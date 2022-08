Médaillé d’or, Lukas Cormier flotte sur un nuage et veut jouer pour les Golden Knights

Si les exploits de Lukas Cormier dans les dernières années sont garants de son avenir chez les professionnels, il ne fait aucun doute que l’Acadien de Sainte-Marie-de-Kent s’alignera plus tôt que tard avec les Golden Knights de Vegas.

Cormier, dont la carrière junior est aussi bien dire terminée puisqu’il serait fort étonnant que l’organisation du Nevada décide de le retourner à Charlottetown y disputer sa saison de 20 ans, devrait logiquement entamer la saison au sein du club-école, les Silver Knights d’Henderson, dans la Ligue américaine.

Évidemment, le double vainqueur du trophée Émile-Bouchard remis au meilleur défenseur de la LHJMQ, a comme objectif de se tailler une place dans la LNH dès cet automne.

Déjà que son curriculum vitae en fait un candidat de choix pour percer l’alignement, sa brillante tenue au récent Championnat mondial junior, où il a aidé le Canada à remporter l’or, ne nuira certainement pas à son statut au sein de l’organisation des Golden Knights.

«Mon but est de faire le club, affirme Cormier. Je sais très bien que ça va être difficile d’y arriver, mais j’ai l’intention de saisir l’opportunité. J’ai réalisé de belles choses dans les dernières années et j’ai l’intention de continuer sur cette lancée pour voir où ça va me mener.»

«Et si jamais je dois aller dans la Ligue américaine, je vais tout faire pour que mon séjour soit le moins long possible», dit-il.

À Vegas, l’entraîneur-chef Bruce Cassidy peut déjà compter en défensive sur les vétérans Alex Pietrangelo, Alec Martinez, Shea Theodore, Brayden McNabb et Ben Hutton, ainsi que les jeunes Dylan Coghlan et Nicolas Hague. Ce dernier n’a cependant toujours pas signé son nouveau contrat.

Et il ne faut pas oublier non plus que les Kaedan Korczak, Peter Diliberatore, Brayden Pachal, Zack Hayes, Daniil Chaykan et l’ancien du Titan d’Acadie-Bathurst et des Wildcats de Moncton, Daniil Miromanov, cognent eux aussi à la porte.

En attendant, Cormier entend s’accorder quelques jours de repos à la maison familiale avant de reprendre l’entraînement. Il prévoit ensuite se diriger vers Vegas aux environs du 10 septembre, alors que le camp des recrues des Golden Knights prendra son envol le 13. Cormier doit ensuite participer au tournoi des recrues prévu à San Jose du 16 au 19 septembre. Outre celles des Sharks et des Golden Knights, le tournoi comprend aussi les recrues des Kings de Los Angeles, de l’Avalanche du Colorado et des Coyotes de l’Arizona.

«J’ai travaillé plus fort cet été pour améliorer mon explosion et pour être plus fort dans le haut et le bas du corps. J’ai d’ailleurs passé trois semaines à Vegas pour m’entraîner», souligne-t-il.

Pour ce qui est du Championnat mondial junior, Cormier s’est dit très fier d’avoir ajouté une médaille d’or à sa collection.

«Dès notre arrivée à Edmonton, malgré le fait que plusieurs gars qui étaient avec nous en décembre n’ont finalement pas pris part au tournoi, je savais que nous avions quand même une équipe qui allait être difficile à battre. Nous avons démontré que nous avions beaucoup de profondeur et je pense avoir eu un bon tournoi», révèle Lukas Cormier.

Des joueurs tels que Kaiden Guhle, Owen Power et Shane Wright comptaient parmi les absents. Au total, ce sont neuf joueurs qui étaient là en décembre qui ont finalement abandonné l’idée de prendre part au tournoi. Les autres absents étaient Cole Perfetti, Mavrik Bourque, Dylan Guenther, Jake Neighbours, Justin Sourdif et Xavier Bourgault.

Ces absences ont ainsi permis à Riley Kidney, du Titan d’Acadie-Bathurst, et l’ancien des Sea Dogs Joshua Roy, du Phoenix de Sherbrooke, de vivre l’expérience

En bref… Lukas Cormier a mis toutes les chances de son côté pour être fin prêt pour cette nouvelle étape dans sa carrière de hockeyeur. «Ça va être différent de vivre tout seul tout en affrontant chaque soir des adultes. J’ai même appris à cuisiner», dit-il… Cormier dit avoir regardé avec beaucoup d’attention la finale de la coupe Telus remportée par son ancienne équipe les Flyers de Moncton. «Ils ont été très impressionnants à regarder, mentionne Cormier. Les Flyers avaient vraiment un bon club. De les voir aller, ça m’a ramené de beaux souvenirs. J’aurais tellement aimé gagner ce tournoi en 2018», raconte-t-il…