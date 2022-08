Un retour réussi pour la Traversée de la baie des Chaleurs

Après une absence de six ans, les amateurs de natation longues distances ont pu renouer avec la traversée de la baie des Chaleurs. Et pour souligner ce retour, une jeune nageuse s’est permis d’en fracasser le record.

Ils étaient vingt nageurs, samedi, à s’élancer dans les eaux de la baie des Chaleurs afin de prendre part à l’une des trois distances au menu de la traversée. De ce nombre, la moitié se sont mouillés à partir du quai de Miguasha en Gaspésie pour la traversée intégrale, soit jusqu’à Charlo au NB. Une nage de 9,5 km.

Dans ce lot, la nageuse Inass Rachidi d’Edmundston a fait tourner bien des têtes. La jeune femme âgée de 16 ans a pulvérisé le record de l’événement, franchissant le fil d’arrivée à 11 secondes seulement de la barre symbolique des deux heures. L’ancien record était de 2h05.

«L’eau était chaude, il faisait beau et tout s’est bien déroulé pour moi. D’ailleurs, je ne m’attendais vraiment pas à l’emporter ni à battre un record. C’est une belle surprise», confie-t-elle en entrevue.

Un autre nageur, Mathis Bourbonnais, a lui aussi failli franchir la barre des deux heures. Dans une fin de course enlevante, il s’est toutefois fait doubler après que la nageuse d’Edmundston ait ouvert la machine pour un dernier sprint.

«Mathis a été devant moi pratiquement toute la course. Je l’ai juste suivi et, à la toute fin, j’ai décidé d’accélérer, de donner tout ce que j’avais, et ç’a été payant», explique Inass.

Au final, Bourbonnais a terminé à 1 min 48 s seulement de la jeune championne.

Adepte de la natation, Inass explique avoir commencé à s’intéresser davantage à la nage en eaux libres cette année. La traversée de la baie des Chaleurs constituait d’ailleurs sa plus grande distance en eaux libres. Sa saison n’est pas tout à fait terminée. Celle-ci représentera en effet son pays natal, le Maroc, lors des Championnats du monde juniors en eaux libres qui auront lieu du 16 au 18 septembre aux Seychelles.

Satisfaction

Après avoir lui-même effectué à quelques reprises la traversée – et même l’avoir remportée -, Alexandre Savoie a pris son organisation en main. Selon lui, les conditions météorologiques quasi parfaites pour une épreuve de la sorte ont certes contribué aux bons résultats des nageurs.

«Il ne ventait presque pas, ce qui fait qu’il n’y avait pratiquement pas de vagues. L’eau était également à une température confortable pour les nageurs et on ne voyait que très peu de soleil de mer. Donc en somme, c’était une journée idéale en termes de condition, on ne pouvait vraiment espérer mieux», exprime-t-il.

Celui-ci se dit par ailleurs très encouragé par la bonne participation des nageurs et nageuses.

«Avec vingt athlètes à la ligne de départ, c’est vraiment une belle édition. En fait, on a dépassé nos attentes. On est plus que satisfait, surtout si l’on considère que la traversée n’a pas eu lieu durant la pandémie et que l’on est revenu avec le format original (traversée complète) au lieu de celui adopté au cours des dernières années qui était simplement des boucles de 3 km. Qu’on le veuille ou non, traverser la baie comme ça, d’une province à l’autre, c’est un élément de fierté et une source de motivation», indique M. Savoie, en précisant que tous les participants qui ont pris le départ ont terminé leur épreuve.

Historiquement, la traversée avait lieu plus tôt durant l’été, à la mi-juillet. Selon M. Savoie, avoir déplacé l’événement à la mi-août s’avère être un choix intéressant.

«À ce moment-ci de l’année, l’eau est généralement plus chaude. L’idée serait que la course coïncide avec le festival Splash d’été (qui n’a pas eu lieu cette année) et la Fête acadienne. Il faudra voir, mais on est vraiment satisfait d’avoir renoué avec la traversée et on souhaite qu’elle soit de retour l’an prochain», soutient l’organisateur.

En bref

Outre la traversée complète, deux autres épreuves étaient également proposées aux nageurs, soit le 3 km et le 1 km.

Sept nageurs prenaient part à l’épreuve du 3 km. Celle-ci a finalement été remportée par Frédéric Cassie avec un temps de 45 min 46 s. Il a été suivi par Carrissa Dempsey (1 h 2) et Adrien Pradeau (1 h 16).

Trois participants ont pour leur part nagé la distance du 1 km. L’épreuve fut gagnée par Jessica Roy en 22 min 22 s.