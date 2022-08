Deux recrues acadiennes méritent une place au camp du Titan

Deux jeunes Acadiens font partie des recrues qui sont parvenues à obtenir une invitation au gros camp du Titan d’Acadie-Bathurst. Si la présence de Philippe Collette, de Sainte-Antoine, ne surprend personne, celle du Saint-Quentinois Izach Poirier est pour le moins inspirante.

Poirier, 247e joueur sur les 252 qui ont été réclamés lors du dernier encan, n’a pas volé sa place selon le directeur général et entraîneur-chef Gordie Dwyer.

«Izach n’est peut-être qu’un choix de 14e ronde, mais il a démontré qu’il avait du talent pendant la première semaine, révèle Dwyer. Il a gagné sa place. C’était plaisant de le voir travailler.»

Il est quand même intéressant de noter que sur les 12 joueurs repêchés qui sont nés en 2006, seuls Poirier, Jonah Leard, de Memramcook, et le Prince-Édouardien Ethan Dickon ont été invités au gros camp. Dickson, repêché en 13e ronde, a été l’autre belle surprise du camp.

Pour en revenir à Poirier, qui devrait normalement disputer une dernière saison avec le Moose du Nord, dans le Circuit des moins de 18 ans, il dit profiter de chaque instant pour emmagasiner de l’expérience.

«Je voulais seulement faire une bonne impression pendant la première semaine, affirme le petit attaquant de 5 pieds 7 pouces et 146 livres. J’ai travaillé fort cet été pour arriver prêt au camp. J’ai pris une dizaine de livres de muscles et j’ai travaillé sur mon lancer et sur la vitesse de mes pieds. Je vois la différence.»

«Cette semaine, je veux en montrer encore plus aux entraîneurs, en particulier mon jeu offensif. Jusqu’ici tout va bien. Je veux prouver que je peux me débrouiller contre des joueurs plus vieux», dit-il.

Philippe Collette, de son côté, a démontré qu’il était un sérieux candidat pour se tailler un poste au terme du camp d’entraînement.

«Il a encore du travail à faire et un poste à gagner», prévient toutefois Gordie Dwyer.

«J’ai hâte de voir comment il va se débrouiller en situation de match avec les vétérans, alors que le niveau de jeu va augmenter. Mais je peux te dire qu’il a connu un très bon camp des recrues. C’est un gros bonhomme avec des habiletés offensives qui peut nous aider aussi sur le plan physique», signale Dwyer.

«Il vient aussi de connaître une bonne saison avec les Flyers en remportant la coupe Telus. Il possède du bon vécu», ajoute Dwyer au sujet du choix de cinquième tour (81e total) en 2021.

Interrogé sur son travail pendant la première semaine, l’attaquant de 6 pieds et 198 livres s’est dit satisfait. Il entend toutefois en faire encore plus dans les prochaines semaines.

«J’ai eu une bonne première semaine et ç’a été dur, confie-t-il. Les entraîneurs nous ont poussés. Mais je suis arrivé ici fin prêt. Je me suis bien entraîné cet été pour améliorer mon coup de patin, mon lancer et ma force physique. Ma force m’aide le long des bandes»

Philippe Collette, qui a connu un championnat canadien (Coupe Telus) de très haut niveau avec sept buts et 11 points en sept parties avec les Flyers de Moncton, croit en ses chances de percer l’alignement.

«C’est mon objectif de commencer la saison à Bathurst. Bien sûr, la décision ne m’appartient pas, mais j’ai l’intention de donner mon 100% pour que je reste. J’ai hâte que les matchs commencent avec les vétérans. Le jeu va être plus rapide et ça va aussi passer à un autre niveau», ajoute celui dont les droits dans la Ligue junior des Maritimes appartiennent au Blizzard d’Edmundston.