État de Hawaï.

McGraw, qui est âgé de 50 ans, s’est qualifié après avoir pris la 112e position du Ironman de Mont-Tremblant, mais plus précisément le sixième échelon dans son groupe d’âge (50-54 ans) avec un chrono de 10h52min28s.

Il devient du même coup le premier triathlète de la Péninsule acadienne depuis Jacques Roussel dans les années 1980, à se qualifier pour les Mondiaux du Ironman, une épreuve d’endurance de 226,3 km qui consiste à 3,86 km de nage en eau libre, 180,25 km de vélo et 42,20 km de course sur route.

Louis-Philippe McGraw, qui a beaucoup à voir dans les succès de l’organisme Les Sports Zéro Excuse, avoue avoir justement eu une pensée pour Jacques Roussel dans les dernières 24 heures.

«Je n’ai pas dormi de la nuit tellement je suis excité, dit-il. Je suis content d’être le deuxième triathlète de Tracadie à réussir cet exploit. J’étais âgé de 14 ans quand j’ai pris part à mon premier triathlon et je me souviens que Jacques Roussel avait pris part à la même époque à un Ironman. Ça m’avait impressionné dans le temps. Je lui ai d’ailleurs écrit un petit mot.»

«C’est un rêve qui se réalise. Ça fait longtemps que je souhaite y aller. En fait, c’était mon 11e plein Ironman et ça te démontre que j’ai essayé souvent d’accomplir mon rêve. Dimanche, j’ai travaillé fort. Même que j’ai dû composer régulièrement avec des crampes aux jambes pendant le vélo et la course à pied. C’est tellement montagneux et venteux que je n’avais plus de jambes à la fin», révèle celui qui n’aura toutefois que six petites semaines pour se préparer.

«En fait, je vais avoir assez de temps pour me reposer, mais jamais je ne pourrai me préparer adéquatement, mentionne-t-il. J’en ai pour un bon mois juste pour retrouver mes jambes. Ça va donc être tout un défi. C’est pourquoi je vais me présenter à Hawaï avec la seule idée de m’amuser sans m’imposer de pression. Je suis juste très content d’y aller. C’est tellement une course mythique.»

McGraw, qui était à Mont-Tremblant en compagnie de son épouse Sonia et de son père Réjean, a également tenu à souligner l’aide de deux hommes dans cet accomplissement.

«Depuis que Cam MacKinnon est devenu mon entraîneur en janvier, j’ai beaucoup changé comme athlète. Grâce à lui, j’ai appris à mieux m’entraîner. Un autre qui m’a beaucoup aidé, c’est Marc Arseneau. Il m’a donné plusieurs bons conseils avant l’épreuve de Mont-Tremblant. Il a même pris la peine de m’attendre au fil d’arrivée. Il prenait des photos et il avait l’air aussi content que moi de ma performance», raconte Louis-Philippe McGraw.

Marc Arseneau satisfait

Parlant de Marc Arseneau, le triathlète de Bathurst a été le meilleur Néo-Brunswickois à Mont-Tremblant avec un chrono de 10h20min34, bon pour le 66e échelon du classement général.

«Je suis satisfait, mais je m’attendais quand même à faire mieux. Je croyais que je serais plus proche des 10h. En 2019, lors de ma dernière présence à Mont-Tremblant, j’avais terminé en 9h52min25», souligne le quinquagénaire de 54 ans.

«Je me suis entraîné très fort cette année. Peut-être même trop finalement parce que je crois que je ne me suis pas accordé assez de journées de repos. En 2022, je ne me suis permis jusqu’ici que cinq jours de repos. Je crois que ce n’est pas assez. Je l’ai compris après deux heures de vélo. Mes muscles étaient fatigués. Ça ne leur tentait pas», lance-t-il en riant.

Arseneau, qui était déjà qualifié pour les Mondiaux de Kailua-Kona à la suite de sa belle performance à St. George, dans l’État de Utah en mai, prendra d’abord part aux Championnats canadiens ITU de longue distance (demi-ironman) qui seront présentés à Montréal le 9 septembre.

À noter qu’à Kailua-Kona, Arseneau en sera déjà à son 24e Ironman et à un quatrième championnat mondial sur cette distance.

En bref… Aux Mondiaux de Kailua-Kona, Marc Arseneau et Louis-Philippe McGraw seront accompagnés de Vincent Légère, de Dieppe, et Satish Punna, de Moncton. Légère a obtenu sa qualification en 2019 en Floride, alors que Punna a reçu son laissez-passer au dernier Ironman de Lake Placid… Outre Arseneau et McGraw, un seul autre athlète du Nouveau-Brunswick est parvenu à briser la barrière des 11h à Mont-Tremblant, soit Martin Larose, de Quispamsis, qui a terminé en 10h59min38 (129e position)… Notons également la prestation de Louise Thibodeau qui, à bientôt 65 ans, a complété son premier Ironman à vie. La triathlète de Beresford a terminé en première position de son groupe d’âge (65-69 ans) en 15h10min48. Vous aurez d’ailleurs l’occasion d’en apprendre davantage sur son exploit dans l’édition de mercredi matin… Rachel Fox, de Moncton, en est une autre qui a tiré son épingle du jeu avec une 40e place chez les dames (11h58min34) et le cinquième rang dans son groupe d’âge (45-49 ans)… Daryl McLaughlin (223e, 11h43min15), Clint Betteridge (225e, 11h43min17) Denis Belliveau (269e, 11h57min27) et Martin Latulippe (299e, 12h09min44) ont pour leur part réussi à se tailler une place dans le top-300 sur les 1075 participants de la compétition…