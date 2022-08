En 2015, Louise Thibodeau ne savait pas nager; la voilà Ironwoman!

En 2015, alors âgée de 58 printemps, Louise Thibodeau ne savait carrément pas nager. Elle avait une peur bleue de l’eau. Depuis dimanche, à l’aube de ses 65 ans, la voilà désormais coiffée du titre de Ironwoman. Rien de moins. Comme quoi l’âge n’est qu’un chiffre et qu’une phobie peut se surmonter.

Pour ceux et celles qui se posent la question, un Ironman (ou Ironwoman) consiste à nager en eau libre 3,8 km, faire du vélo sur une distance de 180,2 km et courir un marathon de 42,2 km. Tout ça, bien sûr, dans la même journée, une épreuve à la suite de l’autre.

«Je crois que je n’ai pas encore réalisé ce que je viens de faire, raconte en riant la triathlète de Beresford. Je ne trouve pas encore les mots pour dire ce que je ressens. C’est tellement fort. Jamais je n’aurais cru être capable d’accomplir un tel exploit. Quand j’ai franchi le fil d’arrivée, les bras dans les airs, je n’en revenais pas que c’était moi qui venait de faire ça.»

Fait à noter, Louise Thibodeau n’a même pas eu le réflexe de tenter d’abord sa chance dans un demi-Ironman. Depuis 2017, année où elle a commencé à faire de la compétition, elle s’était contentée de faire des triathlons sprint.

«J’ai tout fait à l’envers des autres, confie-t-elle. J’ai cependant eu beaucoup d’aide dans ma préparation, tant de ma famille que de mes amis. Sans eux, je n’aurais pas fait cette course. Je ne me serais même pas inscrite. J’avais besoin de cet appui, de leur énergie. Ils ont cru en moi alors que moi je doutais encore.»

Un long processus

Il est bon de savoir que Louise Thibodeau ne savait même pas nager il y a sept ans. Et un triathlète ne sachant pas nager, ça n’existe pas.

«Juste d’aller à la piscine, je faisais de l’anxiété. J’étais effrayée par l’idée de ne pas être capable de toucher le fond debout. J’ai travaillé pour arriver à surmonter cette phobie», raconte-t-elle.

En 2017, désormais suffisamment en confiance, elle participe à ses deux premiers triathlons. En riant, elle précise qu’elle était toujours la dernière à sortir de l’eau parmi tous les participants.

Ce n’est toutefois que dans la dernière année que le plan de prendre part à un premier Ironman a commencé à germer dans sa tête.

«En 2018, j’étais venu à Mont-Tremblant comme spectatrice. J’ai vu Marc (Arseneau), Lee (Roy) et Yanick (Tremblay) franchir le fil d’arrivée. Ça m’avait émerveillé. Mais moi, je n’y pensais pas encore. Ça ne m’avait pas encore traversé l’esprit. C’est seulement dans la dernière année que des athlètes m’ont dit que je serais capable de faire ça moi aussi», poursuit celle qui dit avoir pour modèle Nathalie Boivin.

Qualifiée pour les Mondiaux

En terminant le Ironman de Mont-Tremblant en 15h10min48, bonne pour le premier rang dans son groupe d’âge (65 à 69 ans), Louise Thibodeau a également obtenu son laissez-passer pour les Championnats du monde qui auront lieu le 6 octobre à Kailua-Kona, dans l’État d’Hawaï.

Elle a toutefois décidé de ne pas s’y rendre en raison du peu de temps de préparation dont elle disposait avant l’épreuve.

Ça ne veut quand même pas dire qu’elle en a terminé avec les épreuves de longue distance. Bien au contraire. Elle est même déjà inscrite pour le Demi-Ironman de Mont-Tremblant en juin 2023. Elle doit aussi participer au Marathon de Boston, en avril prochain, pour une deuxième année consécutive.

«Je viens d’avoir une grosse année 2022 et ça va être la même chose en 2023. Je suis fière de ce qui m’arrive. C’est inspirant d’aller au-delà de ma zone de confort. Quand je me suis présentée sur la ligne de départ, dimanche, je voyais seulement la suite comme une journée d’aventure. Je n’avais même pas dans l’idée que c’était possible de me qualifier pour les Mondiaux», souligne-t-elle.

«Tu sais, la vie c’est une suite de hauts et de bas. Tu tombes et tu relèves. Avant, j’étais quelqu’un qui était facile à «pogner» les nerfs, à anticiper les choses négativement. Dimanche, étrangement, j’ai été zen toute la journée. Pour tout te dire, j’ai trouvé mon zen dans la dernière année. En sortant ainsi de ma zone de confort, j’ai vécu une aventure spirituelle incroyable», termine Louise Thibodeau.

En bref… Saviez-vous que Louise Thibodeau compétitionne avec un vélo qu’aucun triathlète n’utilise normalement en compétition? Mais n’allez surtout pas lui dire que ce serait une bonne idée de le changer, parce qu’elle dit adorer son Black Beauty comme elle l’appelle… Dimanche soir, en se rendant à l’hôtel, elle dit avoir été victime de vertige. Son fils Éric a même dû demander de l’aide. Finalement, plus de peur que de mal. Elle n’a seulement eu qu’un moment de faiblesse en raison de la fatigue…

Le Nouveau-Brunswick sera finalement représenté par cinq triathlètes au Mondiaux du Ironman à Hawaï. En plus de Vincent Légère (Dieppe), Satish Punna (Moncton), Marc Arseneau (Bathurst) et Louis-Philippe McGraw (Tracadie), voilà que Rachel Fox, de Moncton, a elle aussi obtenu sa qualification dans le groupe 45 à 49 ans.

«C’était mon cinquième Ironman à vie et mon deuxième dans la dernière année, mais j’ai pris une pause de 15 ans auparavant le temps d’élever mes cinq enfants et de terminer mes études et ma résidence en médecine», dit-elle.

«La course de dimanche était particulièrement incroyable parce que mon époux, très patient, était présent pour m’encourager en compagnie des enfants», a-t-elle ajouté…